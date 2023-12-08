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Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев

Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев - 08.12.2023 Украина.ру

Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал ситуацию на различных направлениях фронта в зоне СВО, поставки вооружения силам ВСУ от "друзей" России, а также перспективы вытеснения украинских сил и особенности использования техники при наступлении

2023-12-08T13:23

2023-12-08T13:23

2023-12-08T13:24

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0:27 – Донецкое направление и другие цели ВС РФ; 9:46 – Поставки вооружения для Украины из других стран; 15:55 – Вытеснение группировки ВСУ; 21:58 – Преступная сущность украинского режима; 24:01 – Запорожское направление и украинские укрепления; 27:08 – Использование техники при наступлении.

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