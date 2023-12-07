https://ukraina.ru/20231207/1051807864.html
Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС
Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС - 07.12.2023 Украина.ру
Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС
В среду, 6 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в ходе которого выразил надежду на "положительное решение" саммита ЕС относительно начала переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. Об этом говорится на сайте ОП
2023-12-07T00:06
2023-12-07T00:06
2023-12-07T00:06
новости
украина
андрей ермак
офис президента
венгрия
евросоюз
переговоры
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051022610_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_275f7c13e37650589f6a2171488f1e2f.jpg.webp
Уточняется, что Ермак пообещал Сийярто принятие в ближайшие дни "ряда важных евроинтеграционных законопроектов". Также стороны обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и "договорились работать над определением удобной даты такой встречи". Ранее Сийярто заявлял, что "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. По его словам, Украина слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления в ЕС или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство.До этого Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051022610_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6e43b65ce8999b400ab54b5ca8ea47c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, андрей ермак, офис президента, венгрия, евросоюз, переговоры, петер сийярто
Новости, Украина, Андрей Ермак, Офис президента, Венгрия, Евросоюз, переговоры, Петер Сийярто
Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС
В среду, 6 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в ходе которого выразил надежду на "положительное решение" саммита ЕС относительно начала переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. Об этом говорится на сайте ОП
Уточняется, что Ермак пообещал Сийярто принятие в ближайшие дни "ряда важных евроинтеграционных законопроектов". Также стороны обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и "договорились работать над определением удобной даты такой встречи".
Ранее Сийярто заявлял
, что "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. По его словам, Украина слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления в ЕС или даже переговоров об этом, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство.
До этого Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами".