https://ukraina.ru/20231207/1051817929.html

Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года

Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года - 07.12.2023 Украина.ру

Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года

На голосование будет отведено три дня.

2023-12-07T10:23

2023-12-07T10:23

2023-12-07T10:30

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Совет Федерации определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта. Соответствующее Совет Федерации только что принял постановлениеГлава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что 8 декабря будет рассмотрен проект голосования, позволяющий голосовать в течение трех дней - 15 – 17 марта.Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что день голосования на выборах Президента определяется в соответствии с требованиями Закона о соответствующих выборах."По общему правилу днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах (пункт 2 статьи 5). Но если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы назначаются на следующее воскресенье (пункт 7 статьи 5). Предыдущие выборы состоялись в марте. Второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта, но на этой неделе имеется нерабочий праздничный день – 8 марта. Поэтому предстоящие выборы Президента должны быть назначены на 17 марта в 2024 года", – пояснил Клишас.

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новости, президент, выборы, россия