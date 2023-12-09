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Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога

Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога - 09.12.2023 Украина.ру

Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога

Председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что решение Владимира Путина баллотироваться в президенты России на ещё один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-09T03:45

2023-12-09T03:45

2023-12-09T03:45

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Ранее в Кремле, во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России, Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок."Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.

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2023

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новости, россия, владимир путин, президент, президентские выборы, артем жога, сво