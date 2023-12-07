https://ukraina.ru/20231207/1051791703.html

"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке

"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке - 07.12.2023 Украина.ру

"Хоп — и получилось": Сергей Полетаев рассказал, как армия РФ брала "промку" в Марьинке и Авдеевке

Армия РФ за день продвинулись на километр в районе Марьинки, который еще недавно был плотно занят ВСУ. Вероятно там истощились силы ВСУ и поэтому противник ослабил линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-07T05:30

2023-12-07T05:30

2023-12-07T05:30

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Марьинка — это хороший пример, когда армия РФ за день продвинулись на километр в городской застройке, которая еще недавно была плотно занята противником. Вероятно, киевский режим убрал оттуда боеспособные части, заменив их на территориальную оборону, рассказал эксперт.Возможно, в Марьинке ВСУ сами истощились и поэтому ослабили этот участок фронта. И разведывательные дроны с тепловизорами в какой-то момент "заметили" что врага там почти нет, и в результате там смогли продвинуться наши подразделения, добавил он.Авдеевская "промка" примыкала вплотную к старой линии разграничения. Это тоже был огромный опорник ВСУ. Оттуда было много миномётных обстрелов Киевского района Донецка и промзону удалось взять буквально за два-три дня, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051785553.html

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