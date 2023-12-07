Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение - 07.12.2023 Украина.ру
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Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение
Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение - 07.12.2023 Украина.ру
Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение
Убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы – это одновременно символ и признак того, что украинский неонацистский режим президента Владимира Зеленского окончательно перешел к государственному террору как единственному средству достижению своих целей.
2023-12-07T16:23
2023-12-07T16:51
эксклюзив
террорист
неонацисты
украинский неонацизм
сво
россия
илья кива
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Это практически аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. В такой ситуации можно поименно перечислять подтверждения только последних месяцев: Дарья Дугина, Владлен Татарский, Захар Прилепин, Олег Царев, Илья Кива…На всех на них покушались на территории России, а убили -- в Санкт-Петербурге и под Москвой.А самое страшное в том, что делать это, практически полностью зачистив Украину от любых проявлений несогласия, неонацисты начали на территории России. Но, увы, не сами начали, а как и завещал неонацистам их американский куратор в погонах, бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов (ОКГШ) генерал Марк Милли: "Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи?"Так и действовали. Чтобы, значит, никто не сомневался, что взята на вооружение потомками и наследниками бандеровская тактика аттентата – убийства со смыслом – успешно продолжается. Как учили теоретики и практики террора Организации украинских националистов (ОУН)*: мало убить – нужно еще и напугать, заставить бояться смерти за "неправильное" поведение, мысли или взгляды. Например, за неверие в независимую Украину или, как сейчас, в победу независимой Украины…Хотите пример, намекая на то, что я сгущаю краски? Пожалуйста: памфлет украинского писателя-антифашиста и антинациста Ярослава Галана "Чему нет названия": "Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист.Несколько месяцев назад в воробьиную ночь к крестьянской хате, недалеко от города Сарны, пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей.Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая "идея".— Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свинины!.."Хлопцам" это предложение понравилось. Они постаскивали с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел ее отца и матери...Вот до чего дошли выродки-бандиты, именующие себя "украинскими националистами -- бандеровцами, бульбовцами, мельниковцами. Их деятельность за последние годы -- это беспрерывная цепь диких зверств, чудовищной разнузданности, и непревзойденных провокаций". (Конец цитаты).А потом бандеровцы пришли и за Галаном. Подослали к нему юношу, который попросился научить быть журналистом, Галан согласился, пустил к себе в дом и получил топором по голове. Сзади, когда склонился над опусом "ученика".И случилось это в 1949 году, через четыре года после окончания Второй мировой войны, когда ОУН* и ее боевики из Украинской повстанческой армии (УПА)* потерпели поражение на полях сражения в открытом бою. Но смириться с поражением им не дали: на деньги западных спецслужб, бандеровцы тогда перешли к террору на территории совестской Украины.Как сейчас полностью находящий на западном подсосе и содержании неонацистский режим Зеленского потерпел крах в контрнаступе, готовится к общему поражению в войне, но кроваво трепыхается и переходит к террору. С той только разницей, что теперь – уже на государственном уровне. Но, повторяю, на деньги Запада. И по указке Запада.Убитый Ярослав Галан был лишь на год старше убитого 46-летнего Ильи Кивы – так вот еще негаданная аналогия…Современный необандеровский и неонацистский террор украинского режима – тоже, если можно так выразиться, многофункционален по своим целям и задачам.Во-первых, это зачистка тех, кто яростно и бескомпромиссно критикует неонацистский режим в Киеве и его западных покровителей. Подавляющее число убитых и ставших жертвами неонацистского террора и до начала спецвоенной операции (СВО), но после госпереворота 2014 года. И сейчас, во время СВО, -- это противники, критики и разоблачители киевского режима, который ведет Украину и ее народ к погибели.