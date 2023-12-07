https://ukraina.ru/20231207/1051798088.html

Классовая сегрегация и неумение читать. Что показало исследование уровня украинского образования

Классовая сегрегация и неумение читать. Что показало исследование уровня украинского образования - 07.12.2023 Украина.ру

Классовая сегрегация и неумение читать. Что показало исследование уровня украинского образования

На этой неделе на Украине были обнародованы результаты тестирования учащихся, показавшие серьезное отставание украинских школьников от сверстников их других стран. Отстают они даже от своих старших соотечественников, если сравнивать с результатами прошлых лет.

2023-12-07T06:39

2023-12-07T06:39

2023-12-07T06:40

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украина

образование

школьники

исследование

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В исследовании не принимали участие ученики из Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей из соображений безопасности. Из Днепропетровской области – только несколько человек. В основном оценивался уровень образования на западной и центральной Украине.Наибольшая деградация отмечена в таком базовом навыке, как чтение. Кроме того, отмечается, что в системе украинского образования всё более прослеживается тенденция к сегрегации – глубокому разрыву между учениками в зависимости от их социально-экономического положения.Результаты исследования по Международной программе оценки образовательных достижений учащихся (PISA) показали, что только 58% украинских учеников достигли базового уровня математической грамотности, 59% - читательской и 66% - естественнонаучной грамотности. Эти показатели хуже средних значений по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где базового уровня математической грамотности достигли 69% подростков, читательской - 74% и естественнонаучной - 76%.Таким образом, по математике и естественнонаучным дисциплинам украинские школьники отстают от своих сверстников из стран ОЭСР на полтора года обучения, а по чтению - почти на два с половиной года, то есть пятнадцатилетний украинский ученик способен читать текст (пусть даже державною мовою), как двенадцатилетний ребенок в европейской стране на своем языке. Еще хуже оказались результаты оценки осмысления прочитанного.Украинские ученики в этом отношении отстают от сверстников в Словакии и Словении, хотя еще хуже с уровнем грамотности в Молдавии и Грузии.Неутешительные результаты являются результатом образовательных реформ, которые начались после победы Евромайдана. Сводились они, по сути, к сокращению дисциплин и отведенного на них времени, но с упором на патриотическое воспитание и украинизацию.В итоге украинские школьники с трудом читают, как на украинском, так и на русском языке. Украинский школьник должен уметь петь гимн, ненавидеть русских, рыть окопы, а заниматься математикой или биологией должны, скорее, "белые господа".Нынешний министр образования Украины - Оксен Лисовой из числа националистов, ранее попавшийся на плагиате. Его деятельность на посту министра образования работники этой сферы обычно описывают, как неучастие, то есть он просто ничем не занимается и вообще его мало кто видел в министерстве. Однако ранее он продвигал реформу образования, которая должна была с младых лет разграничить тех, кто может себе позволить академическое образование и тех, кто должен в Польше мыть полы."Раньше система среднего образования давала академическое образование всем своим выпускникам, а значит свободу выбора - стране нужны были врачи, инженеры, ученые. Теперь же этот выбор будет ограничен финансовыми возможностями семьи – академическое элитарное образование при скудном государственном финансировании ожидаемо будут давать частные школы. Ничего личного, классовая сегрегация, дальнейшее расслоение общества", - комментирует образовательные реформы украинский Telegram-канал "Министр в отставке".По данным исследования, более 75% украинских подростков учатся в заведениях, где есть проблема нехватки и низкого качества учебных материалов и цифровых ресурсов (компьютеров, доступа к Интернету, учебников). Этот показатель самый высокий среди всех стран, где проводилось исследование. Организаторы исследования также отметили, что 30% учеников учатся в школах, где существует нехватка педагогов, а еще 22% - в школах, где квалификация педагогов находится на низком уровне.Сейчас в МОН (Министерстве образования и науки) Украины также обсуждают стратегию реорганизации среднего образования в профильное образование. В рамках реорганизации ряд предметов станут необязательными. Среди обязательных предметов должны остаться: украинский язык, история Украины, иностранный язык, предмет под названием "Защита Украины", физическая культура и домедицинская помощь. Очевидно, что подростка с таким базовым набором готовят не к поступлению в университет, а к участию в войне с РФ или членству в военизированных националистических организациях.Однако касается это не всех. Результаты исследования показали, что подростки с низким социально-экономическим статусом в 2,8 раза чаще, по сравнению со своими ровесниками с высоким социально-экономическим статусом, не достигают даже базового уровня математической грамотности. Иными словами, разрыв между учащимися столичных частных лицеев и учащимися сельских школ в данном случае почти в три раза.Кроме того, внутри Украины наблюдается разрыв между уровнем знаний в зависимости от места жительства. Ученики из большого города опережают учеников из сельских школ почти на пять лет учебы в чтении, по математике — на 4,5 года, по естественнонаучным дисциплинам — почти на четыре года.Проще говоря, десятикласснику из сельской школы в крупном городе стоило бы снова пойти в пятый класс, но его готовят не для карьеры врача или программиста, а к быстрой гибели в интересах "белых господ".

https://ukraina.ru/20231126/1051349194.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, образование, школьники, исследование