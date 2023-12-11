Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине - 11.12.2023 Украина.ру
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Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине
Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине - 11.12.2023 Украина.ру
Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей
2023-12-11T08:27
2023-12-11T08:30
виктор орбан
владимир зеленский
новости
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На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.Аргентинская газета Clarin пишет, что Зеленский провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.При этом Орбан говорил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выражал мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
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виктор орбан, владимир зеленский, новости, ес, встреча
Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Новости, ЕС, встреча

Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине

08:27 11.12.2023 (обновлено: 08:30 11.12.2023)
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей
На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.
Аргентинская газета Clarin пишет, что Зеленский провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.
"Это необычная встреча украинца с самым близким к (президенту России) Владимиру Путину лидером среди 27 стран ЕС", - отмечает издание.
Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
При этом Орбан говорил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выражал мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Орбан
8 декабря, 16:03
Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - ОрбанЧрезмерная коррумпированность и военное положение в стране – одни из главных причин, которые назвал премьер Венгрии
 
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