"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде - 09.12.2023 Украина.ру
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"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде
"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде - 09.12.2023 Украина.ру
"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде
Российские спортсмены, пожелавшие выступать на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, могут оказаться жертвами провокации, а согласие их на такие условия, по сути, станет отказом от того, чем живёт их Родина. Об этом 8 декабря заявил сенатор, экс-чемпион мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков
2023-12-09T03:23
2023-12-09T03:23
новости
россия
государственная дума рф
олимпийские игры
мок
антироссийские санкции
сво
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"Наши атлеты уже приезжали в нейтральном статусе на Паралимпийские игры в Пекине, но за день до открытия их отправили домой. На Олимпийских играх в Париже в 2024-м я, безусловно, ожидаю провокации со стороны МОК и иных организаций, лиц и даже стран, после которых психика "нейтральных" атлетов, подписавших, по сути, отказ от своей Родины, будет окончательно подорвана и сломлена", - сказал Исаков.Сенатор добавил, что "по-человечески" ему жалко российских спортсменов, но в сложившейся ситуации он советует им быть "вместе со своей страной, своим президентом"."Сейчас на Игры в Париже допущены восемь человек с российским паспортом. Это примерно 2,4% от количества россиян на Играх в Токио. Остальные 97,6% очевидно остались вместе со своей страной. Это очень грубые упрощения, но даже такие цифры говорят сами за себя", - считает Исаков.Сенатор добавил, что гордится тем, что "многие известные спортсмены, такие как гимнастка Дарья Дмитриева, гроссмейстер Сергей Карякин, боксёр Александр Поветкин и многие другие открыто выступили за СВО и своего президента".Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. После этого о неизменности своей позиции, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх, заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
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новости, россия, государственная дума рф, олимпийские игры, мок, антироссийские санкции, сво
Новости, Россия, Государственная дума РФ, Олимпийские игры, МОК, антироссийские санкции, СВО

"Отказ от своей Родины": сенатор посоветовал спортсменам не выступать без флага на Олимпиаде

03:23 09.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭдуард Исаков
Эдуард Исаков - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российские спортсмены, пожелавшие выступать на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, могут оказаться жертвами провокации, а согласие их на такие условия, по сути, станет отказом от того, чем живёт их Родина. Об этом 8 декабря заявил сенатор, экс-чемпион мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков
"Наши атлеты уже приезжали в нейтральном статусе на Паралимпийские игры в Пекине, но за день до открытия их отправили домой. На Олимпийских играх в Париже в 2024-м я, безусловно, ожидаю провокации со стороны МОК и иных организаций, лиц и даже стран, после которых психика "нейтральных" атлетов, подписавших, по сути, отказ от своей Родины, будет окончательно подорвана и сломлена", - сказал Исаков.
Сенатор добавил, что "по-человечески" ему жалко российских спортсменов, но в сложившейся ситуации он советует им быть "вместе со своей страной, своим президентом".
"Сейчас на Игры в Париже допущены восемь человек с российским паспортом. Это примерно 2,4% от количества россиян на Играх в Токио. Остальные 97,6% очевидно остались вместе со своей страной. Это очень грубые упрощения, но даже такие цифры говорят сами за себя", - считает Исаков.
Сенатор добавил, что гордится тем, что "многие известные спортсмены, такие как гимнастка Дарья Дмитриева, гроссмейстер Сергей Карякин, боксёр Александр Поветкин и многие другие открыто выступили за СВО и своего президента".
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. После этого о неизменности своей позиции, запрещающей российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх, заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 20:09
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но не всё так однозначноМеждународный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте спортивной организации
 
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