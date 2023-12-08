https://ukraina.ru/20231208/1051850962.html

FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии

FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии - 08.12.2023 Украина.ру

FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии

Евросоюз может разрешить государствам-членам прекратить импорт газа из России и Белоруссии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем

2023-12-08T09:02

2023-12-08T09:02

2023-12-08T09:02

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FT приводит слова высокопоставленного европейского чиновника. Согласно ему, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.В законопроекте сказано, пишет издание, что странам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности“.Financial Times отмечает, что законопроект могут одобрить 8 декабря. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами

https://ukraina.ru/20231128/1051437544.html

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новости, ес, евросоюз, зарубежье, газ, российский газ, белоруссия, россия, законопроект