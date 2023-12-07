"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток - 07.12.2023 Украина.ру
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"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток
"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток - 07.12.2023 Украина.ру
"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток
Военкомы на Украине придумали новый способ принудительной мобилизации — отлавливают мужчин на катках. Потенциальные призывники делятся историями в отзывах на столичные катки
2023-12-07T17:26
2023-12-07T17:26
новости
украина
военкоматы
военком
повестка
каток
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"Для практики катался на катке, выбежали военные и стали хватать всех парней, кто был. Мне удалось убежать, но будьте осторожны — сейчас все катки под наблюдением", - написал один из пользователей Сети. "Чтоб получить коньки, оставил паспорт. Сказали, что вернут, когда приедет представитель военкомата поговорить. Паспорт не вернули. В результате дали повестку и сказали, что вернут в военкомате. Заявил об утрате и замене", - говорится в другом отзыве."Это место преступления, а не каток. Мы пошли на каток кататься, потом выскочили военные и силком отправили в военкомат. Сейчас, говорят, отправляют на фронт через неделю", - возмутился другой.Некоторые призывают мужчин быть осмотрительными, прежде чем оставить где-то свой паспорт.Накануне представительница украинского военкомата заявила, что украинцы не являются в военкомат после получения повестки."Почему у них есть страх — мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж... Что ты приходишь в [военкомат], и тебя через два часа отправляют на передовую“, - удивленно заявила она.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
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новости, украина, военкоматы, военком, повестка, каток
Новости, Украина, военкоматы, военком, повестка, каток

"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток

17:26 07.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКаток открылся на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге
Каток открылся на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Военкомы на Украине придумали новый способ принудительной мобилизации — отлавливают мужчин на катках. Потенциальные призывники делятся историями в отзывах на столичные катки
"Для практики катался на катке, выбежали военные и стали хватать всех парней, кто был. Мне удалось убежать, но будьте осторожны — сейчас все катки под наблюдением", - написал один из пользователей Сети.
"Чтоб получить коньки, оставил паспорт. Сказали, что вернут, когда приедет представитель военкомата поговорить. Паспорт не вернули. В результате дали повестку и сказали, что вернут в военкомате. Заявил об утрате и замене", - говорится в другом отзыве.
"Это место преступления, а не каток. Мы пошли на каток кататься, потом выскочили военные и силком отправили в военкомат. Сейчас, говорят, отправляют на фронт через неделю", - возмутился другой.
Некоторые призывают мужчин быть осмотрительными, прежде чем оставить где-то свой паспорт.
Накануне представительница украинского военкомата заявила, что украинцы не являются в военкомат после получения повестки.
"Почему у них есть страх — мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж... Что ты приходишь в [военкомат], и тебя через два часа отправляют на передовую“, - удивленно заявила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:30
Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в странеАмериканцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
 
НовостиУкраинавоенкоматывоенкомповесткакаток
 
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