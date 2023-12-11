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Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории
Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории - 11.12.2023 Украина.ру
Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории
Подвиг мужчины увековечили памятной доской. Её открыли в школе №10 города Новомосковска в Тульской области
2023-12-11T14:43
2023-12-11T14:43
2023-12-11T14:43
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Торжественная церемония открытия памятной доски в честь героя-выпускника Юрия Гагарина состоялась 9 декабря. Мужчина – глава многодетной семьи, воспитывает 12 детей, долгое время занимался бизнесом. Когда началась СВО, то понял, что не может иначе и ушел в марте 2022 добровольцем на Донбасс в Мариуполь, где проявил себя истинным героем.Подвиг уроженца Тульской области вошел в учебник истории.За спасение детей представлен к Ордену Мужества."Я благодарен учителям моей школы, которые воспитали меня как человека, любящего свою страну, – сказал кавалер ордена Мужества, гвардии полковник ВС РФ Юрий Гагарин.Сам "Ангел" не считает, что совершил подвиг. Говорит, что это была обычная работа, и подчеркивает, что в стране еще немало людей, которые имеют право быть внесенными в учебники истории.
https://ukraina.ru/20231209/1051874796.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, донбасс, дети
Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории
Подвиг мужчины увековечили памятной доской. Её открыли в школе №10 города Новомосковска в Тульской области
Торжественная церемония открытия памятной доски в честь героя-выпускника Юрия Гагарина состоялась 9 декабря.
Мужчина – глава многодетной семьи, воспитывает 12 детей, долгое время занимался бизнесом. Когда началась СВО, то понял, что не может иначе и ушел в марте 2022 добровольцем на Донбасс в Мариуполь, где проявил себя истинным героем.
Подвиг уроженца Тульской области вошел в учебник истории.
"Юрий Гагарин… позывной "Ангел"… Отправился добровольцем в Донбасс. Разминировал дома, школы, больницы. С небольшим отрядом спас 400 детей, вытаскивая их из подвалов, спас сотни стариков", – написано о нем в только что изданном учебнике истории России для 11 класса.
За спасение детей представлен к Ордену Мужества.
"Я благодарен учителям моей школы, которые воспитали меня как человека, любящего свою страну, – сказал кавалер ордена Мужества, гвардии полковник ВС РФ Юрий Гагарин.
Сам "Ангел" не считает, что совершил подвиг. Говорит, что это была обычная работа, и подчеркивает, что в стране еще немало людей, которые имеют право быть внесенными в учебники истории.