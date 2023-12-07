https://ukraina.ru/20231207/1051820871.html

Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК

Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК - 07.12.2023 Украина.ру

Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК

Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. На это указала 7 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации

2023-12-07T10:59

2023-12-07T10:59

2023-12-07T10:59

совет федерации

цик

выборы

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россия

геополитика

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"...когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный Русский мир", - сказала Памфилова.Она добавила, что достойно проведенные выборы станут гарантом укрепления развития России и ее победы в геостратегической битве.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

https://ukraina.ru/20231207/1051817929.html

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совет федерации, цик, выборы, новости, россия, геополитика