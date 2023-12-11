https://ukraina.ru/20231211/1051919587.html
Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому - 11.12.2023 Украина.ру
Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
Торг за выделение Киеву финансирования на 2024 год продолжается. Сейчас Владимир Зеленский отправляется к Джо Байдену
2023-12-11T16:18
2023-12-11T16:18
2023-12-11T16:18
эксклюзив
украина
сша
владимир зеленский
финансовая помощь
джо байден
эксперты
соцсети
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434582_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_fccb3ed71468f0c879d284abf1512471.jpg
Большинство аналитиков склоняются к тому, что США всё же найдут возможность поддержать украинский проект, однако объемы этой поддержки зависят от многих факторов. Во-первых, возможности американской и европейской казны почти исчерпаны для "внешней дипломатии". На сегодняшний день в мире идут единовременно 183 региональных конфликта, многие из них – не без участия Штатов. Во-вторых, позиция некоторых членов ЕС выбивается из общей канвы. Например, Венгрия (и не только) выступает против дальнейшего вооружения Украины. Эксперты на своих страницах в соцсетях прогнозировали, как могут развиваться события.Политолог Алексей Бобровский:Пошел торг и больше ничего! Снова начались разговоры, что не только у Украины кончились деньги, но и на Украину, у тех, кто ее спонсирует, они тоже поиссякли. Отделяем мух от котлет. На ведение боевых действий у Украины деньги действительно кончились еще в начале прошлого года. Строго говоря, с начала СВО, основные западные фонды шли исключительно на поддержание украинской боеспособности. Но все не так однозначно. Не будем выплескивать с водой младенца. Госбюджет Украины стабильно в глубоком дефиците с начала СВО. Начиная с декабря 2022 ежемесячный дефицит - $10-12 млрд. Расходы на оборону - 2/3 бюджета. Госдолг обновил исторический рекорд, но бонды всё равно пользуются спросом, показывая рост примерно в 2 раза от минимума. Американские фонды их скупают. ЗВР >41 млрд долл., максимум с 2011 года, т.е. валюты им насыпали. С такими финансами живут и даже долго. А потому за счет обнищания населения и урезания всего на свете, кроме обороны, они худо бедно по финансам еще пару лет на плаву протянут. Но! Только при условии, что фронт не рухнет, а это только при военной помощи извне. И вот тут может быть три группы торгующихся: Во-первых, идет ротация главных ответственных. США усиленно спихивают все на Европу. Делают они это эффективно и не первый раз. Вспомните, как еще Трамп заставлял страны ЕС увеличивать расходы на оборону до 3%. Подтягивал дисциплину по взносам в НАТО. Он не смог, а демократы смогли, но сделали это грубо - спровоцировав конфликт на Украине. Повесить все на Европу технически не составит труда, это лишь вопрос времени и условий. Европа торгуется за дешевые энергоносители, иначе они не потянут. США им все пообещают. Именно пообещают. Все понятно станет в начале следующего года после выборов на Тайване. Расчет США примерно такой: переложить в два этапа весь груз поддержки Украины на Европу (+частично на Японию, она уже $4,5 млрд пообещала). На первом этапе конфликт попытаются заморозить, на втором ЕС, как назначенный контролер со стороны запада, будет обеспечивать поддержание штанов укроармии. Это в идеале для США. Во-вторых, идет торг внутри американской политической элиты (прости Господи). Вызов простой и сложный одновременно. Или демократы (ультралибералы), или Трамп. Вторая развилка: или с Байденом, или без него (что весьма вероятно, фарма уже дает сбой, дед может просто не дотянуть до выборов). Степень финансовой вовлеченности США зависит от решения этих вопросов. Если Трамп - то Украину вообще разменяют: Западную отдадут Польше, остальное понятно кому). Если дееспособный демократ - то объем участия США будет зависеть от возможностей американского ВПК и того, сколько Европа еще сможет взвалить на себя. Внутриамериканский торг сейчас самый важный. В-третьих, есть предлагаемый России торг. Москву выводят на это как только можно: и вбросами, что переговоры уже идут, и риторикой укров, и намеками, что дальше можно и без шута горохового. Наша задача сейчас не повестись на это. И не обращать внимание на их проблемы. Это их планы, они совсем необязательно должны реализоваться. Запад по Украине сейчас в самой середине классической модели "Отрицание-Гнев-Торг-Отчаяние-Принятие".