Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Украинская продукция представляет угрозу для сельского хозяйства Евросоюза, однако Еврокомиссия озабочена не этим, а продвижением в АПК повестки ЛГБТ.* Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора
Оценивая продвижение Еврокомиссией тематики ЛГБТ* в сельском хозяйстве, депутат от консервативной партии "Право и справедливость" указал также на другую угрозу – наплыва выращенной на Украине сельхозпродукции.
"Мы должны в первую очередь принять во внимание возможность вступления в ЕС Украины, продукция которой представляет для нас угрозу", - сказал польский парламентарий.
По его словам, произошли изменения в европейской сельскохозяйственной политике и теперь рассматривается изменение сельскохозяйственных субсидий. Их выделением ведает Еврокомиссия.
"Еврокомиссия однозначно взяла курс на ликвидацию европейского сельского хозяйства и это серьезная проблема. Они занимаются ерундой вместо реальной работы", - констатировал польский депутат.
По его мнению, ЕК в ЕС занимается всякой "чушью" вроде внедрения в аграрной сфере "равенства и разнообразия" в духе ЛГБТ*. Польский депутат уверен, что у руля Евросоюза стоят некомпетентные люди, оторванные от реальности и не имеющие ни малейшего понятия о сельхозпроизводстве.
"Я не знаю ни одного фермера, который был бы трансвеститом* (draq queen). Это последнее, о чём могут думать фермеры в контексте проблем сельского хозяйства. Ничего подобного в деревне нет. Нет никакой проблемы нетерпимости или неравенства. Нам необходимо заняться ограничениями, уничтожением сельскохозяйственного производства, производства продуктов питания в Европе. Это наши проблемы, а не квиринг", - заявил Цечора.
*движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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