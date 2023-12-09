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Российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде в Париже – World Athletics

Российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде в Париже – World Athletics - 09.12.2023 Украина.ру

Российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде в Париже – World Athletics

Российские легкоатлеты не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу на пресс-конференции после заседания совета организации в Монако

2023-12-09T02:29

2023-12-09T02:29

2023-12-09T02:29

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Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдёт в Париже, в нейтральном статусе."Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в лёгкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, её принял исполком, совет её придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьёй", - сказал Коу.По его словам, World Athletics "не испытывает давления в связи с решением МОК о допуске россиян и белорусов"."Это было решение, которое подтвердило выводы олимпийского саммита. Оно подтверждает приоритет международных федераций в вопросах допуска. У нас фиксированная позиция, она не изменилась. Мы принимаем решения в интересах нашего спорта. Это то, что совет сделал", - добавил спортивный чиновник.Совет World Athletics в марте 2023 года принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Однако он из-за ситуации на Украине "на обозримое будущее" продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics.Напомним, летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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новости, россия, белоруссия, легкая атлетика, олимпийские игры, олимпиада, мок, антироссийские санкции, сво