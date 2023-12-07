Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра - 07.12.2023 Украина.ру
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Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра - 07.12.2023 Украина.ру
Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
Свои заявления депутат подкрепил медицинским заключением
2023-12-07T17:01
2023-12-07T17:01
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Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции по содержанию депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского под стражей.Дубинский заявил, что его избили в СИЗО и сломали ребра. Он предоставил суду результаты обследования – медицинское заключение о том, что у него зафиксирован перелом, а также показал гематому на боку.Травму Дубинский получил 2 декабря – "неизвестные лица избили народного депутата". Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.Ранее адвокаты Дубинского сообщали, что Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиениях нардепа в ЕРДР. Полиция не подтверждала его избиение в СИЗО.По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО".В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
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новости, новости украины, дубинский, сизо
Новости, Новости Украины, Дубинский, СИЗО

Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра

17:01 07.12.2023
 
© Bihus.Info/Telegram
© Bihus.Info/Telegram
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Свои заявления депутат подкрепил медицинским заключением
Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции по содержанию депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского под стражей.
Дубинский заявил, что его избили в СИЗО и сломали ребра. Он предоставил суду результаты обследования – медицинское заключение о том, что у него зафиксирован перелом, а также показал гематому на боку.
Травму Дубинский получил 2 декабря – "неизвестные лица избили народного депутата". Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.
Ранее адвокаты Дубинского сообщали, что Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиениях нардепа в ЕРДР. Полиция не подтверждала его избиение в СИЗО.
По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО".
В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 13:30
На Дубинского надели электронный браслет Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского в виде личного обязательства, передают 10 августа местные СМИ
 
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