Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ - 07.12.2023 Украина.ру
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Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ
Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ - 07.12.2023 Украина.ру
Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ
Модель глобализации находится в кризисе, мировое большинство стремится к более справедливому многополярном мироустройству, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Инвестиционныом форуме ВТБ "Россия зовет!"
2023-12-07T15:25
2023-12-07T15:25
новости
россия
глобализм
миропорядок
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"События последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьёзном кризисе", - заявил Костин.По его словам, сегодня планета переживает глубочайшую трансформацию. У значительной части мира, мирового большинства, представители которого и присутствуют на форуме, есть сильный запрос на формирование более справедливого многополярного мироустройства, глобализацию нового типа. "Собственно, название нашего сегодняшнего форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" — отражение этого долгосрочного тренда", - резюмировал он.XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве.Основная тема форума: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".На мероприятие прибыли представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин.
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новости, россия, глобализм, миропорядок, форум
Новости, Россия, глобализм, миропорядок, форум

Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ

15:25 07.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕжегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!". День второй
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!. День второй - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Модель глобализации находится в кризисе, мировое большинство стремится к более справедливому многополярном мироустройству, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Инвестиционныом форуме ВТБ "Россия зовет!"
"События последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьёзном кризисе", - заявил Костин.
По его словам, сегодня планета переживает глубочайшую трансформацию. У значительной части мира, мирового большинства, представители которого и присутствуют на форуме, есть сильный запрос на формирование более справедливого многополярного мироустройства, глобализацию нового типа.
"Собственно, название нашего сегодняшнего форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" — отражение этого долгосрочного тренда", - резюмировал он.
XIV Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Основная тема форума: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".
На мероприятие прибыли представители органов власти, делового сообщества России, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Россия развивает сотрудничество. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин.
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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