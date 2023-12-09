Трамп-младший: Украина уже проиграла
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Киев уже проиграл Москве, а потому дальнейшее финансирование Украины со стороны Запада – бессмысленно. Об этом он написал в соцсети Х
По его словам, США не должны спонсировать Украину, поскольку у неё нет пути к победе, а если НАТО опасается нападения России, то страны блока должны передавать больше средств Киеву, а не ждать этого от Штатов.
"Украина проиграла войну какое-то время назад, а мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами", – написал сын Дональда Трампа.
Напомним, 6 декабря, сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.
7 декабря, 07:49В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине