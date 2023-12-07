https://ukraina.ru/20231207/1051820871.html
Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК - 07.12.2023 Украина.ру
Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. На это указала 7 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации
2023-12-07T10:59
2023-12-07T10:59
2023-12-07T10:59
совет федерации
цик
выборы
новости
россия
геополитика
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"...когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный Русский мир", - сказала Памфилова.Она добавила, что достойно проведенные выборы станут гарантом укрепления развития России и ее победы в геостратегической битве.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
https://ukraina.ru/20231207/1051817929.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
совет федерации, цик, выборы, новости, россия, геополитика
Совет Федерации, ЦИК, выборы, Новости, Россия, геополитика
Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. На это указала 7 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации
"...когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный Русский мир", - сказала Памфилова.
Она добавила, что достойно проведенные выборы станут гарантом укрепления развития России и ее победы в геостратегической битве.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.