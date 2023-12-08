Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ - 08.12.2023 Украина.ру
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Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ
Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ - 08.12.2023 Украина.ру
Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ
Генерального директора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР 8 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-08T07:36
2023-12-08T07:36
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"Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.Журналистам было предъявлено видео задержания чиновника.Оперативные материалы по делу переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.Госконцерн "Железные дороги Донбасса" был создан в мае 2023 года решением правительства РФ. Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии" объединило железные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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новости, россия, днр, донецк, донбасс, фсб, следственный комитет рф, арест
Новости, Россия, ДНР, Донецк, Донбасс, ФСБ, Следственный Комитет РФ, арест

Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ

07:36 08.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Генерального директора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР 8 декабря сообщает РИА Новости
"Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Журналистам было предъявлено видео задержания чиновника.
Оперативные материалы по делу переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
Госконцерн "Железные дороги Донбасса" был создан в мае 2023 года решением правительства РФ. Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии" объединило железные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
07:19
Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукамРоссия не ставит своей целью на данном этапе ликвидацию украинской государственности, а это означает, что чем бы не закончился нынешний конфликт, через поколение неминуема новая российско-украинская война, считает украинский военный эксперт Петр Черник.
 
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