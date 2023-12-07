Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК - 07.12.2023 Украина.ру
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Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК - 07.12.2023 Украина.ру
Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. На это указала 7 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации
2023-12-07T10:59
2023-12-07T10:59
совет федерации
цик
выборы
новости
россия
геополитика
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"...когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный Русский мир", - сказала Памфилова.Она добавила, что достойно проведенные выборы станут гарантом укрепления развития России и ее победы в геостратегической битве.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
https://ukraina.ru/20231207/1051817929.html
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совет федерации, цик, выборы, новости, россия, геополитика
Совет Федерации, ЦИК, выборы, Новости, Россия, геополитика

Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК

10:59 07.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах России
Выборы президента РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. На это указала 7 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации
"...когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный Русский мир", - сказала Памфилова.
Она добавила, что достойно проведенные выборы станут гарантом укрепления развития России и ее победы в геостратегической битве.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
10:23
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 годаНа голосование будет отведено три дня.
 
Совет ФедерацииЦИКвыборыНовостиРоссиягеополитика
 
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