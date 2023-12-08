https://ukraina.ru/20231208/1051854723.html

Байден готов ужесточить требования к мигрантам в обмен на одобрение Конгрессом помощи Украине

Байден готов ужесточить требования к мигрантам в обмен на одобрение Конгрессом помощи Украине - 08.12.2023 Украина.ру

Байден готов ужесточить требования к мигрантам в обмен на одобрение Конгрессом помощи Украине

Республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без принятия дополнительных мер по сокращению рекордного числа мигрантов

2023-12-08T11:47

2023-12-08T11:47

2023-12-08T11:47

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Администрация Байдена планирует усилить требования к миграционному законодательству США, чтобы обеспечить очередной транш помощи Украине и Израилю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.Республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без принятия дополнительных мер по сокращению рекордного числа мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, что привело к сложным переговорам, объединяющим во многом несвязанные между собой вопросы.Президент Джо Байден, демократ, претендующий на переизбрание в 2024 году, заявил в среду, что он готов пойти на значительные уступки в вопросах безопасности границ, поскольку республиканцы в Сенате отклонили пакет помощи Демократической партии, предусматривающий финансирование границы в размере 20 миллиардов долларов.Белый дом готов ужесточить стандарты первичной проверки на получение убежища, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом, пожелавший остаться анонимным для обсуждения переговоров. По словам источника, администрация Байдена также будет рассматривать некую форму положения о "безопасной третьей стране", которое будет отказывать в убежище мигрантам, которые проходят через другую страну по пути в США.Еще одним возможным пунктом соглашения может стать расширение процедуры ускоренной депортации, известной как "ускоренное выдворение". По словам источника, эти полномочия будут применяться по всей стране, а не на границе в настоящее время.Палата представителей, возглавляемая республиканцами, должна завершить работу за год к 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона. Сенат, возглавляемый демократами, сталкивается с аналогичными временными рамками. Учитывая это, цель, по-видимому, больше заключаться в заключении крупной сделки и, возможно, в перерыве поработать над точными деталями законодательного текста, сообщили источники.

https://ukraina.ru/20231208/1051853908.html

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новости, новости украины, сша, военная помощь, республиканцы, джо байден, конгресс сша