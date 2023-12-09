https://ukraina.ru/20231209/1051874224.html

"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде

"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде - 09.12.2023 Украина.ру

"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде

Российские спортсмены, пожелавшие выступать на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, могут оказаться жертвами провокации, а согласие их на такие условия, по сути, станет отказом от того, чем живёт их Родина. Об этом 8 декабря заявил сенатор, экс-чемпион мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков

2023-12-09T03:23

2023-12-09T03:23

2023-12-09T03:23

новости

россия

государственная дума рф

олимпийские игры

мок

антироссийские санкции

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047071269_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_c4f33b360f82b67c28e9fd6aeb750fa9.jpg.webp

"Наши атлеты уже приезжали в нейтральном статусе на Паралимпийские игры в Пекине, но за день до открытия их отправили домой. На Олимпийских играх в Париже в 2024-м я, безусловно, ожидаю провокации со стороны МОК и иных организаций, лиц и даже стран, после которых психика "нейтральных" атлетов, подписавших, по сути, отказ от своей Родины, будет окончательно подорвана и сломлена", - сказал Исаков.Сенатор добавил, что "по-человечески" ему жалко российских спортсменов, но в сложившейся ситуации он советует им быть "вместе со своей страной, своим президентом"."Сейчас на Игры в Париже допущены восемь человек с российским паспортом. Это примерно 2,4% от количества россиян на Играх в Токио. Остальные 97,6% очевидно остались вместе со своей страной. Это очень грубые упрощения, но даже такие цифры говорят сами за себя", - считает Исаков.Сенатор добавил, что гордится тем, что "многие известные спортсмены, такие как гимнастка Дарья Дмитриева, гроссмейстер Сергей Карякин, боксёр Александр Поветкин и многие другие открыто выступили за СВО и своего президента".Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. После этого о неизменности своей позиции, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх, заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

https://ukraina.ru/20231208/1051869754.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, государственная дума рф, олимпийские игры, мок, антироссийские санкции, сво