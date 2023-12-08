https://ukraina.ru/20231208/1051846629.html

США в три раза нарастили покупки урана из России

США в три раза нарастили покупки урана из России - 08.12.2023 Украина.ру

США в три раза нарастили покупки урана из России

Соединённые Штаты в октябре в три раза увеличили закупки российского урана - до 43,25 тонны. Об этом на основании расчётов по данным американской статистики 8 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-08T06:33

2023-12-08T06:33

2023-12-08T06:33

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На приобретение этого объёма ядерного топлива США потратили 62,8 миллиона долларов, что стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года и вывело Россию на вторую позицию в его поставках в страну.Всего в октябре США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов. При этом основным поставщиком в этом месяце оказалась Великобритания - 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов.Американские компании после перерыва в семь месяцев также возобновили импорт урана из Китая, закупив 25,4 тонны топлива на 43,4 миллиона долларов. Поставки из Нидерландов при этом сократились в семь раз - до 8,9 тонны на 13,8 миллиона долларов.

https://ukraina.ru/20231205/1051743359.html

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новости, сша, россия, ядерное топливо, ядерная энергетика, великобритания, китай, нидерланды