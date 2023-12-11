Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении - 11.12.2023 Украина.ру
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Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении - 11.12.2023 Украина.ру
Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Соответствующее видео опубликовало 11 декабря Минобороны России
2023-12-11T07:29
2023-12-11T07:31
истребитель
новости
сво
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всу
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На кадрах виден вылет пары штурмовиков на боевую задачу, применение НАР С-8 с кабрирования, противоракетные маневры, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета.По словам одного из летчиков с позывным "Фермер", удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8."Выполнили взлет, выход в район удара, маневр "горка" с углом 15. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета. Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично", - рассказал летчик.Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - указали в министерстве.По словам пилота Су-34 Олега, полет проходил на высоте 11 тысяч метров, "за облаками"."Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены", - сказал летчик.
https://ukraina.ru/20231128/1051436302.html
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истребитель, новости, сво, удары, всу, россия
истребитель, Новости, СВО, удары, ВСУ, Россия

Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

07:29 11.12.2023 (обновлено: 07:31 11.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
 Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Соответствующее видео опубликовало 11 декабря Минобороны России
На кадрах виден вылет пары штурмовиков на боевую задачу, применение НАР С-8 с кабрирования, противоракетные маневры, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника", - говорится в описании к видео.
По словам одного из летчиков с позывным "Фермер", удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8.
"Выполнили взлет, выход в район удара, маневр "горка" с углом 15. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета. Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично", - рассказал летчик.
Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - указали в министерстве.
По словам пилота Су-34 Олега, полет проходил на высоте 11 тысяч метров, "за облаками".
"Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены", - сказал летчик.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 04:18
Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источникДля истребителя пятого поколения Су-57 уже созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, самолёт сможет управлять группой таких аппаратов. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 ноября сообщает РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
07:29Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
07:23Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков"
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