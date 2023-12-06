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Бербок искажает венгерскую позицию по Украине - Сийярто

Бербок искажает венгерскую позицию по Украине - Сийярто - 06.12.2023 Украина.ру

Бербок искажает венгерскую позицию по Украине - Сийярто

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по вступлению Украины в ЕС и ошибочно считает её "игрой". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

2023-12-06T01:59

2023-12-06T01:59

2023-12-06T01:59

новости

петер сийярто

венгрия

украина

евросоюз

переговоры

анналена бербок

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Сравнения венгерской позиции с "игрой" он считает смешением и подменой понятий, которые не имею между собой общего. Сегодня "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, в чём преимущество спешки в вопросе переговоров с Украиной. Кроме этого, Сийярто заявил, что Будапешт "ни под каким давлением" не изменит свою позицию. Напомним, ранее Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре. Премьер-министр Виктор Орбан добавил, что начало таких переговоров сегодня "не совпадает с венгерскими национальными интересами". Бербок, комментируя предложение Орбана заявила, что "сейчас нет времени играть".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, петер сийярто, венгрия, украина, евросоюз, переговоры, анналена бербок