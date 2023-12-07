Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
10:23 07.12.2023 (обновлено: 10:30 07.12.2023)
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
На голосование будет отведено три дня.
Совет Федерации определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта. Соответствующее Совет Федерации только что принял постановление
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что 8 декабря будет рассмотрен проект голосования, позволяющий голосовать в течение трех дней - 15 – 17 марта.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что день голосования на выборах Президента определяется в соответствии с требованиями Закона о соответствующих выборах.
"По общему правилу днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах (пункт 2 статьи 5). Но если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы назначаются на следующее воскресенье (пункт 7 статьи 5). Предыдущие выборы состоялись в марте. Второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта, но на этой неделе имеется нерабочий праздничный день – 8 марта. Поэтому предстоящие выборы Президента должны быть назначены на 17 марта в 2024 года", – пояснил Клишас.