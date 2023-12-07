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Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра - 07.12.2023 Украина.ру
Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
Свои заявления депутат подкрепил медицинским заключением
2023-12-07T17:01
2023-12-07T17:01
2023-12-07T17:01
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Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции по содержанию депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского под стражей.Дубинский заявил, что его избили в СИЗО и сломали ребра. Он предоставил суду результаты обследования – медицинское заключение о том, что у него зафиксирован перелом, а также показал гематому на боку.Травму Дубинский получил 2 декабря – "неизвестные лица избили народного депутата". Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.Ранее адвокаты Дубинского сообщали, что Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиениях нардепа в ЕРДР. Полиция не подтверждала его избиение в СИЗО.По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО".В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
https://ukraina.ru/20230810/1048604782.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, дубинский, сизо
Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
Свои заявления депутат подкрепил медицинским заключением
Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции по содержанию депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского под стражей.
Дубинский заявил, что его избили в СИЗО и сломали ребра. Он предоставил суду результаты обследования – медицинское заключение о том, что у него зафиксирован перелом, а также показал гематому на боку.
Травму Дубинский получил 2 декабря – "неизвестные лица избили народного депутата". Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.
Ранее адвокаты Дубинского сообщали, что Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиениях нардепа в ЕРДР. Полиция не подтверждала его избиение в СИЗО.
По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО".
В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.