Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей - 16.10.2023 Украина.ру
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Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей
Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей - 16.10.2023 Украина.ру
Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей
Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима проведет по этому поводу консультации с представителями МИД России
2023-10-16T13:30
2023-10-16T13:31
новости
государственная дума рф
комиссия
преступления
несовершеннолетние
киевский режим
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Парламентская комиссия по расследованию преступлении киевского режима в отношении несовершеннолетних предложила направить данные, которыми она располагает, в контртеррористическое управление ООН. Об этом рассказала вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова 16 октября, передают РИА Новости.По словам депутата, консультации на эту тему будут проведены с Министерством иностранных дел России."Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.Парламентарий отметила, что киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность."Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат.Кузнецова полагает, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.Как сообщало издание Украина.ру, Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".
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новости, государственная дума рф, комиссия, преступления, несовершеннолетние, киевский режим
Новости, Государственная дума РФ, комиссия, преступления, несовершеннолетние, киевский режим

Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей

13:30 16.10.2023 (обновлено: 13:31 16.10.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима проведет по этому поводу консультации с представителями МИД России
Парламентская комиссия по расследованию преступлении киевского режима в отношении несовершеннолетних предложила направить данные, которыми она располагает, в контртеррористическое управление ООН. Об этом рассказала вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова 16 октября, передают РИА Новости.
По словам депутата, консультации на эту тему будут проведены с Министерством иностранных дел России.
"Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Парламентарий отметила, что киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность.
"Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат.
Кузнецова полагает, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.
Как сообщало издание Украина.ру, Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".
Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 15:21
"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детейГосдума России инициировала парламентское расследование преступлений Украины против детей. Решение было принято единогласно по итогам пленарного заседания, прошедшего 20 июня
 
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