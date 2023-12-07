Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины - 07.12.2023 Украина.ру
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Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины
Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины - 07.12.2023 Украина.ру
Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины
В рядах украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, солдаты ВСУ сдаются целыми взводами и подразделениями. Поэтому на Западе ждут "плохих новостей" с Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-12-07T05:50
2023-12-07T05:50
новости
россия
украина
сво
всу
наступление
нато
йенс столтенберг
потери
потери всу
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Сейчас становится очевидно, что наступление ВСУ не удалось и его продолжения не будет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за ослабевшей поддержки Запада придется ждать "плохих новостей" с Украины, рассказал журналист.В рядах украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, там нет квалифицированных подготовленных частей. ВСУ продолжают бросать в топку подразделения, которые уже сократились на 50% личного состава, добавил он.Все украинские военные, которые были мотивированы на войну с Россией, уже лежат в земле. Из 80-тысячной группировки, которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, всу, наступление, нато, йенс столтенберг, потери, потери всу, донбасс, плен, военнопленные, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, наступление, НАТО, Йенс Столтенберг, потери, потери ВСУ, Донбасс, плен, военнопленные, ВС РФ

Военный журналист о том, как в сырых окопах "разлагаются" ВСУ, а НАТО ждет "плохих новостей" с Украины

05:50 07.12.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Libkos
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В рядах украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, солдаты ВСУ сдаются целыми взводами и подразделениями. Поэтому на Западе ждут "плохих новостей" с Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Сейчас становится очевидно, что наступление ВСУ не удалось и его продолжения не будет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за ослабевшей поддержки Запада придется ждать "плохих новостей" с Украины, рассказал журналист.
В рядах украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, там нет квалифицированных подготовленных частей. ВСУ продолжают бросать в топку подразделения, которые уже сократились на 50% личного состава, добавил он.
"Процессы разложения украинской армии налицо, когда люди сдаются целыми подразделениями, отделениями, взводами. У раненых пленных всушников обморожены ноги, потому что в их окопах стоит вода в отличие от наших, так как у нас есть специальные дренажные сооружения", - отметил Борзенко.
Все украинские военные, которые были мотивированы на войну с Россией, уже лежат в земле. Из 80-тысячной группировки, которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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