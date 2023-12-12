Политолог рассказал, как армия РФ надела на Киев "тришкин кафтан", гоняя по фронтовой дуге резервы ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, как армия РФ надела на Киев "тришкин кафтан", гоняя по фронтовой дуге резервы ВСУ
Политолог рассказал, как армия РФ надела на Киев "тришкин кафтан", гоняя по фронтовой дуге резервы ВСУ - 12.12.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как армия РФ надела на Киев "тришкин кафтан", гоняя по фронтовой дуге резервы ВСУ
Армия РФ ведет интенсивные боевые действия под Купянском, Артемовском и в Авдеевке. Таким образом мы создаем противнику перенапряжение на фронте, заставляя гонять с места на место батальоны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-12T06:00
2023-12-12T06:00
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Где-то во второй половине октября стало ясно, что стратегические резервы у Киева закончились. У ВСУ остались части, которые закрывают границу с Белоруссией, а также большой гарнизон в Одессе, рассказал эксперт.Стратегического резерва у противника, который находился в районе Запорожья, Днепропетровска и Донбасса, там больше нет, он весь воюет. На днях ВС РФ начинают интенсивные боевые действия под Купянском добавил политолог.Короче говоря, ВСУ гоняют с места на место свои батальоны. Российские бойцы просто не дают им отдохнуть. Но если батальон неделю гонять по всему фронту, он просто не сможет воевать. Таким образом ВС РФ создают противнику перенапряжение на фронте, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231211/1051905819.html
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новости, россия, украина, всу, вс рф, авдеевка, артемовск, купянск, фронт, бои, резервы, днр, харьковская область, работино, запорожское направление
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, Артемовск, Купянск, фронт, бои, резервы, ДНР, Харьковская область, Работино, Запорожское направление

Политолог рассказал, как армия РФ надела на Киев "тришкин кафтан", гоняя по фронтовой дуге резервы ВСУ

06:00 12.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Армия РФ ведет интенсивные боевые действия под Купянском, Артемовском и в Авдеевке. Таким образом мы создаем противнику перенапряжение на фронте, заставляя гонять с места на место батальоны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Где-то во второй половине октября стало ясно, что стратегические резервы у Киева закончились. У ВСУ остались части, которые закрывают границу с Белоруссией, а также большой гарнизон в Одессе, рассказал эксперт.
Стратегического резерва у противника, который находился в районе Запорожья, Днепропетровска и Донбасса, там больше нет, он весь воюет. На днях ВС РФ начинают интенсивные боевые действия под Купянском добавил политолог.
"Украина перебрасывает под Купянск силы из-под Работино, где у них временное затишье. А мы в это время бьем севернее Артемовска. И все это время мы сжимаем Авдеевку клещами. Это же тришкин кафтан. ВСУ в этом полукруге носятся как угорелые туда-сюда", - отметил Казаков.
Короче говоря, ВСУ гоняют с места на место свои батальоны. Российские бойцы просто не дают им отдохнуть. Но если батальон неделю гонять по всему фронту, он просто не сможет воевать. Таким образом ВС РФ создают противнику перенапряжение на фронте, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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