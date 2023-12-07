Совфед обратится в ООН из-за преступлений киевского режима против детей
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Заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко предложила обратиться в ООН в связи с преступными действиями киевского режима по отношению к детям. Об этом Святенко заявила 7 декабря на пленарном заседании Совфеда
Руководители киевского режима, считает Святенко, нарушили ряд конвенций о правах ребёнка. Святенко предложила написать обращение в ООН от лица Совета Федерации. Ее предложение поддержал сенатор Григорий Карасин.
Карасин назвал принятие обращения своевременным. По его словам, киевский режим "вошел в ступор", и западные покровители начинают сомневаться в эффективности поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Сенатор предположил, что в дальнейшем Украину ожидает ожесточенная борьба внутри "киевской клики", из-за чего могут пострадать невинные люди, женщины и дети.
"Обращение напомнит об ответственности за преступления. Над этим вопросом работает наша парламентская комиссия. Мы будем в том числе методом парламентской дипломатии добиваться четкой реакции", - сказал Карасин.
В Государственной Думе была создана парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Инициатором выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она заявила о возможности направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористической управление ООН.
Кузнецова рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".
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