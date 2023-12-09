Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога - 09.12.2023 Украина.ру
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Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога
Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога - 09.12.2023 Украина.ру
Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога
Председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что решение Владимира Путина баллотироваться в президенты России на ещё один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-09T03:45
2023-12-09T03:45
новости
россия
владимир путин
президент
президентские выборы
артем жога
сво
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Ранее в Кремле, во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России, Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок."Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.
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452
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новости, россия, владимир путин, президент, президентские выборы, артем жога, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, президент, президентские выборы, Артем Жога, СВО

Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога

03:45 09.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда
© POOL
Перейти в фотобанк
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Председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что решение Владимира Путина баллотироваться в президенты России на ещё один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости
Ранее в Кремле, во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России, Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок.
"Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 18:15
Путин идёт на выборы, опасный спорт. Итоги 8 декабря на УкраинеПрезидент России Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый срок. В спортклубах по всей Украине прошли облавы
 
НовостиРоссияВладимир Путинпрезидентпрезидентские выборыАртем ЖогаСВО
 
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