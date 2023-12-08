https://ukraina.ru/20231208/1051852047.html
The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте
The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте - 08.12.2023 Украина.ру
The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте
Нельзя игнорировать возможность того, что Россия и ее президент Владимир Путин выйдут победителями из украинского конфликта, со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы, пишет 8 декабря издание The Telegraph
2023-12-08T10:04
2023-12-08T10:04
2023-12-08T10:04
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европа
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"Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки", — отмечает журналист Кон Кафлин в авторской статье, опубликованной изданием.Журналист отмечает, неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении, что практически свело на нет оптимистичные прогнозы Владимира Зеленского и его военачальников о победе. "В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение", — считает автор.По его словам, даже в администрации США уже бытует мнение, что в ее интересах совершить давление на Зеленского с целью заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, в которой у Киева мало шансов на победу.Ранее журналисты американского телеканала CNN писали о том, что на Западе все больше чувствуется смятение и разобщенность, которые появились из-за развития украинского конфликта.
https://ukraina.ru/20231208/1051844933.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, победа, европа, владимир путин
Новости, Россия, Украина, победа, Европа, Владимир Путин
The Telegraph признал возможность победы России в украинском конфликте
Нельзя игнорировать возможность того, что Россия и ее президент Владимир Путин выйдут победителями из украинского конфликта, со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы, пишет 8 декабря издание The Telegraph
"Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки", — отмечает журналист Кон Кафлин в авторской статье, опубликованной изданием.
Журналист отмечает, неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении, что практически свело на нет оптимистичные прогнозы Владимира Зеленского и его военачальников о победе. "В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение", — считает автор.
По его словам, даже в администрации США уже бытует мнение, что в ее интересах совершить давление на Зеленского с целью заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, в которой у Киева мало шансов на победу.
Ранее журналисты американского телеканала CNN писали о том, что на Западе все больше чувствуется смятение и разобщенность, которые появились из-за развития украинского конфликта.