https://ukraina.ru/20231206/1051802542.html

Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины

Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины - 06.12.2023 Украина.ру

Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины

Решением вопроса о поддержке Киева к концу года зашло в тупик. "Речь посполита" называет сложившуюся ситуацию опасной

2023-12-06T19:16

2023-12-06T19:16

2023-12-06T19:16

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владимир зеленский

виталий кличко

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евросоюз

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Под давлением Дональда Трампа республиканцы Конгресса США блокируют поддержку Киева. В Евросоюзе также вопрос остается на данный момент открытым. В письме лидерам Конгресса Белый дом предупредил: американская помощь Киеву закончится к концу этого года.Эксперты сходятся во мнении, что без американской поддержки Украина давно бы проиграла России."Паралич в Вашингтоне совпадает с аналогичной блокадой в Брюсселе. В данном случае утверждение пакета на 50 млрд евро на саммите 13 декабря не является бесспорным. Не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует получить право вето – многие другие страны, такие как Италия, связывают помощь украинцам с увеличением бюджета ЕС еще на 50 млрд евро для других целей, например, защиты внешних границ Сообщества. Германия, находящаяся в финансовом кризисе, не хочет об этом слышать. Они объявляют вето на все, кроме помощи самой Украине", – пишет польская "Речь посполита".Ситуация в Киеве еще хуже:На этом фоне вопрос о вступлении Украины в ЕС кажется уже открытым буквально настежь.

https://ukraina.ru/20231206/1051794702.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, виталий кличко, польша, сша, конгресс сша, евросоюз