https://ukraina.ru/20231211/1051894660.html

Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении - 11.12.2023 Украина.ру

Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Соответствующее видео опубликовало 11 декабря Минобороны России

2023-12-11T07:29

2023-12-11T07:29

2023-12-11T07:31

истребитель

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На кадрах виден вылет пары штурмовиков на боевую задачу, применение НАР С-8 с кабрирования, противоракетные маневры, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета.По словам одного из летчиков с позывным "Фермер", удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8."Выполнили взлет, выход в район удара, маневр "горка" с углом 15. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета. Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично", - рассказал летчик.Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - указали в министерстве.По словам пилота Су-34 Олега, полет проходил на высоте 11 тысяч метров, "за облаками"."Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены", - сказал летчик.

https://ukraina.ru/20231128/1051436302.html

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истребитель, новости, сво, удары, всу, россия