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Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории

Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории - 11.12.2023 Украина.ру

Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории

Подвиг мужчины увековечили памятной доской. Её открыли в школе №10 города Новомосковска в Тульской области

2023-12-11T14:43

2023-12-11T14:43

2023-12-11T14:43

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Торжественная церемония открытия памятной доски в честь героя-выпускника Юрия Гагарина состоялась 9 декабря. Мужчина – глава многодетной семьи, воспитывает 12 детей, долгое время занимался бизнесом. Когда началась СВО, то понял, что не может иначе и ушел в марте 2022 добровольцем на Донбасс в Мариуполь, где проявил себя истинным героем.Подвиг уроженца Тульской области вошел в учебник истории.За спасение детей представлен к Ордену Мужества."Я благодарен учителям моей школы, которые воспитали меня как человека, любящего свою страну, – сказал кавалер ордена Мужества, гвардии полковник ВС РФ Юрий Гагарин.Сам "Ангел" не считает, что совершил подвиг. Говорит, что это была обычная работа, и подчеркивает, что в стране еще немало людей, которые имеют право быть внесенными в учебники истории.

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новости, сво, украина, донбасс, дети