Десантники РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра
09:28 11.12.2023 (обновлено: 09:47 11.12.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Расчеты беспилотных аппаратов российских десантников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили танки и самоходно-артиллерийскую установку на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ
"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области", - уточнили в ведомстве.
Командование одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняло решение задействовать для их уничтожения барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты.