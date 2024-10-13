Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия - 13.10.2024 Украина.ру
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Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия
Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия - 13.10.2024 Украина.ру
Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия
Украинская продукция представляет угрозу для сельского хозяйства Евросоюза, однако Еврокомиссия озабочена не этим, а продвижением в АПК повестки ЛГБТ.* Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора
2024-10-13T18:09
2024-10-13T18:09
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Оценивая продвижение Еврокомиссией тематики ЛГБТ* в сельском хозяйстве, депутат от консервативной партии "Право и справедливость" указал также на другую угрозу – наплыва выращенной на Украине сельхозпродукции."Мы должны в первую очередь принять во внимание возможность вступления в ЕС Украины, продукция которой представляет для нас угрозу", - сказал польский парламентарий.По его словам, произошли изменения в европейской сельскохозяйственной политике и теперь рассматривается изменение сельскохозяйственных субсидий. Их выделением ведает Еврокомиссия."Еврокомиссия однозначно взяла курс на ликвидацию европейского сельского хозяйства и это серьезная проблема. Они занимаются ерундой вместо реальной работы", - констатировал польский депутат.По его мнению, ЕК в ЕС занимается всякой "чушью" вроде внедрения в аграрной сфере "равенства и разнообразия" в духе ЛГБТ*. Польский депутат уверен, что у руля Евросоюза стоят некомпетентные люди, оторванные от реальности и не имеющие ни малейшего понятия о сельхозпроизводстве.*движение признано экстремистским и запрещено в РФРанее на эту тему: Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ* Также на эту тему: Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, европа, россия, еврокомиссия, ес, польша, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция
Новости, Украина, Европа, Россия, Еврокомиссия, ЕС, Польша, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, евроинтеграция

Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия

18:09 13.10.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP / Czarek Sokolowski
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Украинская продукция представляет угрозу для сельского хозяйства Евросоюза, однако Еврокомиссия озабочена не этим, а продвижением в АПК повестки ЛГБТ.* Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора
Оценивая продвижение Еврокомиссией тематики ЛГБТ* в сельском хозяйстве, депутат от консервативной партии "Право и справедливость" указал также на другую угрозу – наплыва выращенной на Украине сельхозпродукции.
"Мы должны в первую очередь принять во внимание возможность вступления в ЕС Украины, продукция которой представляет для нас угрозу", - сказал польский парламентарий.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 05:48
Как акции протеста фермеров меняют ПольшуС 1 марта польские фермеры расширили свои акции на границу с Литвой, которую они обвиняют в реэкспорте украинского зерна. А встреча премьера Польши с протестующими накануне была безрезультатной
По его словам, произошли изменения в европейской сельскохозяйственной политике и теперь рассматривается изменение сельскохозяйственных субсидий. Их выделением ведает Еврокомиссия.
"Еврокомиссия однозначно взяла курс на ликвидацию европейского сельского хозяйства и это серьезная проблема. Они занимаются ерундой вместо реальной работы", - констатировал польский депутат.
По его мнению, ЕК в ЕС занимается всякой "чушью" вроде внедрения в аграрной сфере "равенства и разнообразия" в духе ЛГБТ*. Польский депутат уверен, что у руля Евросоюза стоят некомпетентные люди, оторванные от реальности и не имеющие ни малейшего понятия о сельхозпроизводстве.
"Я не знаю ни одного фермера, который был бы трансвеститом* (draq queen). Это последнее, о чём могут думать фермеры в контексте проблем сельского хозяйства. Ничего подобного в деревне нет. Нет никакой проблемы нетерпимости или неравенства. Нам необходимо заняться ограничениями, уничтожением сельскохозяйственного производства, производства продуктов питания в Европе. Это наши проблемы, а не квиринг", - заявил Цечора.
*движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Ранее на эту тему: Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
Также на эту тему: Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
 
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Заголовок открываемого материала
18:09Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия
17:21Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
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