https://ukraina.ru/20231209/1051879024.html

Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа

Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа - 09.12.2023 Украина.ру

Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа

Президент США Джо Байден попытался высмеять своего предшественника за неудачную инфраструктурную реформу. Однако 81-летний глава государства "споткнулся" о числа

2023-12-09T11:50

2023-12-09T11:50

2023-12-09T11:50

новости

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051816359_0:8:1612:914_1920x0_80_0_0_17e815a3ca1799b2bcbafdf280141c10.jpg

Байден так часто что-то путает или забывает, что СМИ даже составили топ ляпов американского президента.Тем временем The Wall Street Journal опубликовал результаты свежих предвыборных опросов, где Трамп уже обгоняет Байдена на 4%.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

https://ukraina.ru/20231209/1051877254.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден