Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051818029.html
Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу
Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу - 07.12.2023 Украина.ру
Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу
Участвующие в военных действиях на Украине немецкие танки "Леопард" прибыли на ремонт в Польшу. Об этом сообщила 7 декабря в соцсети Х Польская группа вооружений
2023-12-07T10:24
2023-12-07T10:25
leopard-2 (танк)
новости
украина
ремонт
польша
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_665f5b7280eb62b603bfb2727458d10f.jpg
"В сервисный хаб в Бумаре прибыли очередные танки Leopard с Украины. &lt;...&gt; На данный момент специалисты нашей компании оценивают техническое состояние танков, после чего начнутся ремонтные и восстановительные работы", - указали в компании.Первые украинские танки "Леопард" были отремонтированы Польшей в начале октября на заводе по производству и ремонту бронетехники в Бумар-Лабенды.Минувшим летом Германия и Польша не моли договориться об обслуживании немецких танков, так как в странах по-разному оценивали стоимость ремонтных работ. Если немцы оценивали первичную диагностику танков в 12 тысяч евро, то поляки хотели не менее 100 тысяч за аналогичную процедуру. Кроме того, Польша не хотела давать никакой гарантии на отремонтированную технику.В начале ноября Германия вместе с Данией передали Украине партию из 25 танков Leopard 1A5. Немецкие танки Leopard 1 выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. На днях российские военные впервые подбили танк Leopard 1A5, переданный Германией ВСУ.
https://ukraina.ru/20231114/1051012835.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c50e379a7691a772d387e9122731e37f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
leopard-2 (танк), новости, украина, ремонт, польша, зарубежье
Leopard-2 (танк), Новости, Украина, ремонт, Польша, Зарубежье

Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу

10:24 07.12.2023 (обновлено: 10:25 07.12.2023)
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Участвующие в военных действиях на Украине немецкие танки "Леопард" прибыли на ремонт в Польшу. Об этом сообщила 7 декабря в соцсети Х Польская группа вооружений
"В сервисный хаб в Бумаре прибыли очередные танки Leopard с Украины. <...> На данный момент специалисты нашей компании оценивают техническое состояние танков, после чего начнутся ремонтные и восстановительные работы", - указали в компании.
Первые украинские танки "Леопард" были отремонтированы Польшей в начале октября на заводе по производству и ремонту бронетехники в Бумар-Лабенды.
Минувшим летом Германия и Польша не моли договориться об обслуживании немецких танков, так как в странах по-разному оценивали стоимость ремонтных работ. Если немцы оценивали первичную диагностику танков в 12 тысяч евро, то поляки хотели не менее 100 тысяч за аналогичную процедуру. Кроме того, Польша не хотела давать никакой гарантии на отремонтированную технику.
В начале ноября Германия вместе с Данией передали Украине партию из 25 танков Leopard 1A5. Немецкие танки Leopard 1 выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения.
На днях российские военные впервые подбили танк Leopard 1A5, переданный Германией ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 13:44
Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку Украине танков "Леопрард 1" (25 основных боевых танков, пять бронированных эвакуационных машин и два танка для обучения водителей). Об этом сообщили 14 ноября на сайте немецкого концерна
 
Leopard-2 (танк)НовостиУкраинаремонтПольшаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:11СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школе
10:59Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
10:59Китай разозлил ЕС своим нейтралитетом в конфликте на Украине - AP
10:51Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрел
10:39Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
10:24Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу
10:23Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
10:06Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
10:05ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России
10:03В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон
09:57"Ждали ковровых бомбардировок Киева": эксперт о нашей слабости в глазах англосаксов
09:51Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума
09:43Провал в сенате, убийство Кивы. Главное на Украине на утро 7 декабря
09:21Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ
09:09"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины
09:00Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель
08:51Запад слабеет. Увидит ли мир смерть демократии
08:41"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине
08:40Демарш? Корнилова удивила отмена выступления Зеленского в сенате США
08:23К борьбе с польскими дальнобойщиками подключилась Великобритания
Лента новостейМолния