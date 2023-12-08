Главу "Железных дорог Донбасса" задержали за злоупотребления полномочиями – ФСБ

Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукам Россия не ставит своей целью на данном этапе ликвидацию украинской государственности, а это означает, что чем бы не закончился нынешний конфликт, через поколение неминуема новая российско-украинская война, считает украинский военный эксперт Петр Черник.