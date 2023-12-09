https://ukraina.ru/20231209/1051872913.html

Трамп-младший: Украина уже проиграла

Трамп-младший: Украина уже проиграла - 09.12.2023 Украина.ру

Трамп-младший: Украина уже проиграла

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Киев уже проиграл Москве, а потому дальнейшее финансирование Украины со стороны Запада – бессмысленно. Об этом он написал в соцсети Х

2023-12-09T00:31

2023-12-09T00:31

2023-12-09T00:31

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По его словам, США не должны спонсировать Украину, поскольку у неё нет пути к победе, а если НАТО опасается нападения России, то страны блока должны передавать больше средств Киеву, а не ждать этого от Штатов. Напомним, 6 декабря, сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

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новости, украина, дональд трамп, сво, сша, финансирование, военная помощь, военная техника