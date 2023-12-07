https://ukraina.ru/20231207/1051818029.html

Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу

Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу - 07.12.2023 Украина.ру

Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу

Участвующие в военных действиях на Украине немецкие танки "Леопард" прибыли на ремонт в Польшу. Об этом сообщила 7 декабря в соцсети Х Польская группа вооружений

2023-12-07T10:24

2023-12-07T10:24

2023-12-07T10:25

leopard-2 (танк)

новости

украина

ремонт

польша

зарубежье

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"В сервисный хаб в Бумаре прибыли очередные танки Leopard с Украины. <...> На данный момент специалисты нашей компании оценивают техническое состояние танков, после чего начнутся ремонтные и восстановительные работы", - указали в компании.Первые украинские танки "Леопард" были отремонтированы Польшей в начале октября на заводе по производству и ремонту бронетехники в Бумар-Лабенды.Минувшим летом Германия и Польша не моли договориться об обслуживании немецких танков, так как в странах по-разному оценивали стоимость ремонтных работ. Если немцы оценивали первичную диагностику танков в 12 тысяч евро, то поляки хотели не менее 100 тысяч за аналогичную процедуру. Кроме того, Польша не хотела давать никакой гарантии на отремонтированную технику.В начале ноября Германия вместе с Данией передали Украине партию из 25 танков Leopard 1A5. Немецкие танки Leopard 1 выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. На днях российские военные впервые подбили танк Leopard 1A5, переданный Германией ВСУ.

https://ukraina.ru/20231114/1051012835.html

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leopard-2 (танк), новости, украина, ремонт, польша, зарубежье