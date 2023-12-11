Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос - 11.12.2023 Украина.ру
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Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос
Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос - 11.12.2023 Украина.ру
Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос
Около половины американских избирателей считают, что США тратят чрезмерные средства на помощь Украине, следует из данных опроса газеты Financial Times и Мичиганского университета
2023-12-11T07:59
2023-12-11T08:06
сша
украина
новости
опрос
помощь
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"В новом опросе… выяснилось, что 48% (избирателей – ред.) полагают, что США тратят "слишком много" в виде военной и финансовой помощи на поддержку военных усилий Киева", - пишет газета.Отмечается, что мнение о слишком больших финансовых вливаниях США в Украину особенно сильно среди избирателей-республиканцев – 65% из них говорят о чрезмерных тратах США на поддержку Украины.Кроме того, согласно опросу, 40% американских избирателей считают чрезмерной военную и финансовую помощь, которую США выделяют Израилю.Опрос проводился с 5 по 6 декабря с участием более тысячи зарегистрированных избирателей в США.
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сша, украина, новости, опрос, помощь
США, Украина, Новости, опрос, помощь

Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос

07:59 11.12.2023 (обновлено: 08:06 11.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Около половины американских избирателей считают, что США тратят чрезмерные средства на помощь Украине, следует из данных опроса газеты Financial Times и Мичиганского университета
"В новом опросе… выяснилось, что 48% (избирателей – ред.) полагают, что США тратят "слишком много" в виде военной и финансовой помощи на поддержку военных усилий Киева", - пишет газета.
Отмечается, что мнение о слишком больших финансовых вливаниях США в Украину особенно сильно среди избирателей-республиканцев – 65% из них говорят о чрезмерных тратах США на поддержку Украины.
Кроме того, согласно опросу, 40% американских избирателей считают чрезмерной военную и финансовую помощь, которую США выделяют Израилю.
Опрос проводился с 5 по 6 декабря с участием более тысячи зарегистрированных избирателей в США.
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