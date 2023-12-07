https://ukraina.ru/20231207/1051830039.html
Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ
Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ - 07.12.2023 Украина.ру
Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ
Модель глобализации находится в кризисе, мировое большинство стремится к более справедливому многополярном мироустройству, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Инвестиционныом форуме ВТБ "Россия зовет!"
2023-12-07T15:25
2023-12-07T15:25
2023-12-07T15:25
новости
россия
глобализм
миропорядок
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101803/13/1018031325_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_c2110b9d1910c1e19927b6b9b6e093b4.jpg.webp
"События последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьёзном кризисе", - заявил Костин.По его словам, сегодня планета переживает глубочайшую трансформацию. У значительной части мира, мирового большинства, представители которого и присутствуют на форуме, есть сильный запрос на формирование более справедливого многополярного мироустройства, глобализацию нового типа. "Собственно, название нашего сегодняшнего форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" — отражение этого долгосрочного тренда", - резюмировал он.XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве.Основная тема форума: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".На мероприятие прибыли представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин.
https://ukraina.ru/20231207/1051814632.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101803/13/1018031325_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0a82f70f780d604bb855c0c00d771f23.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, глобализм, миропорядок, форум
Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ
Модель глобализации находится в кризисе, мировое большинство стремится к более справедливому многополярном мироустройству, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Инвестиционныом форуме ВТБ "Россия зовет!"
"События последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьёзном кризисе", - заявил Костин.
По его словам, сегодня планета переживает глубочайшую трансформацию. У значительной части мира, мирового большинства, представители которого и присутствуют на форуме, есть сильный запрос на формирование более справедливого многополярного мироустройства, глобализацию нового типа.
"Собственно, название нашего сегодняшнего форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" — отражение этого долгосрочного тренда", - резюмировал он.
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Основная тема форума: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".
На мероприятие прибыли представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин.