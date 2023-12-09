https://ukraina.ru/20231209/1051874361.html
Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога
Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога - 09.12.2023 Украина.ру
Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога
Председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что решение Владимира Путина баллотироваться в президенты России на ещё один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-09T03:45
2023-12-09T03:45
2023-12-09T03:45
новости
россия
владимир путин
президент
президентские выборы
артем жога
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Ранее в Кремле, во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России, Путин сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый срок."Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит", - сказал Жога.
https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, президент, президентские выборы, артем жога, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, президент, президентские выборы, Артем Жога, СВО
Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – Жога
Председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что решение Владимира Путина баллотироваться в президенты России на ещё один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости