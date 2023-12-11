https://ukraina.ru/20231211/1051896042.html
Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине
Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине - 11.12.2023 Украина.ру
Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей
2023-12-11T08:27
2023-12-11T08:27
2023-12-11T08:30
виктор орбан
владимир зеленский
новости
ес
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484934_0:19:349:215_1920x0_80_0_0_d94e1c1fc4a83760cbc93d7dd294e931.jpg
На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.Аргентинская газета Clarin пишет, что Зеленский провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.При этом Орбан говорил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выражал мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
https://ukraina.ru/20231208/1051861364.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484934_18:0:349:248_1920x0_80_0_0_c69a4d58b3aa0dcfcc86974c11452324.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктор орбан, владимир зеленский, новости, ес, встреча
Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Новости, ЕС, встреча
Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине
08:27 11.12.2023 (обновлено: 08:30 11.12.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей
На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан
что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.
Аргентинская газета Clarin пишет, что Зеленский
провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.
"Это необычная встреча украинца с самым близким к (президенту России) Владимиру Путину лидером среди 27 стран ЕС", - отмечает издание.
Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
При этом Орбан говорил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выражал мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.