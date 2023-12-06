Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины - 06.12.2023 Украина.ру
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Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины
Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины - 06.12.2023 Украина.ру
Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины
Решением вопроса о поддержке Киева к концу года зашло в тупик. "Речь посполита" называет сложившуюся ситуацию опасной
2023-12-06T19:16
2023-12-06T19:16
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новости украины
владимир зеленский
виталий кличко
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сша
конгресс сша
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Под давлением Дональда Трампа республиканцы Конгресса США блокируют поддержку Киева. В Евросоюзе также вопрос остается на данный момент открытым. В письме лидерам Конгресса Белый дом предупредил: американская помощь Киеву закончится к концу этого года.Эксперты сходятся во мнении, что без американской поддержки Украина давно бы проиграла России."Паралич в Вашингтоне совпадает с аналогичной блокадой в Брюсселе. В данном случае утверждение пакета на 50 млрд евро на саммите 13 декабря не является бесспорным. Не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует получить право вето – многие другие страны, такие как Италия, связывают помощь украинцам с увеличением бюджета ЕС еще на 50 млрд евро для других целей, например, защиты внешних границ Сообщества. Германия, находящаяся в финансовом кризисе, не хочет об этом слышать. Они объявляют вето на все, кроме помощи самой Украине", – пишет польская "Речь посполита".Ситуация в Киеве еще хуже:На этом фоне вопрос о вступлении Украины в ЕС кажется уже открытым буквально настежь.
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новости, новости украины, владимир зеленский, виталий кличко, польша, сша, конгресс сша, евросоюз
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Польша, США, Конгресс США, Евросоюз

Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины

19:16 06.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Решением вопроса о поддержке Киева к концу года зашло в тупик. "Речь посполита" называет сложившуюся ситуацию опасной
Под давлением Дональда Трампа республиканцы Конгресса США блокируют поддержку Киева. В Евросоюзе также вопрос остается на данный момент открытым.
В письме лидерам Конгресса Белый дом предупредил: американская помощь Киеву закончится к концу этого года.
"Тогда украинцы не только больше не смогут продолжать наступление на россиян, но и им будет сложно защищать свою нынешнюю линию фронта", считают в администрации Байдена.
Эксперты сходятся во мнении, что без американской поддержки Украина давно бы проиграла России.
"Паралич в Вашингтоне совпадает с аналогичной блокадой в Брюсселе. В данном случае утверждение пакета на 50 млрд евро на саммите 13 декабря не является бесспорным. Не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует получить право вето – многие другие страны, такие как Италия, связывают помощь украинцам с увеличением бюджета ЕС еще на 50 млрд евро для других целей, например, защиты внешних границ Сообщества. Германия, находящаяся в финансовом кризисе, не хочет об этом слышать. Они объявляют вето на все, кроме помощи самой Украине", – пишет польская "Речь посполита".
Ситуация в Киеве еще хуже:

"Рушится прежнее единство в борьбе с Россией в самом Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко открыто обвинил Владимира Зеленского в авторитарных тенденциях. Одновременно нарастает конфликт между президентом и командующим вооруженными силами Валерием Залужным. Последний считает, что невозможно требовать успеха на фронте в политических целях, сколько бы жертв он ни влек за собой", – уточняет издание.

На этом фоне вопрос о вступлении Украины в ЕС кажется уже открытым буквально настежь.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
15:45
Евродепутаты призвали взять под контроль расходование Украиной денегДеньги, выделенные на поддержку Украины, не контролируются должным образом, заявили депутаты Европарламента
 
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