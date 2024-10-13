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Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия

Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия - 13.10.2024 Украина.ру

Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия

Украинская продукция представляет угрозу для сельского хозяйства Евросоюза, однако Еврокомиссия озабочена не этим, а продвижением в АПК повестки ЛГБТ.* Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора

2024-10-13T18:09

2024-10-13T18:09

2024-10-13T18:09

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Оценивая продвижение Еврокомиссией тематики ЛГБТ* в сельском хозяйстве, депутат от консервативной партии "Право и справедливость" указал также на другую угрозу – наплыва выращенной на Украине сельхозпродукции."Мы должны в первую очередь принять во внимание возможность вступления в ЕС Украины, продукция которой представляет для нас угрозу", - сказал польский парламентарий.По его словам, произошли изменения в европейской сельскохозяйственной политике и теперь рассматривается изменение сельскохозяйственных субсидий. Их выделением ведает Еврокомиссия."Еврокомиссия однозначно взяла курс на ликвидацию европейского сельского хозяйства и это серьезная проблема. Они занимаются ерундой вместо реальной работы", - констатировал польский депутат.По его мнению, ЕК в ЕС занимается всякой "чушью" вроде внедрения в аграрной сфере "равенства и разнообразия" в духе ЛГБТ*. Польский депутат уверен, что у руля Евросоюза стоят некомпетентные люди, оторванные от реальности и не имеющие ни малейшего понятия о сельхозпроизводстве.*движение признано экстремистским и запрещено в РФРанее на эту тему: Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ* Также на эту тему: Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности

https://ukraina.ru/20240301/1053642249.html

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новости, украина, европа, россия, еврокомиссия, ес, польша, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция