"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке - 07.12.2023 Украина.ру
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"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке
"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке - 07.12.2023 Украина.ру
"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке
Армия РФ за день продвинулись на километр в районе Марьинки, который еще недавно был плотно занят ВСУ. Вероятно там истощились силы ВСУ и поэтому противник ослабил линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T05:30
2023-12-07T05:30
новости
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Марьинка — это хороший пример, когда армия РФ за день продвинулись на километр в городской застройке, которая еще недавно была плотно занята противником. Вероятно, киевский режим убрал оттуда боеспособные части, заменив их на территориальную оборону, рассказал эксперт.Возможно, в Марьинке ВСУ сами истощились и поэтому ослабили этот участок фронта. И разведывательные дроны с тепловизорами в какой-то момент "заметили" что врага там почти нет, и в результате там смогли продвинуться наши подразделения, добавил он.Авдеевская "промка" примыкала вплотную к старой линии разграничения. Это тоже был огромный опорник ВСУ. Оттуда было много миномётных обстрелов Киевского района Донецка и промзону удалось взять буквально за два-три дня, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231206/1051785553.html
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новости, марьинка, авдеевка, днр, украина, россия, промышленность, донецк, разведка, тероборона, наступление, потери, сво, территория
Новости, Марьинка, Авдеевка, ДНР, Украина, Россия, промышленность, Донецк, разведка, тероборона, наступление, потери, СВО, территория

"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке

05:30 07.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВозобновление штурма "Азовстали"
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Армия РФ за день продвинулись на километр в районе Марьинки, который еще недавно был плотно занят ВСУ. Вероятно там истощились силы ВСУ и поэтому противник ослабил линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Марьинка — это хороший пример, когда армия РФ за день продвинулись на километр в городской застройке, которая еще недавно была плотно занята противником. Вероятно, киевский режим убрал оттуда боеспособные части, заменив их на территориальную оборону, рассказал эксперт.
Возможно, в Марьинке ВСУ сами истощились и поэтому ослабили этот участок фронта. И разведывательные дроны с тепловизорами в какой-то момент "заметили" что врага там почти нет, и в результате там смогли продвинуться наши подразделения, добавил он.
"Это наше продвижение "от подвала к подвалу" очень тяжело и чревато большими потерями, если обороняющиеся крепки. А тут у нас "хоп — и получилось". Аналогично получилось в авдеевской "промке". Кстати, не надо ее путать с коксохимом. Завод находится на западе, а промзона на востоке", - сообщил Полетаев.
Авдеевская "промка" примыкала вплотную к старой линии разграничения. Это тоже был огромный опорник ВСУ. Оттуда было много миномётных обстрелов Киевского района Донецка и промзону удалось взять буквально за два-три дня, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Кот - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Вчера, 11:12
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