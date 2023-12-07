Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон - 07.12.2023 Украина.ру
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Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон - 07.12.2023 Украина.ру
Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон 7 декабря в своей программе в соцсетях.
2023-12-07T10:06
2023-12-07T10:06
новости
сша
украина
помощь
победа
россия
такер карлсон
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Он напомнил, что изначально представители администрации заявляли о том, что поддержка ВСУ позволит Киеву победить Россиюпредотвратит ее вторжениев остальные страны Европы."Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — заявил американский журналист.Белый дом ранее запросил около 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Запрос должны утвердить обе палаты Конгресса.Республиканцы заявили, что не поддержать выделение средств Украины пока Белый дом не изменит подход к защите южной границы США, через которую в страну идет нелегальная миграция.Палата представителей, в которой у республиканцев большинство, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
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новости, сша, украина, помощь, победа, россия, такер карлсон
Новости, США, Украина, помощь, победа, Россия, Такер Карлсон

Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон

10:06 07.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Администрация президента США Джо Байдена врала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон 7 декабря в своей программе в соцсетях.
Он напомнил, что изначально представители администрации заявляли о том, что поддержка ВСУ позволит Киеву победить Россиюпредотвратит ее вторжениев остальные страны Европы.
"Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — заявил американский журналист.
Белый дом ранее запросил около 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Запрос должны утвердить обе палаты Конгресса.
Республиканцы заявили, что не поддержать выделение средств Украины пока Белый дом не изменит подход к защите южной границы США, через которую в страну идет нелегальная миграция.
Палата представителей, в которой у республиканцев большинство, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
 
НовостиСШАУкраинапомощьпобедаРоссияТакер Карлсон
 
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