Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев - 08.12.2023 Украина.ру
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Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев
Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев - 08.12.2023 Украина.ру
Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал ситуацию на различных направлениях фронта в зоне СВО, поставки вооружения силам ВСУ от "друзей" России, а также перспективы вытеснения украинских сил и особенности использования техники при наступлении
2023-12-08T13:23
2023-12-08T13:24
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евсеев
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0:27 – Донецкое направление и другие цели ВС РФ; 9:46 – Поставки вооружения для Украины из других стран; 15:55 – Вытеснение группировки ВСУ; 21:58 – Преступная сущность украинского режима; 24:01 – Запорожское направление и украинские укрепления; 27:08 – Использование техники при наступлении.
соледар
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видео, евсеев, авдеевка, донецк, соледар, часов яр, резервы, всу, марьинка, днепр, запорожье, херсон, луганск, луганская народная республика, лнр, днр, донецкая народная республика, армения, азербайджан, одкб, сво, спецоперация, владимир путин, владимир зеленский, видео
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Не Авдеевка: откуда Россия должна вытеснить ВСУ и какой важный вопрос это поможет решить– Евсеев

13:23 08.12.2023 (обновлено: 13:24 08.12.2023)
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал ситуацию на различных направлениях фронта в зоне СВО, поставки вооружения силам ВСУ от "друзей" России, а также перспективы вытеснения украинских сил и особенности использования техники при наступлении
0:27 – Донецкое направление и другие цели ВС РФ;
9:46 – Поставки вооружения для Украины из других стран;
15:55 – Вытеснение группировки ВСУ;
21:58 – Преступная сущность украинского режима;
24:01 – Запорожское направление и украинские укрепления;
27:08 – Использование техники при наступлении.
 
ВидеоЕвсеевАвдеевкаДонецкСоледарЧасов ЯррезервыВСУМарьинкаДнепрЗапорожьеХерсонЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаАрменияАзербайджанОДКБСВОСпецоперацияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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