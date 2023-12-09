Байден попал в новый конфуз, пытаясь высмеять Трампа
Президент США Джо Байден попытался высмеять своего предшественника за неудачную инфраструктурную реформу. Однако 81-летний глава государства "споткнулся" о числа
"При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда - трёхсот миллионов - триллиона - трёхсот миллионов долларов", - сказал Байден.
Байден так часто что-то путает или забывает, что СМИ даже составили топ ляпов американского президента.
- —В начале января 2023-го во время новогодней речи он забыл, какой сейчас год, и сказал, что 2020-й - это год больших надежд.
- —На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.
- —Байден путал украинцев и иранцев, а во время саммита АСЕАН поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где и проходила встреча.
- —В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".
- —На выступлении о климатическом кризисе из-за ископаемого топлива американский президент заявил, что у него и его друзей из-за нефтяного загрязнения рак.
- —Во время поездки по Ближнему Востоку Байден перепутал слова "себялюбивый" и "самозабвенный" и назвал американских солдат в Ираке эгоистами, за что "мы всегда будем их чтить".
- —На одном из выступлений Байден перепутал число штатов в составе США, сказав, что их 54, а не 50, на другом назвал вице-президента Камалу Харрис "великим президентом".
- —Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.
Тем временем The Wall Street Journal опубликовал результаты свежих предвыборных опросов, где Трамп уже обгоняет Байдена на 4%.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
09:55"Где-то напрягся Зеленский": Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав ВенесуэлыПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, включающие спорную с Гайаной территорию Эссекибо в состав своей страны. Он также утвердил новую карту государства и назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, сообщает РБК