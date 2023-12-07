https://ukraina.ru/20231207/1051816935.html

Провал в сенате, убийство Кивы. Главное на Украине на утро 7 декабря

Провал в сенате, убийство Кивы. Главное на Украине на утро 7 декабря - 07.12.2023 Украина.ру

Провал в сенате, убийство Кивы. Главное на Украине на утро 7 декабря

В сенате США провалилось голосование за законопроект о помощи Украине. Убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы могут переквалифицировать в теракт

2023-12-07T09:43

2023-12-07T09:43

2023-12-07T10:34

хроники

эксклюзив

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Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.Для вынесения проекта на голосование он должен получить хотя бы 60 из 100 голосов, однако за проголосовало только 49 сенаторов.В Белом доме уже назвали произошедшее «политическим шантажом».«Республиканцы в конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия — слишком значительны для политических игр», — заявил президент США Джо Байден в соцсети X (бывший Twitter).В то же время США не прекращают сотрудничества с Украиной, а в некоторых сферах и наращивают его.Так, в ночь на 7 декабря Белый дом заявил, что Государственный департамент США вместе с конгрессом планирует направить на Украину советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.Как отмечалось в сообщении, советника присылают «для поддержки и ускорения перехода Украины к оперативно совместимым военным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критические отрасли».Кроме этого, Соединённые Штаты создали межведомственную команду Ukraine Deal Team. Она состоит из представителей Государственного департамента США, министерств обороны и торговли. Ожидается, что эта группа будет поддерживать партнёров,которые ищут рекомендации относительно потенциальных сделок и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.Кроме того, Белый дом заявил, что США и Украина подписали заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными, которые будут работать для удовлетворения насущных оперативных потребностей Вооружённых сил Украины.Производство коснется сферы систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов."Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, правительство Соединенных Штатов провело первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Министерстве торговли в Вашингтоне, округ Колумбия. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия», — отмечалось в заявлении.Там же отмечалось, что правительства США и Украины вместе стремятся развивать крепкую украинскую оборонно-промышленную базу, которая бы сама себя обеспечивала и способствовала долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины.Ранее о том, что не стоит успокаиваться сообщениями о том, что у США заканчиваются деньги на поддержку Украины, заявлял вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.«Да, у США есть серьёзные экономические проблемы. Но кто-нибудь всерьёз верит в то, что у Америки закончатся деньги? И что Вашингтон перестанет финансировать проект антирусского тарана, пока он ещё едет и приносит Москве кучу неприятностей? Очень хочу ошибаться, но больше это похоже на подготовку Украины и украинцев к замене Зеленского на другого парня с длинной американской скамейки запасных в Киеве. "Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия!" (с). Украину дрессируют. Уберите Зеленского или не мешайте нам его убрать. И потом будут деньги, самолёты и вообще всё. Украинцы же ещё не кончились. Экономика ЕС, а особенно Германии, пока ещё не добита. Так что хоть одну причину для Вашингтона выйти из украинского проекта назовите? Тайвань? Китай с высокой долей вероятности заберёт Тайвань через выборы и поддержку тамошних пропекинских сил. Ещё причины?» — отметил Медеведев.По его словам, некоторые в России «начали прямо победу праздновать».«На фронте нашим под обстрелами пока не сильно заметно, что враг сдаётся и бежит. И происходящее в США, и заявления там стоит оценивать крайне критически. Напомню, что в начале СВО западные СМИ писали, что русская армия возьмёт Киев и решит все задачи буквально за две недели. Это было приятно слышать многим. Сейчас многим приятно читать WP, про то, как Залужный и Генштаб ВСУ все неправильно сделали. Но эта статья не про то, что украинцы сдались или не умеют воевать. Она написана вообще для другого. Чтобы снять с США ответственность за провал наступления, перед тем, как Запад начнёт готовить новое», — указал он.Его поддержал ряд других экспертов, указав, что США будут использовать Украину как оружие против России до полного исчерпания украинских ресурсов, в том числе и человеческих.Убийство КивыКак сообщило издание «КоммерсантЪ» убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы могут переквалифицировать как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля или теракт.«Следственные органы главного следственного управления (ГСУ) СКР по Московской области возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). Однако, по данным "Ъ", уже в самое ближайшее время его материалы могут передать в следственный главк центрального аппарата ведомства, а расследование переквалифицировать на такие более тяжкие деяния, как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) или теракт (ст. 205 УК)», — отмечалось в публикации газеты.Ранее стало известно об убийстве в Подмосковье экс-нардепа Ильи Кивы. Ответственность за убийство Кивы несёт Служба безопасности Украины, сообщили ряду украинских СМИ источники в СБУ.«Ликвидация топового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Предателя ликвидировали из стрелкового оружия», — рассказал источник в СБУ каналу «Суспільне».Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что «судьба Ильи Кивы ожидает каждого предателя Украины».«Да, можем подтвердить, что Кива — всё. И такая судьба настигнет и других предателей Украины, а также прихлебателей путинского режима», — заявил Юсов.Рассказывая об убийстве политика, Юсов отметил, что «справедливость имеет разные формы».Таким образом, Украина продолжает террористическую деятельность на территории России. При этом подобная деятельность Украины не находит осуждения со стороны Запада.

https://ukraina.ru/20231206/1051803239.html

https://ukraina.ru/20231206/1051788290.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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