Политолог Малек Дудаков:Правый интернационал против Украины. В Вашингтоне состоится необычная конференция влиятельного республиканского центра Heritage Foundation. В ней примет участие политический десант из Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Он встретится с республиканскими конгрессменами - и будет убеждать их не выделять транши Украине. Причём Орбан уверен, что Конгресс так и не утвердит новые бюджеты для Киева. Поэтому Венгрия прямо сейчас объявила и о закрытии границ для украинского зерна. И будет активно блокировать выделение траншей Украине по линии Евросоюза - буквально вынуждая Вашингтон и Брюссель идти на прекращение боевых действий. Консультации с Heritage Foundation важны ещё и потому, что этот центр формирует списки будущей транзитной команды Трампа. Аппаратчики из этого списка через год смогут занять ведущие посты в правительстве США. И они будут определять американскую политику на годы вперёд. Сенатор Джей Ди Вэнс - один из кандидатов в вице-президенты к Трампу – объявил, что Украина должна будет отдать часть территории по итогам конфликта. Среди близкого круга Трампа есть немало и других ярых критиков Украины и НАТО – от Марджори Тейлор Грин до Ричарда Гренелла. Вашингтон уже начинает паниковать - в отсутствии траншей ситуация на фронте быстро меняется в пользу России. Причём сами украинцы признают, что положение дел может быть гораздо хуже, чем доносят в западные столицы. Киев морально готовится к задержке траншей вплоть до января. Но если их и вовсе заблокируют - с подачи Трампа, Орбана и других правых - то это будет иметь фатальные последствия для украинского проекта Байдена.Политик Олег Царев:Завтрашняя встреча Байдена с Зеленским. Мне кажется, итоги встречи можно легко спрогнозировать. Неинтересно. Байден в последний раз скажет Зеленскому, что он должен сдаться и взять негатив за это на себя. Интересно то, что сделает Зеленский после встречи. Либо назначит референдум (сдаваться или нет) и переложит ответственность на граждан Украины. Либо сделает вид, что не понял того, что сказал Байден. В последнем случае его будет ждать либо переворот, либо поражение на фронте ближе к марту и потом переворот. Ждем.Политолог Виктор Таран:Сегодня начинается визит Зеленского в США. Цена успешных переговоров – финансовая помощь в 61 млрд. В условиях когда дефицит бюджета на 2023 год составляет более 20 млрд долларов, а на 2024 – 41 млрд эти средства не просто необходимы Украине. Это вопрос выживания.Политолог Руслан Бортник:"Прибалтийский вариант"Друзья, у меня часто спрашивают "Каким будет мир?" И это значительный прогресс по сравнению с вопросом "Когда закончится война?")С точки зрения развития событий ключевые принципы мирного урегулирования уже вероятно сформировались. А ситуация вокруг Украины, возможно, идет именно по "прибалтийскому сценарию" - заключение соглашения о прекращении боевых действий (формального или неформального, прямого или при участии посредников) и перенесение решения вопросов принадлежности территорий из военной к политико-дипломатической сфере, начиная с 2025 года. Хотя именно для Украины этот сценарий в чем-то будет и "грузинским".При этом посредники (США, КНР, Франция, Германия, др. или СБ ООН) и РФ могут предоставить Украине гарантии безопасности нейтральной страны. Формально это может быть решение СБ ООН для Украины как государства, но не для международно-признанной территории.Напомню, что по схожему алгоритму США никогда не признавало аннексии стран Балтии со стороны СССР в 1939-1940 гг., что после распада СССР и восстановления их независимости позволило принять эти страны в НАТО и ЕС. Вместе с тем, между США и СССР были заключены тысячи международных соглашений и договоренностей, а страны даже были союзниками во Второй Мировой войне.Главное преимущество этой модели в том, что она позволяет всем сторонам объявить о победе (или поражении противника).