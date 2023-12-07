"Ждали ковровых бомбардировок Киева": эксперт о нашей слабости в глазах англосаксов - 07.12.2023 Украина.ру
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"Ждали ковровых бомбардировок Киева": эксперт о нашей слабости в глазах англосаксов
"Ждали ковровых бомбардировок Киева": эксперт о нашей слабости в глазах англосаксов - 07.12.2023 Украина.ру
"Ждали ковровых бомбардировок Киева": эксперт о нашей слабости в глазах англосаксов
В англосаксонской логике есть только два понятия: либо ты победитель, либо побеждённый, а все восточные игры для них смешны и являются показателями слабости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД (Российского совета по международным делам) Алексей Фененко
2023-12-07T09:57
2023-12-07T09:57
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По мнению эксперта, у западного общества иной менталитет, нежели у российского, и от нас в начало спецоперации, по сути, ждали "американского варианта", когда при захвате Багдада США уничтожали и гражданских, и военных, и правительственные, и военные центры.В англосаксонской логике есть только два понятия: либо ты победитель, либо побеждённый, а все китайские, восточные игры для них смешны и являются показателями слабости, уточнил эксперт. Кроме того, напомнил он, мы ни одного города не отбили, который Украина заняла осенью прошлого года, и даже не вышли на линию 29 августа 2022 года, когда ВСУ начали наступление."В англосаксонском представлении США и Европы, что такое Украина? Это пятистепенная страна. Они считают, что если Россия ввела в бой армию, а пятистепенная невзрачная Украина что-то отбила у неё (огромного государства с мощной армией), это поражение России. То есть для англосаксов это равноценно тому, что Ирак отбил что-то у армии США. Англосаксонские элиты делят страны и народы на сорта", - подчеркнул Фененко.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051816935.html
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новости, запад, идеология, россия, украина, сво
Новости, Запад, идеология, Россия, Украина, СВО

"Ждали ковровых бомбардировок Киева": эксперт о нашей слабости в глазах англосаксов

09:57 07.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainБомбардировка Гамбурга 1943-1945 года
Бомбардировка Гамбурга 1943-1945 года - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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В англосаксонской логике есть только два понятия: либо ты победитель, либо побеждённый, а все восточные игры для них смешны и являются показателями слабости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД (Российского совета по международным делам) Алексей Фененко
По мнению эксперта, у западного общества иной менталитет, нежели у российского, и от нас в начало спецоперации, по сути, ждали "американского варианта", когда при захвате Багдада США уничтожали и гражданских, и военных, и правительственные, и военные центры.
"То есть мы, в понимании Запада, должны были подвергнуть Киев беспощадным воздушным ударам, и после этого там некому было бы сопротивляться. Однако мы этого не сделали. Отвели войска от Киева, Сум, Харькова и Херсона. И англосаксы сочли, что Россия слаба и усилили давление по всем направлениям", - пояснил Фененко.
В англосаксонской логике есть только два понятия: либо ты победитель, либо побеждённый, а все китайские, восточные игры для них смешны и являются показателями слабости, уточнил эксперт. Кроме того, напомнил он, мы ни одного города не отбили, который Украина заняла осенью прошлого года, и даже не вышли на линию 29 августа 2022 года, когда ВСУ начали наступление.
"В англосаксонском представлении США и Европы, что такое Украина? Это пятистепенная страна. Они считают, что если Россия ввела в бой армию, а пятистепенная невзрачная Украина что-то отбила у неё (огромного государства с мощной армией), это поражение России. То есть для англосаксов это равноценно тому, что Ирак отбил что-то у армии США. Англосаксонские элиты делят страны и народы на сорта", - подчеркнул Фененко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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