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Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС

Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС - 07.12.2023 Украина.ру

Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС

В среду, 6 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в ходе которого выразил надежду на "положительное решение" саммита ЕС относительно начала переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. Об этом говорится на сайте ОП

2023-12-07T00:06

2023-12-07T00:06

2023-12-07T00:06

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украина

андрей ермак

офис президента

венгрия

евросоюз

переговоры

петер сийярто

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Уточняется, что Ермак пообещал Сийярто принятие в ближайшие дни "ряда важных евроинтеграционных законопроектов". Также стороны обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и "договорились работать над определением удобной даты такой встречи". Ранее Сийярто заявлял, что "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. По его словам, Украина слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления в ЕС или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство.До этого Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами".

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новости, украина, андрей ермак, офис президента, венгрия, евросоюз, переговоры, петер сийярто