Для США это дает возможность:- избежать влияния вероятного российского наступления на территорию Украины в 2024-м году на американские выборы (ноябрь 2024) или дальнейшие политические процессы, и защитить своих союзников Европе;- значительно снизить финансовое бремя поддержки Украины;- заявить о нанесении поражения РФ – о том, что агрессор – РФ не достигла своих геополитических целей (письма РФ в США и НАТО с требованием фактического распределения сфер влияния в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) и ее попытка бросить вызов американополярному миру провалилась;- Продолжить трек на усиление безопасности, политической и экономической зависимости Западного Мира от США и рост расходов в данной сфере со стороны союзников;Для РФ:- заявить о победе над Западом;- стабилизировать ситуацию накануне президентских выборов в РФ (март 2024 г.) и пойти на них с Победой;- достичь главной информационной цели – неразмещение западных военных баз на территории Украины (нейтрального статуса);- удержать захваченные территории и "сухопутный мост в Крым";- Начать переговоры о постепенном снижении санкционного давления и размораживании активов.Для Украины:- зафиксировать факт сохранения государственности, прекращения изнуряющей войны;- заключить реальные гарантии безопасности в том числе в форме коллективной обороны вместо нынешнего "ничего" или "обещаний помогать";- повысить геополитический статус страны с нынешнего "внеблокового" до международно-признанного "нейтрального";- получить средства на экономическое и социальное восстановление от стран участниц Соглашения (в т.ч. "компенсации/помощи" от РФ);- Подтвердить отсутствие формального отказа от возвращения оккупированных территорий (юридическое сохранение принципа территориальной целостности), и продолжить борьбу за них дипломатическим путем в ожидании нового периода политической нестабильности в РФ;- даст время, необходимое для восстановления и усиления безопасности. У нас снова (как с 2014 по 2022 гг.) будет время для того, чтобы усиливать свое государство и армию, оплакать всех своих погибших… Сколько этого мирного времени будет – снова будет зависеть от политиков.Для ЕС:- восстановление военной безопасности и снижение финансового бремени;- стабилизация внутренней политической ситуации (избежать "правой волны");– возвращение на трек экономического развития (доступа к дешевым российским ресурсам);- снижение влияния США.Для КНР:- снижение санкционных и других рисков международной торговли;- снижение влияния США в Европе;- возможности участия в восстановлении Украины и использования ее в качестве китайского торгового хаба в регионе.Мир будет сбалансированным и компромиссным, учитывая интересы всех сторон. Хотя точка равновесия в этом балансе зависит сегодня от финальной ситуации на фронте и искусства политиков.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
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эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, финансовая помощь, джо байден, эксперты, соцсети
Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
Торг за выделение Киеву финансирования на 2024 год продолжается. Сейчас Владимир Зеленский отправляется к Джо Байдену
Большинство аналитиков склоняются к тому, что США всё же найдут возможность поддержать украинский проект, однако объемы этой поддержки зависят от многих факторов.
Во-первых, возможности американской и европейской казны почти исчерпаны для "внешней дипломатии". На сегодняшний день в мире идут единовременно 183 региональных конфликта, многие из них – не без участия Штатов.
Во-вторых, позиция некоторых членов ЕС выбивается из общей канвы. Например, Венгрия (и не только) выступает против дальнейшего вооружения Украины.
Эксперты на своих страницах в соцсетях прогнозировали, как могут развиваться события.
Политолог Алексей Бобровский:
Пошел торг и больше ничего! Снова начались разговоры, что не только у Украины кончились деньги, но и на Украину, у тех, кто ее спонсирует, они тоже поиссякли.
Отделяем мух от котлет. На ведение боевых действий у Украины деньги действительно кончились еще в начале прошлого года. Строго говоря, с начала СВО, основные западные фонды шли исключительно на поддержание украинской боеспособности.
Но все не так однозначно. Не будем выплескивать с водой младенца. Госбюджет Украины стабильно в глубоком дефиците с начала СВО. Начиная с декабря 2022 ежемесячный дефицит - $10-12 млрд. Расходы на оборону - 2/3 бюджета. Госдолг обновил исторический рекорд, но бонды всё равно пользуются спросом, показывая рост примерно в 2 раза от минимума.
Американские фонды их скупают. ЗВР >41 млрд долл., максимум с 2011 года, т.е. валюты им насыпали. С такими финансами живут и даже долго. А потому за счет обнищания населения и урезания всего на свете, кроме обороны, они худо бедно по финансам еще пару лет на плаву протянут. Но! Только при условии, что фронт не рухнет, а это только при военной помощи извне.
