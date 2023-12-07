https://ukraina.ru/20231207/1051783215.html

Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины

Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины - 07.12.2023 Украина.ру

Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины

В рядах украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, солдаты ВСУ сдаются целыми взводами и подразделениями. Поэтому на Западе ждут "плохих новостей" с Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-12-07T05:50

2023-12-07T05:50

2023-12-07T05:50

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россия

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сво

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наступление

нато

йенс столтенберг

потери

потери всу

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Сейчас становится очевидно, что наступление ВСУ не удалось и его продолжения не будет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за ослабевшей поддержки Запада придется ждать "плохих новостей" с Украины, рассказал журналист.В рядах украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, там нет квалифицированных подготовленных частей. ВСУ продолжают бросать в топку подразделения, которые уже сократились на 50% личного состава, добавил он.Все украинские военные, которые были мотивированы на войну с Россией, уже лежат в земле. Из 80-тысячной группировки, которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html

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новости, россия, украина, сво, всу, наступление, нато, йенс столтенберг, потери, потери всу, донбасс, плен, военнопленные, вс рф