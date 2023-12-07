https://ukraina.ru/20231207/1051837176.html

"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток

"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток - 07.12.2023 Украина.ру

"Оставил паспорт — вручили повестку": украинцы остерегаются ходить на каток

Военкомы на Украине придумали новый способ принудительной мобилизации — отлавливают мужчин на катках. Потенциальные призывники делятся историями в отзывах на столичные катки

2023-12-07T17:26

2023-12-07T17:26

2023-12-07T17:26

новости

украина

военкоматы

военком

повестка

каток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051837050_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_1917d65efbe031b09e7b035a7f931e29.jpg

"Для практики катался на катке, выбежали военные и стали хватать всех парней, кто был. Мне удалось убежать, но будьте осторожны — сейчас все катки под наблюдением", - написал один из пользователей Сети. "Чтоб получить коньки, оставил паспорт. Сказали, что вернут, когда приедет представитель военкомата поговорить. Паспорт не вернули. В результате дали повестку и сказали, что вернут в военкомате. Заявил об утрате и замене", - говорится в другом отзыве."Это место преступления, а не каток. Мы пошли на каток кататься, потом выскочили военные и силком отправили в военкомат. Сейчас, говорят, отправляют на фронт через неделю", - возмутился другой.Некоторые призывают мужчин быть осмотрительными, прежде чем оставить где-то свой паспорт.Накануне представительница украинского военкомата заявила, что украинцы не являются в военкомат после получения повестки."Почему у них есть страх — мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж... Что ты приходишь в [военкомат], и тебя через два часа отправляют на передовую“, - удивленно заявила она.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.

https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военкоматы, военком, повестка, каток