И вот тут может быть три группы торгующихся: Во-первых, идет ротация главных ответственных. США усиленно спихивают все на Европу. Делают они это эффективно и не первый раз.
Вспомните, как еще Трамп заставлял страны ЕС увеличивать расходы на оборону до 3%. Подтягивал дисциплину по взносам в НАТО. Он не смог, а демократы смогли, но сделали это грубо - спровоцировав конфликт на Украине. Повесить все на Европу технически не составит труда, это лишь вопрос времени и условий.
Европа торгуется за дешевые энергоносители, иначе они не потянут. США им все пообещают. Именно пообещают. Все понятно станет в начале следующего года после выборов на Тайване. Расчет США примерно такой: переложить в два этапа весь груз поддержки Украины на Европу (+частично на Японию, она уже $4,5 млрд пообещала).
На первом этапе конфликт попытаются заморозить, на втором ЕС, как назначенный контролер со стороны запада, будет обеспечивать поддержание штанов укроармии. Это в идеале для США.
Во-вторых, идет торг внутри американской политической элиты (прости Господи). Вызов простой и сложный одновременно. Или демократы (ультралибералы), или Трамп. Вторая развилка: или с Байденом, или без него (что весьма вероятно, фарма уже дает сбой, дед может просто не дотянуть до выборов).
Степень финансовой вовлеченности США зависит от решения этих вопросов. Если Трамп - то Украину вообще разменяют: Западную отдадут Польше, остальное понятно кому). Если дееспособный демократ - то объем участия США будет зависеть от возможностей американского ВПК и того, сколько Европа еще сможет взвалить на себя. Внутриамериканский торг сейчас самый важный.
В-третьих, есть предлагаемый России торг. Москву выводят на это как только можно: и вбросами, что переговоры уже идут, и риторикой укров, и намеками, что дальше можно и без шута горохового. Наша задача сейчас не повестись на это. И не обращать внимание на их проблемы.
Это их планы, они совсем необязательно должны реализоваться. Запад по Украине сейчас в самой середине классической модели "Отрицание-Гнев-Торг-Отчаяние-Принятие".
Правый интернационал против Украины. В Вашингтоне состоится необычная конференция влиятельного республиканского центра Heritage Foundation. В ней примет участие политический десант из Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Он встретится с республиканскими конгрессменами - и будет убеждать их не выделять транши Украине.
Причём Орбан уверен, что Конгресс так и не утвердит новые бюджеты для Киева. Поэтому Венгрия прямо сейчас объявила и о закрытии границ для украинского зерна. И будет активно блокировать выделение траншей Украине по линии Евросоюза - буквально вынуждая Вашингтон и Брюссель идти на прекращение боевых действий.
Консультации с Heritage Foundation важны ещё и потому, что этот центр формирует списки будущей транзитной команды Трампа. Аппаратчики из этого списка через год смогут занять ведущие посты в правительстве США. И они будут определять американскую политику на годы вперёд.
Сенатор Джей Ди Вэнс - один из кандидатов в вице-президенты к Трампу – объявил, что Украина должна будет отдать часть территории по итогам конфликта. Среди близкого круга Трампа есть немало и других ярых критиков Украины и НАТО – от Марджори Тейлор Грин до Ричарда Гренелла.
Вашингтон уже начинает паниковать - в отсутствии траншей ситуация на фронте быстро меняется в пользу России. Причём сами украинцы признают, что положение дел может быть гораздо хуже, чем доносят в западные столицы. Киев морально готовится к задержке траншей вплоть до января.
Но если их и вовсе заблокируют - с подачи Трампа, Орбана и других правых - то это будет иметь фатальные последствия для украинского проекта Байдена.
Завтрашняя встреча Байдена с Зеленским. Мне кажется, итоги встречи можно легко спрогнозировать. Неинтересно.
Байден в последний раз скажет Зеленскому, что он должен сдаться и взять негатив за это на себя. Интересно то, что сделает Зеленский после встречи. Либо назначит референдум (сдаваться или нет) и переложит ответственность на граждан Украины. Либо сделает вид, что не понял того, что сказал Байден.
В последнем случае его будет ждать либо переворот, либо поражение на фронте ближе к марту и потом переворот. Ждем.
