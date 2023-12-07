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Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра

Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра - 07.12.2023 Украина.ру

Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра

Свои заявления депутат подкрепил медицинским заключением

2023-12-07T17:01

2023-12-07T17:01

2023-12-07T17:01

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Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции по содержанию депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского под стражей.Дубинский заявил, что его избили в СИЗО и сломали ребра. Он предоставил суду результаты обследования – медицинское заключение о том, что у него зафиксирован перелом, а также показал гематому на боку.Травму Дубинский получил 2 декабря – "неизвестные лица избили народного депутата". Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.Ранее адвокаты Дубинского сообщали, что Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиениях нардепа в ЕРДР. Полиция не подтверждала его избиение в СИЗО.По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО".В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.

https://ukraina.ru/20230810/1048604782.html

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