Такая правда о неонацистах и их хозяевах, сказанная смело, открыто и громко, -- вот главная причина всех покушений, двигатель террора. И убедиться в этом легко, если почитать радостные обоснования под словом "ликвидирован" на сайте "Миротворец", который не только старательно фиксирует "подвиги" неонацистов, но и наметил новые жертвы. Их там тысячи.Во-вторых, террор – это, конечно же, месть. Политическая и ментальная. Чувствующие свою погибель упыри и вурдалаки чаще всего кусают и утаскивают жертв в свою преисподнюю как раз перед рассветом. Они понимают, что их конец близок. Что Украина скоро будет освобождена от них, и потому они мстят напоследок тем, кто может остаться и увидеть освобождение, жить в новой Украине.Так они поступают и со страной, наживаясь на ней до последнего и, например, за деньги разрешая использовать ее земли для захоронения западных радиоактивных отходов. Они понимают, что скоро им придется бежать, и к Украине они относятся по принципу "так не доставайся же ты никому". И убивают тех, кто чувствует себя победителем.Большинство уничтоженных террором в Донбассе, Запорожье и Херсонщине, на новых землях России, -- это люди, которые поверили в новую Украину и в то, что будущее у Украины есть только в содружестве с Россией. Вот за это их безжалостно и карали.В-третьих, -- и это немаловажно! – террор режима Зеленского является вызовом и одновременно провокацией именно России. Потому что, напоминаю, все происходит именно на российской земле. Запугать хотят не только украинцев, но и россиян. И не только запугать, но и как бы продемонстрировать, что Россия, ее правоохранители ничего не могут сделать с украинскими ударами и неонацистскими "мстителями".Цель – все та же: вызвать у россиян страх, ощущение нестабильности и незащищенности, недоверия к властям. Ну а потом -- "шатать путинскую диктатуру изнутри".А конечная цели этого вызова – спровоцировать Россию на аналогичные действия по отношению к неонацистам и их фюрерам. Чтобы потом Россию и обвинить в государственном терроризме – Запад ведь надеется на свою монополию на информационном поле планеты, уже давно переформатированном под лживую двойную мораль, гнилые двойные стандарты и продажную политическую целеосообразность в создании "нужной" картины мира. Западу, убившему свободу слова в первую очередь у себя, многое на этом поприще до сих пор удается. На Западе не видят и не хотят видеть террористической сути украинского режима Зеленского не только политики, но и широкое общественное мнение. Для Запада Зеленский с руками по локоть в крови, которому убитый Кива предложил повеситься за все то, что он сделал с Украиной, -- по-прежнему демократ и герой. Хотя на деньги ему Запад уже начинает скаредно жлобиться. Отыгранным и использованным кровавым клоунам место на помойке, но Запад еще хочет, чтобы они утащили туда многих…Что в этой ситуации делать? Я не знаю. Экс-нардеп Украины Олег Царев, оставшийся в живых после недавнего покушения на него, уверен: "Дело не в Киве. Если Россия его приняла, Россия отвечает за его безопасность. Удар по Киве – это удар по России. А удар по России надо воспринимать всерьез. И отвечать всерьез, а не писать о том, что нам его (Киву то есть. – Авт.) не очень жалко".Царев пришел к этому выводу ценой собственной крови, и я не знаю, что на это возразить или чем дополнить.* Орган7изация деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, террорист, неонацисты, украинский неонацизм, сво, россия, илья кива
Эксклюзив, террорист, неонацисты, украинский неонацизм, СВО, Россия, Илья Кива

Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение

16:23 07.12.2023 (обновлено: 16:51 07.12.2023)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы – это одновременно символ и признак того, что украинский неонацистский режим президента Владимира Зеленского окончательно перешел к государственному террору как единственному средству достижению своих целей.
Это практически аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. В такой ситуации можно поименно перечислять подтверждения только последних месяцев: Дарья Дугина, Владлен Татарский, Захар Прилепин, Олег Царев, Илья Кива…
На всех на них покушались на территории России, а убили -- в Санкт-Петербурге и под Москвой.
А самое страшное в том, что делать это, практически полностью зачистив Украину от любых проявлений несогласия, неонацисты начали на территории России. Но, увы, не сами начали, а как и завещал неонацистам их американский куратор в погонах, бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов (ОКГШ) генерал Марк Милли: "Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи?"
