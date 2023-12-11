https://ukraina.ru/20231211/1051900353.html

Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра - 11.12.2023 Украина.ру

Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты беспилотных аппаратов российских десантников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили танки и самоходно-артиллерийскую установку на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ

2023-12-11T09:28

2023-12-11T09:28

2023-12-11T09:47

"ланцет"

беспилотники

новости

техника

всу

десант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0d/1048654951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_602dbe9a6af1c61ebb2ce199e4c1b666.jpg

"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области", - уточнили в ведомстве. Командование одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняло решение задействовать для их уничтожения барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты.

https://ukraina.ru/20231121/1051183353.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"ланцет", беспилотники, новости, техника, всу, десант