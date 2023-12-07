Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС - 07.12.2023 Украина.ру
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Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС
Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС - 07.12.2023 Украина.ру
Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС
В среду, 6 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в ходе которого выразил надежду на "положительное решение" саммита ЕС относительно начала переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. Об этом говорится на сайте ОП
2023-12-07T00:06
2023-12-07T00:06
новости
украина
андрей ермак
офис президента
венгрия
евросоюз
переговоры
петер сийярто
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Уточняется, что Ермак пообещал Сийярто принятие в ближайшие дни "ряда важных евроинтеграционных законопроектов". Также стороны обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и "договорились работать над определением удобной даты такой встречи". Ранее Сийярто заявлял, что "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. По его словам, Украина слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления в ЕС или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство.До этого Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, андрей ермак, офис президента, венгрия, евросоюз, переговоры, петер сийярто
Новости, Украина, Андрей Ермак, Офис президента, Венгрия, Евросоюз, переговоры, Петер Сийярто

Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС

00:06 07.12.2023
 
© Андрій Єрмак телеграм-канал
© Андрій Єрмак телеграм-канал
Читать в
В среду, 6 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в ходе которого выразил надежду на "положительное решение" саммита ЕС относительно начала переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. Об этом говорится на сайте ОП
Уточняется, что Ермак пообещал Сийярто принятие в ближайшие дни "ряда важных евроинтеграционных законопроектов". Также стороны обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и "договорились работать над определением удобной даты такой встречи".
Ранее Сийярто заявлял, что "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. По его словам, Украина слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления в ЕС или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство.
До этого Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами".
 
НовостиУкраинаАндрей ЕрмакОфис президентаВенгрияЕвросоюзпереговорыПетер Сийярто
 
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