Так и действовали. Чтобы, значит, никто не сомневался, что взята на вооружение потомками и наследниками бандеровская тактика аттентата – убийства со смыслом – успешно продолжается. Как учили теоретики и практики террора Организации украинских националистов (ОУН)*: мало убить – нужно еще и напугать, заставить бояться смерти за "неправильное" поведение, мысли или взгляды. Например, за неверие в независимую Украину или, как сейчас, в победу независимой Украины…
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Хотите пример, намекая на то, что я сгущаю краски? Пожалуйста: памфлет украинского писателя-антифашиста и антинациста Ярослава Галана "Чему нет названия": "Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист.
Несколько месяцев назад в воробьиную ночь к крестьянской хате, недалеко от города Сарны, пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей.
Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая "идея".
— Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свинины!..
"Хлопцам" это предложение понравилось. Они постаскивали с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел ее отца и матери...
Вот до чего дошли выродки-бандиты, именующие себя "украинскими националистами -- бандеровцами, бульбовцами, мельниковцами. Их деятельность за последние годы -- это беспрерывная цепь диких зверств, чудовищной разнузданности, и непревзойденных провокаций". (Конец цитаты).
А потом бандеровцы пришли и за Галаном. Подослали к нему юношу, который попросился научить быть журналистом, Галан согласился, пустил к себе в дом и получил топором по голове. Сзади, когда склонился над опусом "ученика".
И случилось это в 1949 году, через четыре года после окончания Второй мировой войны, когда ОУН* и ее боевики из Украинской повстанческой армии (УПА)* потерпели поражение на полях сражения в открытом бою. Но смириться с поражением им не дали: на деньги западных спецслужб, бандеровцы тогда перешли к террору на территории совестской Украины.
Как сейчас полностью находящий на западном подсосе и содержании неонацистский режим Зеленского потерпел крах в контрнаступе, готовится к общему поражению в войне, но кроваво трепыхается и переходит к террору. С той только разницей, что теперь – уже на государственном уровне. Но, повторяю, на деньги Запада. И по указке Запада.
кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
10:51
Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрелВечером 6 декабря стало известно об убийстве в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, который в последнее время жестко оппонировал киевскому режиму. Практически сразу ответственность за его гибель взяли на себя украинские спецслужбы
Убитый Ярослав Галан был лишь на год старше убитого 46-летнего Ильи Кивы – так вот еще негаданная аналогия…
Современный необандеровский и неонацистский террор украинского режима – тоже, если можно так выразиться, многофункционален по своим целям и задачам.
Во-первых, это зачистка тех, кто яростно и бескомпромиссно критикует неонацистский режим в Киеве и его западных покровителей. Подавляющее число убитых и ставших жертвами неонацистского террора и до начала спецвоенной операции (СВО), но после госпереворота 2014 года. И сейчас, во время СВО, -- это противники, критики и разоблачители киевского режима, который ведет Украину и ее народ к погибели.
Такая правда о неонацистах и их хозяевах, сказанная смело, открыто и громко, -- вот главная причина всех покушений, двигатель террора. И убедиться в этом легко, если почитать радостные обоснования под словом "ликвидирован" на сайте "Миротворец", который не только старательно фиксирует "подвиги" неонацистов, но и наметил новые жертвы. Их там тысячи.
Во-вторых, террор – это, конечно же, месть. Политическая и ментальная. Чувствующие свою погибель упыри и вурдалаки чаще всего кусают и утаскивают жертв в свою преисподнюю как раз перед рассветом. Они понимают, что их конец близок. Что Украина скоро будет освобождена от них, и потому они мстят напоследок тем, кто может остаться и увидеть освобождение, жить в новой Украине.
Так они поступают и со страной, наживаясь на ней до последнего и, например, за деньги разрешая использовать ее земли для захоронения западных радиоактивных отходов. Они понимают, что скоро им придется бежать, и к Украине они относятся по принципу "так не доставайся же ты никому". И убивают тех, кто чувствует себя победителем.
