США в три раза нарастили покупки урана из России
Соединённые Штаты в октябре в три раза увеличили закупки российского урана - до 43,25 тонны. Об этом на основании расчётов по данным американской статистики 8 декабря сообщает РИА Новости
На приобретение этого объёма ядерного топлива США потратили 62,8 миллиона долларов, что стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года и вывело Россию на вторую позицию в его поставках в страну.
Всего в октябре США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов. При этом основным поставщиком в этом месяце оказалась Великобритания - 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов.
Американские компании после перерыва в семь месяцев также возобновили импорт урана из Китая, закупив 25,4 тонны топлива на 43,4 миллиона долларов. Поставки из Нидерландов при этом сократились в семь раз - до 8,9 тонны на 13,8 миллиона долларов.
5 декабря, 07:42Хроника энергетической войныХроника энергетической войны: последние события. Про ядерное топливо из РФ и спорную нефть в ВенесуэлеКонфликт между Венесуэлой и Гайаной за богатые нефтью территории может перерасти в войну. Гайана рассчитывает на военную поддержку США, а также Бразилии, которая пока пытается выступить посредником