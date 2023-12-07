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Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон - 07.12.2023 Украина.ру
Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон 7 декабря в своей программе в соцсетях.
2023-12-07T10:06
2023-12-07T10:06
2023-12-07T10:06
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Он напомнил, что изначально представители администрации заявляли о том, что поддержка ВСУ позволит Киеву победить Россиюпредотвратит ее вторжениев остальные страны Европы."Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — заявил американский журналист.Белый дом ранее запросил около 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Запрос должны утвердить обе палаты Конгресса.Республиканцы заявили, что не поддержать выделение средств Украины пока Белый дом не изменит подход к защите южной границы США, через которую в страну идет нелегальная миграция.Палата представителей, в которой у республиканцев большинство, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, помощь, победа, россия, такер карлсон
Новости, США, Украина, помощь, победа, Россия, Такер Карлсон
Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон 7 декабря в своей программе в соцсетях.
Он напомнил, что изначально представители администрации заявляли о том, что поддержка ВСУ позволит Киеву победить Россиюпредотвратит ее вторжениев остальные страны Европы.
"Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — заявил американский журналист.
Белый дом ранее запросил около 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Запрос должны утвердить обе палаты Конгресса.
Республиканцы заявили, что не поддержать выделение средств Украины пока Белый дом не изменит подход к защите южной границы США, через которую в страну идет нелегальная миграция.
Палата представителей, в которой у республиканцев большинство, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.