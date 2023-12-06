https://ukraina.ru/20231206/1051802542.html
Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины
Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины - 06.12.2023 Украина.ру
Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины
Решением вопроса о поддержке Киева к концу года зашло в тупик. "Речь посполита" называет сложившуюся ситуацию опасной
2023-12-06T19:16
2023-12-06T19:16
2023-12-06T19:16
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новости украины
владимир зеленский
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Под давлением Дональда Трампа республиканцы Конгресса США блокируют поддержку Киева. В Евросоюзе также вопрос остается на данный момент открытым. В письме лидерам Конгресса Белый дом предупредил: американская помощь Киеву закончится к концу этого года.Эксперты сходятся во мнении, что без американской поддержки Украина давно бы проиграла России."Паралич в Вашингтоне совпадает с аналогичной блокадой в Брюсселе. В данном случае утверждение пакета на 50 млрд евро на саммите 13 декабря не является бесспорным. Не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует получить право вето – многие другие страны, такие как Италия, связывают помощь украинцам с увеличением бюджета ЕС еще на 50 млрд евро для других целей, например, защиты внешних границ Сообщества. Германия, находящаяся в финансовом кризисе, не хочет об этом слышать. Они объявляют вето на все, кроме помощи самой Украине", – пишет польская "Речь посполита".Ситуация в Киеве еще хуже:На этом фоне вопрос о вступлении Украины в ЕС кажется уже открытым буквально настежь.
https://ukraina.ru/20231206/1051794702.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, виталий кличко, польша, сша, конгресс сша, евросоюз
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Польша, США, Конгресс США, Евросоюз
Усталость Запада, шаткая поддержка США и распри властей Киева – польская RP назвала три беды Украины
Решением вопроса о поддержке Киева к концу года зашло в тупик. "Речь посполита" называет сложившуюся ситуацию опасной
Под давлением Дональда Трампа республиканцы Конгресса США блокируют поддержку Киева. В Евросоюзе также вопрос остается на данный момент открытым.
В письме лидерам Конгресса Белый дом предупредил: американская помощь Киеву закончится к концу этого года.
"Тогда украинцы не только больше не смогут продолжать наступление на россиян, но и им будет сложно защищать свою нынешнюю линию фронта", считают в администрации Байдена.
Эксперты сходятся во мнении, что без американской поддержки Украина давно бы проиграла России.
"Паралич в Вашингтоне совпадает с аналогичной блокадой в Брюсселе. В данном случае утверждение пакета на 50 млрд евро на саммите 13 декабря не является бесспорным. Не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует получить право вето – многие другие страны, такие как Италия, связывают помощь украинцам с увеличением бюджета ЕС еще на 50 млрд евро для других целей, например, защиты внешних границ Сообщества. Германия, находящаяся в финансовом кризисе, не хочет об этом слышать. Они объявляют вето на все, кроме помощи самой Украине", – пишет польская "Речь посполита".
Ситуация в Киеве еще хуже:
"Рушится прежнее единство в борьбе с Россией в самом Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко открыто обвинил Владимира Зеленского в авторитарных тенденциях. Одновременно нарастает конфликт между президентом и командующим вооруженными силами Валерием Залужным. Последний считает, что невозможно требовать успеха на фронте в политических целях, сколько бы жертв он ни влек за собой", – уточняет издание.
На этом фоне вопрос о вступлении Украины в ЕС кажется уже открытым буквально настежь.