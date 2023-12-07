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На Западе усилятся разногласия по Украине - Нарышкин
На Западе усилятся разногласия по Украине - Нарышкин - 07.12.2023 Украина.ру
На Западе усилятся разногласия по Украине - Нарышкин
В США и Европе в следующем году будет наблюдаться разобщённость касательно поддержки Украины, написал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала "Разведчик"
2023-12-07T13:04
2023-12-07T13:04
2023-12-07T13:22
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Одним из "предвестников неизбежной бури" стала Словакия, пишет он. На недавних парламентских выборах, "несмотря на колоссальное давление со стороны леволиберальных западных элит", победу одержала национально ориентированная партия "Направление - социал-демократия" во главе с Робертом Фицо.Нарышкин предположил, что в 2024 году большинство избирательных кампаний на Западе — от выборов в Европарламент до президентских выборов в США — будут проходить в атмосфере детского противостояния. С одной стороны выступят глобалист, а с другой — приверженцы реализма во внешней политике и традиционных ценностей в социальной сфере.По словам главы СВР, сейчас нет смысла прогнозировать результаты будущих кампаний. "Можно с абсолютной точностью предсказать, что ответственность за неизбежный рост внутренней напряженности в своих странах западные политики будут по привычке пытаться возложить на Россию, а также на Китай и другие государства, имеющие смелость предлагать миру собственное, альтернативное тоталитарно-либеральному "концлагерю", видение настоящего и будущего", пояснил он.* Запрещенная в России экстремистская организация
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, нарышкин, свр, украина, сша, европа, запад, выборы, президентские выборы
Новости, Россия, Нарышкин, СВР, Украина, США, Европа, Запад, выборы, президентские выборы
На Западе усилятся разногласия по Украине - Нарышкин
13:04 07.12.2023 (обновлено: 13:22 07.12.2023)
В США и Европе в следующем году будет наблюдаться разобщённость касательно поддержки Украины, написал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала "Разведчик"
"В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ*-повестки", - написал Нарышкин.
Одним из "предвестников неизбежной бури" стала Словакия, пишет он. На недавних парламентских выборах, "несмотря на колоссальное давление со стороны леволиберальных западных элит", победу одержала национально ориентированная партия "Направление - социал-демократия" во главе с Робертом Фицо.
Нарышкин
предположил, что в 2024 году большинство избирательных кампаний на Западе — от выборов в Европарламент до президентских выборов в США — будут проходить в атмосфере детского противостояния. С одной стороны выступят глобалист, а с другой — приверженцы реализма во внешней политике и традиционных ценностей в социальной сфере.
По словам главы СВР, сейчас нет смысла прогнозировать результаты будущих кампаний. "Можно с абсолютной точностью предсказать, что ответственность за неизбежный рост внутренней напряженности в своих странах западные политики будут по привычке пытаться возложить на Россию, а также на Китай и другие государства, имеющие смелость предлагать миру собственное, альтернативное тоталитарно-либеральному "концлагерю", видение настоящего и будущего", пояснил он.
* Запрещенная в России экстремистская организация