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Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам - 11.12.2023 Украина.ру
Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
С 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба министерства социальной политики страны
2023-12-11T19:34
2023-12-11T19:34
2023-12-11T19:34
новости
украина
социальные расходы
социальная политика
переселенцы
украинцы
выплаты
социальные выплаты
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Сообщается, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ.Так, выплаты планируют оставить только пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.). Речь идёт о ежемесячной государственной помощи переселенцам, которая составляет три тысячи гривен для детей и инвалидов и две тысячи — для остальных граждан. Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что количество получателей помощи переселенцам с нового года сократится в 15 раз: с 2,6 миллиона до 170 тысяч гривен. Согласно обновлённому украинскому законодательству, большинству переселенцев будут выплачивать государственную помощь только в первые шесть месяцев после обретения статуса ВПЛ. По истечении этого срока выплаты будут продолжены только для социально незащищённых слоёв, которые не могут сами о себе позаботиться. До того глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявляла, что если американские конгрессмены не придут к согласию по дальнейшему финансированию Украины, проблемы с соцвыплатами начнутся уже в январе.
https://ukraina.ru/20231115/1051062397.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, социальные расходы, социальная политика, переселенцы, украинцы, выплаты, социальные выплаты
Новости, Украина, социальные расходы, социальная политика, переселенцы, украинцы, выплаты, социальные выплаты
Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
С 1 февраля 2024 года большая часть внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) – переселенцев Украины, получавших помощь до 1 августа, будут лишены выплат. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба министерства социальной политики страны
Сообщается, что ведомство разработало проект постановления, которым предлагается продолжить выплаты только некоторым ВПЛ.
"Не все ВПЛ с момента своего перемещения смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и которые проживают в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в садики. Школы же в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность для трудоспособных членов семей трудоустроиться", – отмечают в министерстве.
Так, выплаты планируют оставить только пенсионерам и тем, кто не может трудоустроиться по объективным причинам (уход за ребенком, инвалидом и т.д.). Речь идёт о ежемесячной государственной помощи переселенцам, которая составляет три тысячи гривен для детей и инвалидов и две тысячи — для остальных граждан.
Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что количество получателей помощи переселенцам с нового года сократится в 15 раз: с 2,6 миллиона до 170 тысяч гривен. Согласно обновлённому украинскому законодательству, большинству переселенцев будут выплачивать государственную помощь только в первые шесть месяцев после обретения статуса ВПЛ. По истечении этого срока выплаты будут продолжены только для социально незащищённых слоёв, которые не могут сами о себе позаботиться.
До того глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявляла, что если американские конгрессмены не придут к согласию по дальнейшему финансированию Украины, проблемы с соцвыплатами начнутся уже в январе.