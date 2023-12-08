Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ
Генерального директора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР 8 декабря сообщает РИА Новости
"Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Журналистам было предъявлено видео задержания чиновника.
Оперативные материалы по делу переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
Госконцерн "Железные дороги Донбасса" был создан в мае 2023 года решением правительства РФ. Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии" объединило железные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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