The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте - 08.12.2023 Украина.ру
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The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте
The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте - 08.12.2023 Украина.ру
The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте
Нельзя игнорировать возможность того, что Россия и ее президент Владимир Путин выйдут победителями из украинского конфликта, со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы, пишет 8 декабря издание The Telegraph
2023-12-08T10:04
2023-12-08T10:04
новости
россия
украина
победа
европа
владимир путин
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"Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки", — отмечает журналист Кон Кафлин в авторской статье, опубликованной изданием.Журналист отмечает, неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении, что практически свело на нет оптимистичные прогнозы Владимира Зеленского и его военачальников о победе. "В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение", — считает автор.По его словам, даже в администрации США уже бытует мнение, что в ее интересах совершить давление на Зеленского с целью заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, в которой у Киева мало шансов на победу.Ранее журналисты американского телеканала CNN писали о том, что на Западе все больше чувствуется смятение и разобщенность, которые появились из-за развития украинского конфликта.
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новости, россия, украина, победа, европа, владимир путин
Новости, Россия, Украина, победа, Европа, Владимир Путин

The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте

10:04 08.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Нельзя игнорировать возможность того, что Россия и ее президент Владимир Путин выйдут победителями из украинского конфликта, со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы, пишет 8 декабря издание The Telegraph
"Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки", — отмечает журналист Кон Кафлин в авторской статье, опубликованной изданием.
Журналист отмечает, неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении, что практически свело на нет оптимистичные прогнозы Владимира Зеленского и его военачальников о победе. "В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение", — считает автор.
По его словам, даже в администрации США уже бытует мнение, что в ее интересах совершить давление на Зеленского с целью заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, в которой у Киева мало шансов на победу.
Ранее журналисты американского телеканала CNN писали о том, что на Западе все больше чувствуется смятение и разобщенность, которые появились из-за развития украинского конфликта.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
01:41
Смятение и разобщённость: CNN сообщил как украинский конфликт повлиял на Запад На Западе всё больше чувствуется смятение и разобщённость, которые появились из-за развития украинского конфликта. Президенту России Владимиру Путину даже не нужно ничего делать, чтобы ситуация стала хуже, сообщило американское СМИ CNN
 
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