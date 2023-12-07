https://ukraina.ru/20231207/1051820325.html

Китай разозлил ЕС своим нейтралитетом в конфликте на Украине - AP

Китай разозлил ЕС своим нейтралитетом в конфликте на Украине - AP - 07.12.2023 Украина.ру

Китай разозлил ЕС своим нейтралитетом в конфликте на Украине - AP

В Евросоюзе разозлились из-за нейтралитета Китая в конфликте на Украине, пишет Associated Press

2023-12-07T10:59

2023-12-07T10:59

2023-12-07T10:59

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Между лидерами Европейского союза и Китая состоялись широкомасштабные переговоры в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.Разногласия наблюдались в теме торговли и отношению к конфликту на Украине, пишет AP.Представители ЕС призвали Китай улучшить доступ европейских товаров на китайский рынок. Согласно отчёту китайской таможенной службы, с января по ноябрь Китай экспортировал в ЕС товаров на сумму 458,5 миллиарда долларов, а импортировал на 257,8 миллиарда долларов.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Китай никогда намеренно не стремился к профициту торгового баланса. Он напомнил, что недавно проводились выставки по импорту. Такие мероприятия поощряют иностранные компании продавать товары на китайском рынке с населением 1,4 миллиарда человек, добавил дипломат.Ван Вэньбинь также обратил внимание на возможные ограничения ЕС на экспорт технологий в Китай. "Я боюсь, что будет неразумно, если ЕС введет строгие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, ожидая при этом значительного увеличения экспорта в Китай“, - сказал он.Издание пишет, что “Китай разозлил ЕС, заняв нейтральную позицию" в конфликте на Украине. Представители ЕС призвали Китай повлиять на Россию и поддерждать так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленкого, пишет AP.МИД Китая 24 февраля этого года опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия и "отказаться от менталитета Холодной войны". Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции.

https://ukraina.ru/20231202/1051685095.html

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новости, китай, кнр (китай), ес, евросоюз, европейская комиссия, евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, мид кнр, украина, конфликт, нейтралитет