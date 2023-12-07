https://ukraina.ru/20231207/1051830039.html

Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ

Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ - 07.12.2023 Украина.ру

Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ

Модель глобализации находится в кризисе, мировое большинство стремится к более справедливому многополярном мироустройству, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Инвестиционныом форуме ВТБ "Россия зовет!"

2023-12-07T15:25

2023-12-07T15:25

2023-12-07T15:25

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"События последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьёзном кризисе", - заявил Костин.По его словам, сегодня планета переживает глубочайшую трансформацию. У значительной части мира, мирового большинства, представители которого и присутствуют на форуме, есть сильный запрос на формирование более справедливого многополярного мироустройства, глобализацию нового типа. "Собственно, название нашего сегодняшнего форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" — отражение этого долгосрочного тренда", - резюмировал он.XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве.Основная тема форума: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".На мероприятие прибыли представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин.

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новости, россия, глобализм, миропорядок, форум