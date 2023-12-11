Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра - 11.12.2023 Украина.ру
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Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра - 11.12.2023 Украина.ру
Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты беспилотных аппаратов российских десантников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили танки и самоходно-артиллерийскую установку на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ
2023-12-11T09:28
2023-12-11T09:47
"ланцет"
беспилотники
новости
техника
всу
десант
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"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области", - уточнили в ведомстве. Командование одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняло решение задействовать для их уничтожения барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты.
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"ланцет", беспилотники, новости, техника, всу, десант
"Ланцет", беспилотники, Новости, техника, ВСУ, десант

Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

09:28 11.12.2023 (обновлено: 09:47 11.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчеты беспилотных аппаратов российских десантников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили танки и самоходно-артиллерийскую установку на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ
"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области", - уточнили в ведомстве.
Командование одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняло решение задействовать для их уничтожения барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты.
Минобороны РФ применило модернизированный боеприпас Ланцет по ВСУ
21 ноября, 06:14
В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на УкраинеИспользуемые российской морской пехотой беспилотники "Ланцет" успешно уничтожают британские и американские гаубицы, поставленные ВСУ. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times
 
"Ланцет"беспилотникиНовоститехникаВСУдесант
 
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