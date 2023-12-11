Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам - 11.12.2023 Украина.ру
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Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам - 11.12.2023 Украина.ру
Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
С 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба министерства социальной политики страны
2023-12-11T19:34
2023-12-11T19:34
новости
украина
социальные расходы
социальная политика
переселенцы
украинцы
выплаты
социальные выплаты
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Сообщается, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ.Так, выплаты планируют оставить только пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.). Речь идёт о ежемесячной государственной помощи переселенцам, которая составляет три тысячи гривен для детей и инвалидов и две тысячи — для остальных граждан. Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что количество получателей помощи переселенцам с нового года сократится в 15 раз: с 2,6 миллиона до 170 тысяч гривен. Согласно обновлённому украинскому законодательству, большинству переселенцев будут выплачивать государственную помощь только в первые шесть месяцев после обретения статуса ВПЛ. По истечении этого срока выплаты будут продолжены только для социально незащищённых слоёв, которые не могут сами о себе позаботиться. До того глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявляла, что если американские конгрессмены не придут к согласию по дальнейшему финансированию Украины, проблемы с соцвыплатами начнутся уже в январе.
https://ukraina.ru/20231115/1051062397.html
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новости, украина, социальные расходы, социальная политика, переселенцы, украинцы, выплаты, социальные выплаты
Новости, Украина, социальные расходы, социальная политика, переселенцы, украинцы, выплаты, социальные выплаты

Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам

19:34 11.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные Дню флага Украины
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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С 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба министерства социальной политики страны
Сообщается, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ.
"Не все ВПЛ с момента своего перемещения смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и которые проживают в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в садики. Школы же в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность для трудоспособных членов семей трудоустроиться", – отмечают в министерстве.
Так, выплаты планируют оставить только пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.). Речь идёт о ежемесячной государственной помощи переселенцам, которая составляет три тысячи гривен для детей и инвалидов и две тысячи — для остальных граждан.
Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что количество получателей помощи переселенцам с нового года сократится в 15 раз: с 2,6 миллиона до 170 тысяч гривен. Согласно обновлённому украинскому законодательству, большинству переселенцев будут выплачивать государственную помощь только в первые шесть месяцев после обретения статуса ВПЛ. По истечении этого срока выплаты будут продолжены только для социально незащищённых слоёв, которые не могут сами о себе позаботиться.
До того глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявляла, что если американские конгрессмены не придут к согласию по дальнейшему финансированию Украины, проблемы с соцвыплатами начнутся уже в январе.
Зеленский Рада
15 ноября, 22:41
Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатамБез дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий. Об этом в среду, 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский
 
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