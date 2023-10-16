https://ukraina.ru/20231016/1050220193.html

Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей

Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей - 16.10.2023 Украина.ру

Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детей

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима проведет по этому поводу консультации с представителями МИД России

2023-10-16T13:30

2023-10-16T13:30

2023-10-16T13:31

новости

государственная дума рф

комиссия

преступления

несовершеннолетние

киевский режим

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Парламентская комиссия по расследованию преступлении киевского режима в отношении несовершеннолетних предложила направить данные, которыми она располагает, в контртеррористическое управление ООН. Об этом рассказала вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова 16 октября, передают РИА Новости.По словам депутата, консультации на эту тему будут проведены с Министерством иностранных дел России."Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.Парламентарий отметила, что киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность."Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат.Кузнецова полагает, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.Как сообщало издание Украина.ру, Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".

https://ukraina.ru/20230620/1047411375.html

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новости, государственная дума рф, комиссия, преступления, несовершеннолетние, киевский режим