Большинство уничтоженных террором в Донбассе, Запорожье и Херсонщине, на новых землях России, -- это люди, которые поверили в новую Украину и в то, что будущее у Украины есть только в содружестве с Россией. Вот за это их безжалостно и карали.
В-третьих, -- и это немаловажно! – террор режима Зеленского является вызовом и одновременно провокацией именно России. Потому что, напоминаю, все происходит именно на российской земле. Запугать хотят не только украинцев, но и россиян. И не только запугать, но и как бы продемонстрировать, что Россия, ее правоохранители ничего не могут сделать с украинскими ударами и неонацистскими "мстителями".
Цель – все та же: вызвать у россиян страх, ощущение нестабильности и незащищенности, недоверия к властям. Ну а потом -- "шатать путинскую диктатуру изнутри".
Олег Царев интервью
01:50
Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по РоссииРоссии следует всерьёз ответить на убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, так как это удар по самой РФ. Об этом заявил экс-нардеп Олег Царёв, на которого также ранее было организовано покушение
А конечная цели этого вызова – спровоцировать Россию на аналогичные действия по отношению к неонацистам и их фюрерам. Чтобы потом Россию и обвинить в государственном терроризме – Запад ведь надеется на свою монополию на информационном поле планеты, уже давно переформатированном под лживую двойную мораль, гнилые двойные стандарты и продажную политическую целеосообразность в создании "нужной" картины мира. Западу, убившему свободу слова в первую очередь у себя, многое на этом поприще до сих пор удается. На Западе не видят и не хотят видеть террористической сути украинского режима Зеленского не только политики, но и широкое общественное мнение. Для Запада Зеленский с руками по локоть в крови, которому убитый Кива предложил повеситься за все то, что он сделал с Украиной, -- по-прежнему демократ и герой. Хотя на деньги ему Запад уже начинает скаредно жлобиться. Отыгранным и использованным кровавым клоунам место на помойке, но Запад еще хочет, чтобы они утащили туда многих…
Что в этой ситуации делать? Я не знаю. Экс-нардеп Украины Олег Царев, оставшийся в живых после недавнего покушения на него, уверен: "Дело не в Киве. Если Россия его приняла, Россия отвечает за его безопасность. Удар по Киве – это удар по России. А удар по России надо воспринимать всерьез. И отвечать всерьез, а не писать о том, что нам его (Киву то есть. – Авт.) не очень жалко".
Царев пришел к этому выводу ценой собственной крови, и я не знаю, что на это возразить или чем дополнить.
* Орган7изация деятельность которой запрещена на территории РФ
 
Эксклюзивтеррористнеонацистыукраинский неонацизмСВОРоссияИлья Кива
 
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Заголовок открываемого материала
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17:02"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний Восток
17:01Нардеп Дубинский в суде показал сломанные ребра
16:30Пока США помогают Киеву, террористические атаки продолжатся — Володин об убийстве Кивы
16:29"Хлоп! И в одну секунду". Путин рассказал о принципах западных лидеров
16:23Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение
16:13Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, и в военной - Путин
16:06"Они сами ими не пользуются" – Хроленко о том, почему технологии США – не панацея для ПВО Украины
15:57Байдену – наслаждаться демократией, России – не расслабляться. Коротченко о голосовании сената США
15:39Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за год
15:25Модель глобализации сломалась и находится в кризисе - глава ВТБ
15:10Почему последствия от сериала "Слово пацана" будут ужасными: актриса Ольга Будина о кино и не только
15:04"Придётся чем-то жертвовать, и, скорее всего, именно Украиной". Что показал провал голосования в Сенате
14:52Глава Брянска объявил масштабные проверки во всех учебных учреждениях из-за ЧП
14:44Госдума поддержала обращение в ООН касательно украинских преступлений против детей
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13:55Итоги голосования по биллю о помощи: Украина проигрывает войну, а демократы проигрывают Америку
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