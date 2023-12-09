 Трамп-младший: Украина уже проиграла - 09.12.2023 Украина.ру
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 Трамп-младший: Украина уже проиграла
 Трамп-младший: Украина уже проиграла - 09.12.2023 Украина.ру
 Трамп-младший: Украина уже проиграла
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Киев уже проиграл Москве, а потому дальнейшее финансирование Украины со стороны Запада – бессмысленно. Об этом он написал в соцсети Х
2023-12-09T00:31
2023-12-09T00:31
новости
украина
дональд трамп
сво
сша
финансирование
военная помощь
военная техника
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По его словам, США не должны спонсировать Украину, поскольку у неё нет пути к победе, а если НАТО опасается нападения России, то страны блока должны передавать больше средств Киеву, а не ждать этого от Штатов. Напомним, 6 декабря, сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.
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новости, украина, дональд трамп, сво, сша, финансирование, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Дональд Трамп, СВО, США, финансирование, военная помощь, военная техника

 Трамп-младший: Украина уже проиграла

00:31 09.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове на дону
Консульство Украины в Ростове на дону - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Киев уже проиграл Москве, а потому дальнейшее финансирование Украины со стороны Запада – бессмысленно. Об этом он написал в соцсети Х
По его словам, США не должны спонсировать Украину, поскольку у неё нет пути к победе, а если НАТО опасается нападения России, то страны блока должны передавать больше средств Киеву, а не ждать этого от Штатов.
"Украина проиграла войну какое-то время назад, а мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами", – написал сын Дональда Трампа.
Напомним, 6 декабря, сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 07:49
В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине
 
НовостиУкраинаДональд ТрампСВОСШАфинансированиевоенная помощьвоенная техника
 
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