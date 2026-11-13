https://ukraina.ru/20261113/dyrki-zamechatelnye-anpilogov-raskryl-kak-iskandery-rvut-mosty-cherez-dnepr-1084458630.html

"Дырки замечательные": Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" рвут мосты через Днепр

"Дырки замечательные": Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" рвут мосты через Днепр - 13.11.2026 Украина.ру

"Дырки замечательные": Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" рвут мосты через Днепр

На днях российские военные вновь ударили по двум киевским мостам — Южному и Северному (Московскому), и эти попадания оказались точными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-13T05:39

2026-11-13T05:39

2026-11-13T05:39

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На днях российские военные нанесли удары по Северному и Южному мостам в Киеве, повредив дорожное полотно и инфраструктуру. По данным Минобороны РФ, переправы использовались для переброски вооружения и техники ВСУ.В результате удара по Северному мосту было повреждено дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линии электропередачи. Движение по мосту было перекрыто в обоих направлениях, автобусы пущены в объезд.Разговор о том, как наносятся удары по украинской инфраструктуре, эксперт продолжил темой мостов — и оценил отличный результат работы российских военных."Дырки замечательные. На Южном мосту это показал сам Кличко", — подчеркнул Анпилогов. По его словам, мэр Киева дал понять, что "они будут пилить миллиарды на его ремонт до морковкина заговенья"."Деньги не свои, деньги европейские. Отчего бы не украсть? А когда спросят, скажем, что русские опять прилетели и все разбомбили", — прокомментировал эксперт логику киевских властей.При этом на Северном мосту, уточнил Анпилогов, снимала словацкая журналистка — она "буквально предоставила объективный контроль". Российские военные попали красиво и кучно, отметил эксперт."Оказалось, что это эффективно. С дыркой ты особо не поездишь. Тем более, если дырка не от "Хаймарса", а от "Искандера", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.

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