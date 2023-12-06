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Бербок искажает венгерскую позицию по Украине - Сийярто
Бербок искажает венгерскую позицию по Украине - Сийярто - 06.12.2023 Украина.ру
Бербок искажает венгерскую позицию по Украине - Сийярто
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по вступлению Украины в ЕС и ошибочно считает её "игрой". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
2023-12-06T01:59
2023-12-06T01:59
2023-12-06T01:59
новости
петер сийярто
венгрия
украина
евросоюз
переговоры
анналена бербок
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Сравнения венгерской позиции с "игрой" он считает смешением и подменой понятий, которые не имею между собой общего. Сегодня "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной. Кроме этого, Сийярто заявил, что Будапешт "ни под каким давлением" не изменит свою позицию. Напомним, ранее Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами". Бербок, комментируя предложение Орбана заявила, что "сейчас нет времени играть".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, петер сийярто, венгрия, украина, евросоюз, переговоры, анналена бербок
Новости, Петер Сийярто, Венгрия, Украина, Евросоюз, переговоры, Анналена Бербок
Бербок искажает венгерскую позицию по Украине - Сийярто
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по вступлению Украины в ЕС и ошибочно считает её "игрой". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
"Я думаю, госпожа министр в корне неправильно понимает ситуацию. Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Евросоюз продумана и обоснована, в ней нет никакого шантажа или даже "игры", – написал Сийярто в сети.
Сравнения венгерской позиции с "игрой" он считает смешением и подменой понятий, которые не имею между собой общего. Сегодня "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной.
"Украина просто слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления (в ЕС) или даже переговоров о нём, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство", – добавил глава МИД Венгрии.
Кроме этого, Сийярто заявил, что Будапешт "ни под каким давлением" не изменит свою позицию.
Напомним, ранее Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами". Бербок, комментируя предложение Орбана заявила, что "сейчас нет времени играть".