Сегодня начинается визит Зеленского в США. Цена успешных переговоров – финансовая помощь в 61 млрд. В условиях когда дефицит бюджета на 2023 год составляет более 20 млрд долларов, а на 2024 – 41 млрд эти средства не просто необходимы Украине. Это вопрос выживания.
Политолог Руслан Бортник:
Друзья, у меня часто спрашивают "Каким будет мир?" И это значительный прогресс по сравнению с вопросом "Когда закончится война?")
С точки зрения развития событий ключевые принципы мирного урегулирования уже вероятно сформировались. А ситуация вокруг Украины, возможно, идет именно по "прибалтийскому сценарию" - заключение соглашения о прекращении боевых действий (формального или неформального, прямого или при участии посредников) и перенесение решения вопросов принадлежности территорий из военной к политико-дипломатической сфере, начиная с 2025 года.
Хотя именно для Украины этот сценарий в чем-то будет и "грузинским".
При этом посредники (США, КНР, Франция, Германия, др. или СБ ООН) и РФ могут предоставить Украине гарантии безопасности нейтральной страны. Формально это может быть решение СБ ООН для Украины как государства, но не для международно-признанной территории.
Напомню, что по схожему алгоритму США никогда не признавало аннексии стран Балтии со стороны СССР в 1939-1940 гг., что после распада СССР и восстановления их независимости позволило принять эти страны в НАТО и ЕС. Вместе с тем, между США и СССР были заключены тысячи международных соглашений и договоренностей, а страны даже были союзниками во Второй Мировой войне.
Главное преимущество этой модели в том, что она позволяет всем сторонам объявить о победе (или поражении противника).
Для США это дает возможность:
- избежать влияния вероятного российского наступления на территорию Украины в 2024-м году на американские выборы (ноябрь 2024) или дальнейшие политические процессы, и защитить своих союзников Европе;
- значительно снизить финансовое бремя поддержки Украины;
- заявить о нанесении поражения РФ – о том, что агрессор – РФ не достигла своих геополитических целей (письма РФ в США и НАТО с требованием фактического распределения сфер влияния в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) и ее попытка бросить вызов американополярному миру провалилась;
- Продолжить трек на усиление безопасности, политической и экономической зависимости Западного Мира от США и рост расходов в данной сфере со стороны союзников;
- заявить о победе над Западом;
- стабилизировать ситуацию накануне президентских выборов в РФ (март 2024 г.) и пойти на них с Победой;
- достичь главной информационной цели – неразмещение западных военных баз на территории Украины (нейтрального статуса);
- удержать захваченные территории и "сухопутный мост в Крым";
- Начать переговоры о постепенном снижении санкционного давления и размораживании активов.
- зафиксировать факт сохранения государственности, прекращения изнуряющей войны;
- заключить реальные гарантии безопасности в том числе в форме коллективной обороны вместо нынешнего "ничего" или "обещаний помогать";
- повысить геополитический статус страны с нынешнего "внеблокового" до международно-признанного "нейтрального";
- получить средства на экономическое и социальное восстановление от стран участниц Соглашения (в т.ч. "компенсации/помощи" от РФ);
- Подтвердить отсутствие формального отказа от возвращения оккупированных территорий (юридическое сохранение принципа территориальной целостности), и продолжить борьбу за них дипломатическим путем в ожидании нового периода политической нестабильности в РФ;
- даст время, необходимое для восстановления и усиления безопасности. У нас снова (как с 2014 по 2022 гг.) будет время для того, чтобы усиливать свое государство и армию, оплакать всех своих погибших… Сколько этого мирного времени будет – снова будет зависеть от политиков.
- восстановление военной безопасности и снижение финансового бремени;
- стабилизация внутренней политической ситуации (избежать "правой волны");
– возвращение на трек экономического развития (доступа к дешевым российским ресурсам);
- снижение санкционных и других рисков международной торговли;
- снижение влияния США в Европе;
- возможности участия в восстановлении Украины и использования ее в качестве китайского торгового хаба в регионе.
Мир будет сбалансированным и компромиссным, учитывая интересы всех сторон. Хотя точка равновесия в этом балансе зависит сегодня от финальной ситуации на фронте и искусства политиков.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены