https://ukraina.ru/20241013/1058065843.html

Украинцы раскритиковали Лето и обиделись на Вакарчука. Итоги 13 октября на Украине

Украинцы раскритиковали Лето и обиделись на Вакарчука. Итоги 13 октября на Украине - 13.10.2024 Украина.ру

Украинцы раскритиковали Лето и обиделись на Вакарчука. Итоги 13 октября на Украине

Американский певец и актёр Джаред Лето разозлил украинских пользователей соцсетей высказыванием о россиянах, а украинский певец Святослав Вакарчук — своим молчанием по поводу мобилизации на его концерте

2024-10-13T19:00

2024-10-13T19:00

2024-10-13T19:00

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0d/1058065721_0:136:459:394_1920x0_80_0_0_2583909e33d53a38289be4dc713d2f77.jpg

Своё заявление Джаред Лето сделал на концерте своей группы "Thirty Seconds to Mars" в Белграде. Сначала он попросил поднять руки тех зрителей, кто из Сербии. Затем тех, кто из России. Крики последних были громче."Мы скучаем по вам, парни, вы знаете. Я вам вот что скажу: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы приедем к вам с визитом на Родину. Мы вернёмся в Сербию, мы доедем до Санкт-Петербурга, мы заедем в Москву, мы приедем в Киев, мы будем веселиться со всеми, как надо, ок?" - заявил Лето.Это заявление вызвало бурную реакцию на Украине."Когда закончатся эти "проблемы": Джаред Лето собрался после войны в тур по России и Украине Об этом он сообщил на концерте в Сербии. Самая крупная война со времен Второй мировой для американского певца и актера — это лишь "проблема". Возможно, ему следовало бы сейчас посетить Бучу, Херсон или Покровск, чтобы собственными глазами увидеть масштаб "проблемы", - отметил бывший народный депутат Украины Антон Геращенко.Российский телеканал RenTV и украинское издание Tabloid опубликовали подборку комментариев других украинских пользователей по поводу высказывания Лето."Во-первых, пусть едет сейчас с концертами в Москву, в чем проблема? Во-вторых, если он поедет в Москву, про Киев может забыть", - гласил один из комментариев.При этом ранее украинские пользователи восторгались Лето, в т.ч. и за то, что тот выражал поддержку Украине.Одновременно с осуждением Лето украинцы продолжают критиковать и другого певца — украинского — лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука, после концерта которого украинские военкомы мобилизовали многих мужчин.О мобилизации на концерте стало известно накануне. Вакарчук на произошедшее не отреагировал."Славик, не молчи!!!" - отметил работавший на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.Замкомандира 14-го полка БПЛА, лидер запрещённой в РФ группировки С14* Евгений Карась переделал строчку из песни Вакарчука."А за окном почти "Десна"...", - пошутил Карась.Учебный центр "Десна", один из крупнейших военных учебных центров на территории Украины.А вот остальным украинцам не до смеха."Наш источник сообщает, что офисные ЛОМы пытаются продать народу тезис, что массовые облавы ТЦК - это справедливая мобилизация, мол пошли по клубам и кафешкам. Но, это очередной обман и прикрытие. Фактически Банковой надо набрать срочно 200+ тысяч "мяса", а как сделать, это? Да очень просто. Под лозунгом охоты на мажоров, но в реальности охоты на "крепостных". Это как с лозунгом о демократии, который обычно используют для ограбления народа, страны и нации. ТЦК сейчас пошли всюду. И больше всего по обычным местам, таким как рынки, Торговые центры, АЗС и т.д., в основном таким способом отлавливают обычных людей, работяг, продавцов и т.д. У богатых мажоров есть "отписки" и есть откосы. Им не страшны такие облавы, а вот для обычного работяги, который не купил себе откос и работал скрыто, это угроза. Будьте осторожны! Зеленский продал вас "спонсорам", обещав отловить более 200 тыс. до конца года и ещё более 600 тыс. в следующем году. Вот он реализует свой план", - сообщил 13 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее в этот же день этот канал со ссылкой на источник писал об ужесточении мобилизации на Украине."Наш источник сообщает, что все показательные рейды ТЦК - это только верхушка всей игры ОП. Это приказ лично Зеленского, который поставил задачу всей силовой системе, загнать в армию за эти 3 месяца - 200 тыс. солдат, которые необходимы для пополнения резервов и возможности оборонятся. Также планы на 2025 год - 600 тыс. мобилизованных. По 50 тыс. в месяц, что должно снова вернуть ВСУ преимущество в живой силе над армией ВС РФ, которая стабильно пополняется и растёт на 30-40 тыс. в месяц. Именно живой силой будет воевать ВСУ будущий год. Потери при таком раскладе будут колоссальны, но Зеленскому и Ермаку они не важны, им важно удержать власть и убедить спонсоров в том, что они лучшие "менеджеры" для их игры. Интересов украинского народа в этом нет. Народ всего лишь расходный материал", - отмечалось в публикации канала.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о том, что власти страны выбирали между ужесточением мобилизации и снижением мобилизационного возраста."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента вынужден был одобрить план Генштаба о тотальной мобилизации на улицах Украины, из-за проблем с резервами внутри ВСУ. У Зеленского был выбор понизить сейчас мобилизационный возраст до 20 лет или сделать системным отлов мужчин на улицах страны, на Банковой решили, что лучше остановить бронирование и усилить работу ТЦК, чем понижать возраст", - указывалось в публикации канала от 13 октября.При этом в украинском правительстве обеспокоились бегством из страны молодёжи. Так, министр образования Украины Оксен Лисовой, выступая в Верховной Раде, заявил, что из страны бегут ученики 10-11 классов."Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами", - заявил Лисовой.По его словам, заставить детей остаться на Украине может качественное образование. Западное же образование Лисовой назвал во многом "мифологизированным".На Украине юноши с 17 лет должны вставать на воинский учет. Украинское правительство предложило штрафовать юношей, если они этого не сделают. При этом с 18 лет они уже не могут покинуть страны.Поэтому украинские родители пытаются отправить отпрысков за границу до 18, а зачастую и до 17 лет.О том, как украинские эксперты оценивают положение дел в стране — в статье Сергея Зуева "Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя"

https://ukraina.ru/20241013/1058060413.html

https://ukraina.ru/20241013/1058058255.html

https://ukraina.ru/20241012/1058051510.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники