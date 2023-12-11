https://ukraina.ru/20231211/1051927330.html

Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам

Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам - 11.12.2023 Украина.ру

Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам

С 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба министерства социальной политики страны

2023-12-11T19:34

2023-12-11T19:34

2023-12-11T19:34

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социальные выплаты

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Сообщается, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ.Так, выплаты планируют оставить только пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.). Речь идёт о ежемесячной государственной помощи переселенцам, которая составляет три тысячи гривен для детей и инвалидов и две тысячи — для остальных граждан. Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что количество получателей помощи переселенцам с нового года сократится в 15 раз: с 2,6 миллиона до 170 тысяч гривен. Согласно обновлённому украинскому законодательству, большинству переселенцев будут выплачивать государственную помощь только в первые шесть месяцев после обретения статуса ВПЛ. По истечении этого срока выплаты будут продолжены только для социально незащищённых слоёв, которые не могут сами о себе позаботиться. До того глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявляла, что если американские конгрессмены не придут к согласию по дальнейшему финансированию Украины, проблемы с соцвыплатами начнутся уже в январе.

https://ukraina.ru/20231115/1051062397.html

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новости, украина, социальные расходы, социальная политика, переселенцы, украинцы, выплаты, социальные выплаты