Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии
Минобороны Германии расследует сообщения об участии немецких солдат в соревнованиях совместно с русскими солдатами. Минобороны Литвы негодует, называя совместную стрельбу из лука и игру в баскетбол "невероятным"
Поводом для расследования стали сообщения о состоявшихся в конце февраля соревнований по стрельбе из лука. Они были организованы Международным советом по военному спорту (CISM) на территории Бангладеш.
Минобороны Литвы запретило своим военнослужащим участвовать в каких-либо соревнованиях с российскими военнослужащими. Поэтому в постсоветской прибалтийской республике сильно возмутились, узнав, что немецкие и российские военнослужащие были рядом во время стрельбы из лука.
Представитель департамента гибридных угроз Минобороны Литвы только сейчас сделал далеко идущие выводы на основе фотографии с мероприятия. На ней видно, как в начале года российские солдаты стоят рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом.
Таблоид также расспросил Минобороны ФРГ о возможном нарушении санкций ЕС посредством совместного участия военнослужащих ВС РФ и Бундесвера. В ответ было заявлено, что подобные фотографии считаются "неприемлемыми", а фигурантов предупредили.
Однако таблоид не успокоился на этом и разыскал информацию об участии немецких солдат в ещё двух мероприятиях с участием русских. Как оказалось, они могли вместе играть в баскетбол и другие игры на майской 79-й Генассамблее CISM в Танзании и на июньском чемпионате организации по баскетболу в Сербии.
Минобороны Германии начало расследование участия немецких солдат в летних соревнованиях, в которых участвовали военнослужащие Союзного государства России и Белоруссии.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
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