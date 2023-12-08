FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии - 08.12.2023 Украина.ру
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FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии
FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии - 08.12.2023 Украина.ру
FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии
Евросоюз может разрешить государствам-членам прекратить импорт газа из России и Белоруссии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем
2023-12-08T09:02
2023-12-08T09:02
новости
ес
евросоюз
зарубежье
газ
российский газ
белоруссия
россия
законопроект
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FT приводит слова высокопоставленного европейского чиновника. Согласно ему, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.В законопроекте сказано, пишет издание, что странам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности“.Financial Times отмечает, что законопроект могут одобрить 8 декабря. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами
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новости, ес, евросоюз, зарубежье, газ, российский газ, белоруссия, россия, законопроект
Новости, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, газ, российский газ, Белоруссия, Россия, законопроект

FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии

09:02 08.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Строительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Евросоюз может разрешить государствам-членам прекратить импорт газа из России и Белоруссии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем
"ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии... Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем... , любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", - пишет издание.
FT приводит слова высокопоставленного европейского чиновника. Согласно ему, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.
В законопроекте сказано, пишет издание, что странам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности“.
Financial Times отмечает, что законопроект могут одобрить 8 декабря. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами
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