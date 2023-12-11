https://ukraina.ru/20231211/1051895367.html

Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос

Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос - 11.12.2023 Украина.ру

Американские избиратели считают траты на Украину чрезмерными – опрос

Около половины американских избирателей считают, что США тратят чрезмерные средства на помощь Украине, следует из данных опроса газеты Financial Times и Мичиганского университета

2023-12-11T07:59

2023-12-11T07:59

2023-12-11T08:06

сша

украина

новости

опрос

помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg

"В новом опросе… выяснилось, что 48% (избирателей – ред.) полагают, что США тратят "слишком много" в виде военной и финансовой помощи на поддержку военных усилий Киева", - пишет газета.Отмечается, что мнение о слишком больших финансовых вливаниях США в Украину особенно сильно среди избирателей-республиканцев – 65% из них говорят о чрезмерных тратах США на поддержку Украины.Кроме того, согласно опросу, 40% американских избирателей считают чрезмерной военную и финансовую помощь, которую США выделяют Израилю.Опрос проводился с 5 по 6 декабря с участием более тысячи зарегистрированных избирателей в США.

https://ukraina.ru/20231210/1051890999.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, новости, опрос, помощь