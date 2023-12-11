Михаил Светин: король эпизода советского комедийного кино

Никуда не делась и наследственная «торговая» хватка.

Уже с 10 лет Миша бегал на Евбаз (Еврейский базар) — центральный рынок города — и продавал всё, что давали ему продать его родители: чулки, платки… летом неплохо шла обычная холодная вода, которой торговцы спасались от полуденного зноя. Иногда его выручка оказывалась больше, чем зарплаты папы и мамы. Но была у этого бизнеса и обратная сторона — мальчика несколько раз забирали в милицию. После формальных разбирательств через пару часов он «выходил на свободу», снова набирал в чайник ледяную воду или брал товар и отправлялся обратно на рынок.

Чтобы заинтересовать спекулянтов, Миша часто начинал «играть», таинственно сообщая им, что чулки — ворованные, хотя на самом деле их подпольно изготавливали знакомые его родителей. От слова «ворованные» спекулянты теряли чувство осторожности и всё скупали. У мамы мальчика, которая такими талантами не обладала, дела с продажами шли намного хуже.

Весной 1941 года врачи поставили Мише опасный диагноз — туберкулез, ещё несколько десятилетий назад это был бы смертный приговор. Обеспокоенные родители выхлопотали сыну путёвку в крымский санаторий: местный сухой воздух — одно из лучших средств от лечения этого опасного заболевания. Однако долечиться в Крыму мальчику не дала начавшаяся война, санаторий вместе с пациентами эвакуировали на Северный Кавказ в Тиберду.

Мама Миши не захотела оставаться по другую сторону границы от своего старшего сына, и семья уехала из Киева в одном из последних эшелонов к папиной сестре в Ташкент. Это спасло её от смерти в Бабьем Яру: родственники и знакомые Мишиных родителей верили, что при немцах в Киеве расцветут торговля и ремёсла, остались ждать их прихода… и дорого заплатили за своё заблуждение.