https://ukraina.ru/20231208/1051850962.html
FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии
FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии - 08.12.2023 Украина.ру
FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии
Евросоюз может разрешить государствам-членам прекратить импорт газа из России и Белоруссии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем
2023-12-08T09:02
2023-12-08T09:02
2023-12-08T09:02
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FT приводит слова высокопоставленного европейского чиновника. Согласно ему, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.В законопроекте сказано, пишет издание, что странам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности“.Financial Times отмечает, что законопроект могут одобрить 8 декабря. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, евросоюз, зарубежье, газ, российский газ, белоруссия, россия, законопроект
Новости, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, газ, российский газ, Белоруссия, Россия, законопроект
FT: в Евросоюзе готовят законопроект против поставщиков газа из России и Белоруссии
Евросоюз может разрешить государствам-членам прекратить импорт газа из России и Белоруссии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем
"ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии... Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем... , любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", - пишет издание.
FT приводит слова высокопоставленного европейского чиновника. Согласно ему, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.
В законопроекте сказано, пишет издание, что странам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности“.
Financial Times отмечает, что законопроект могут одобрить 8 декабря. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами