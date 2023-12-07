https://ukraina.ru/20231207/1051833968.html

"Хлоп! И в одну секунду". Путин рассказал о принципах западных лидеров

"Хлоп! И в одну секунду". Путин рассказал о принципах западных лидеров - 07.12.2023 Украина.ру

"Хлоп! И в одну секунду". Путин рассказал о принципах западных лидеров

На начальных этапах глобализации все говорили, что нельзя ни в коем случае закрывать границы, но при появлении конкурентов, тут же закрыли их, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин на Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!“

2023-12-07T16:29

2023-12-07T16:29

2023-12-07T16:29

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владимир путин

форум

глобализм

граница

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Российский президент напомнил, что, когда только складывалась система глобализации, говорили: "Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия. Границы должны быть открыты. Нельзя закрывать границы, так как это противоречит идеям мирового развития".Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что события последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьёзном кризисе.По его словам, у значительной части мира, мирового большинства есть сильный запрос на формирование более справедливого многополярного мироустройства, глобализацию нового типа.XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве.Основная тема форума: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".На мероприятие прибыли представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин.

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новости, россия, владимир путин, форум, глобализм, граница