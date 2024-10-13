Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии - 13.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241013/1058065498.html
Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии
Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии - 13.10.2024 Украина.ру
Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии
Минобороны Германии расследует сообщения об участии немецких солдат в соревнованиях совместно с русскими солдатами. Минобороны Литвы негодует, называя совместную стрельбу из лука и игру в баскетбол "невероятным"
2024-10-13T18:39
2024-10-13T18:39
новости
россия
литва
германия
минобороны
bild
ес
бундесвер
фрг
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102264/26/1022642686_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_d34a286c85f229ecb31c3ad989404964.jpg
Поводом для расследования стали сообщения о состоявшихся в конце февраля соревнований по стрельбе из лука. Они были организованы Международным советом по военному спорту (CISM) на территории Бангладеш.Минобороны Литвы запретило своим военнослужащим участвовать в каких-либо соревнованиях с российскими военнослужащими. Поэтому в постсоветской прибалтийской республике сильно возмутились, узнав, что немецкие и российские военнослужащие были рядом во время стрельбы из лука.Представитель департамента гибридных угроз Минобороны Литвы только сейчас сделал далеко идущие выводы на основе фотографии с мероприятия. На ней видно, как в начале года российские солдаты стоят рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом."Невероятно, что Германия и другие страны на третий год войны [на Украине] все еще ведут себя так, как будто агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", - заявил представитель Литвы, которого цитирует ангажированный немецкий таблоид Bild*.Таблоид также расспросил Минобороны ФРГ о возможном нарушении санкций ЕС посредством совместного участия военнослужащих ВС РФ и Бундесвера. В ответ было заявлено, что подобные фотографии считаются "неприемлемыми", а фигурантов предупредили.Однако таблоид не успокоился на этом и разыскал информацию об участии немецких солдат в ещё двух мероприятиях с участием русских. Как оказалось, они могли вместе играть в баскетбол и другие игры на майской 79-й Генассамблее CISM в Танзании и на июньском чемпионате организации по баскетболу в Сербии.Минобороны Германии начало расследование участия немецких солдат в летних соревнованиях, в которых участвовали военнослужащие Союзного государства России и Белоруссии.* СМИ, признанное в России иноагентом.Также на тему прибалтийских реалий: "Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой Как сообщалось ранее, Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
россия
литва
германия
фрг
африка
прибалтика
бывший ссср
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102264/26/1022642686_106:0:894:591_1920x0_80_0_0_8f0bb97c902ed68b9f293278f91ec4e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, литва, германия, минобороны, bild, ес, бундесвер, фрг, скандал, русофобия, антироссийские санкции, союзное государство, африка, прибалтика, бывший ссср, спорт, минобороны рф, армия
Новости, Россия, Литва, Германия, Минобороны, Bild, ЕС, Бундесвер, ФРГ, скандал, Русофобия, антироссийские санкции, Союзное государство, Африка, Прибалтика, бывший СССР, спорт, Минобороны РФ, Армия

Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии

18:39 13.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкI Европейские игры. Стрельба из лука
I Европейские игры. Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Минобороны Германии расследует сообщения об участии немецких солдат в соревнованиях совместно с русскими солдатами. Минобороны Литвы негодует, называя совместную стрельбу из лука и игру в баскетбол "невероятным"
Поводом для расследования стали сообщения о состоявшихся в конце февраля соревнований по стрельбе из лука. Они были организованы Международным советом по военному спорту (CISM) на территории Бангладеш.
Минобороны Литвы запретило своим военнослужащим участвовать в каких-либо соревнованиях с российскими военнослужащими. Поэтому в постсоветской прибалтийской республике сильно возмутились, узнав, что немецкие и российские военнослужащие были рядом во время стрельбы из лука.
Представитель департамента гибридных угроз Минобороны Литвы только сейчас сделал далеко идущие выводы на основе фотографии с мероприятия. На ней видно, как в начале года российские солдаты стоят рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом.
"Невероятно, что Германия и другие страны на третий год войны [на Украине] все еще ведут себя так, как будто агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", - заявил представитель Литвы, которого цитирует ангажированный немецкий таблоид Bild*.
Таблоид также расспросил Минобороны ФРГ о возможном нарушении санкций ЕС посредством совместного участия военнослужащих ВС РФ и Бундесвера. В ответ было заявлено, что подобные фотографии считаются "неприемлемыми", а фигурантов предупредили.
Однако таблоид не успокоился на этом и разыскал информацию об участии немецких солдат в ещё двух мероприятиях с участием русских. Как оказалось, они могли вместе играть в баскетбол и другие игры на майской 79-й Генассамблее CISM в Танзании и на июньском чемпионате организации по баскетболу в Сербии.
Минобороны Германии начало расследование участия немецких солдат в летних соревнованиях, в которых участвовали военнослужащие Союзного государства России и Белоруссии.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
Также на тему прибалтийских реалий: "Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой
Как сообщалось ранее, Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
 
НовостиРоссияЛитваГерманияМинобороныBildЕСБундесверФРГскандалРусофобияантироссийские санкцииСоюзное государствоАфрикаПрибалтикабывший СССРспортМинобороны РФАрмия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Украинцы раскритиковали Лето и обиделись на Вакарчука. Итоги 13 октября на Украине
18:39Минобороны Литвы возмущено соревнованиями военнослужащих России и Германии
18:09Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия
17:21Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
16:36Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации
16:17Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы
15:43Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель
15:17"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
15:15Медведев узрел повод напомнить: "Варшава была частью Российской империи"
14:55Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих
14:38Потери ВСУ на Курском направлении – более 300 военнослужащих и много техники
14:24"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа
14:05Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих
13:11"Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октября
13:08Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев
12:57"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что
12:18Армия России освободила Михайловку в ДНР
12:01Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник
12:00"Вокруг Булгакова": Синедрион, МАССОЛИТ и их руководители
11:57Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды
Лента новостейМолния