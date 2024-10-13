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Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии

Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии - 13.10.2024 Украина.ру

Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии

Минобороны Германии расследует сообщения об участии немецких солдат в соревнованиях совместно с русскими солдатами. Минобороны Литвы негодует, называя совместную стрельбу из лука и игру в баскетбол "невероятным"

2024-10-13T18:39

2024-10-13T18:39

2024-10-13T18:39

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Поводом для расследования стали сообщения о состоявшихся в конце февраля соревнований по стрельбе из лука. Они были организованы Международным советом по военному спорту (CISM) на территории Бангладеш.Минобороны Литвы запретило своим военнослужащим участвовать в каких-либо соревнованиях с российскими военнослужащими. Поэтому в постсоветской прибалтийской республике сильно возмутились, узнав, что немецкие и российские военнослужащие были рядом во время стрельбы из лука.Представитель департамента гибридных угроз Минобороны Литвы только сейчас сделал далеко идущие выводы на основе фотографии с мероприятия. На ней видно, как в начале года российские солдаты стоят рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом."Невероятно, что Германия и другие страны на третий год войны [на Украине] все еще ведут себя так, как будто агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", - заявил представитель Литвы, которого цитирует ангажированный немецкий таблоид Bild*.Таблоид также расспросил Минобороны ФРГ о возможном нарушении санкций ЕС посредством совместного участия военнослужащих ВС РФ и Бундесвера. В ответ было заявлено, что подобные фотографии считаются "неприемлемыми", а фигурантов предупредили.Однако таблоид не успокоился на этом и разыскал информацию об участии немецких солдат в ещё двух мероприятиях с участием русских. Как оказалось, они могли вместе играть в баскетбол и другие игры на майской 79-й Генассамблее CISM в Танзании и на июньском чемпионате организации по баскетболу в Сербии.Минобороны Германии начало расследование участия немецких солдат в летних соревнованиях, в которых участвовали военнослужащие Союзного государства России и Белоруссии.* СМИ, признанное в России иноагентом.Также на тему прибалтийских реалий: "Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой Как сообщалось ранее, Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена

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