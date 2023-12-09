Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа - 09.12.2023 Украина.ру
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Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа
Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа - 09.12.2023 Украина.ру
Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа
Президент США Джо Байден попытался высмеять своего предшественника за неудачную инфраструктурную реформу. Однако 81-летний глава государства "споткнулся" о числа
2023-12-09T11:50
2023-12-09T11:50
новости
сша
джо байден
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Байден так часто что-то путает или забывает, что СМИ даже составили топ ляпов американского президента.Тем временем The Wall Street Journal опубликовал результаты свежих предвыборных опросов, где Трамп уже обгоняет Байдена на 4%.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
https://ukraina.ru/20231209/1051877254.html
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новости, сша, джо байден
Новости, США, Джо Байден

Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа

11:50 09.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден попытался высмеять своего предшественника за неудачную инфраструктурную реформу. Однако 81-летний глава государства "споткнулся" о числа
"При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда - трёхсот миллионов - триллиона - трёхсот миллионов долларов", - сказал Байден.
Байден так часто что-то путает или забывает, что СМИ даже составили топ ляпов американского президента.
  • В начале января 2023-го во время новогодней речи он забыл, какой сейчас год, и сказал, что 2020-й - это год больших надежд.
  • На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.
  • Байден путал украинцев и иранцев, а во время саммита АСЕАН поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где и проходила встреча.
  • В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".
  • На выступлении о климатическом кризисе из-за ископаемого топлива американский президент заявил, что у него и его друзей из-за нефтяного загрязнения рак.
  • Во время поездки по Ближнему Востоку Байден перепутал слова "себялюбивый" и "самозабвенный" и назвал американских солдат в Ираке эгоистами, за что "мы всегда будем их чтить".
  • На одном из выступлений Байден перепутал число штатов в составе США, сказав, что их 54, а не 50, на другом назвал вице-президента Камалу Харрис "великим президентом".
  • Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.
Тем временем The Wall Street Journal опубликовал результаты свежих предвыборных опросов, где Трамп уже обгоняет Байдена на 4%.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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"Где-то напрягся Зеленский": Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав ВенесуэлыПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, включающие спорную с Гайаной территорию Эссекибо в состав своей страны. Он также утвердил новую карту государства и назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, сообщает РБК
 
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