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Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине

Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине - 11.12.2023 Украина.ру

Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Аргентине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей

2023-12-11T08:27

2023-12-11T08:27

2023-12-11T08:30

виктор орбан

владимир зеленский

новости

ес

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На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.Аргентинская газета Clarin пишет, что Зеленский провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.При этом Орбан говорил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выражал мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.

https://ukraina.ru/20231208/1051861364.html

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виктор орбан, владимир зеленский, новости, ес, встреча