https://ukraina.ru/20231206/1051799677.html

США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе

США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе - 06.12.2023 Украина.ру

США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе

Вашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение 6 декабря высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси

2023-12-06T17:54

2023-12-06T17:54

2023-12-06T18:19

новости

украина

россия

перемирие

запад

сми

богдан безпалько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102553/07/1025530720_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_76c05d6ea50b2fcd31cf719d549576a4.jpg.webp

По словам ведущего, "США убили целое поколение украинских мужчин" и "все те, кто бегает вокруг со своими маленькими украинскими флажками, замешаны в этом".Обозреватель официального журнала Американского аналитического центра Responsible Statecraft Бранко Марсетич в статье, опубликованной днем ранее, утверждает, что США и Великобритания работали над тем, чтобы искусственно затянуть боевые действия на Украине для того, чтобы ослабить Россию.Действительно ли на Западе готовятся признать невозможность победы Украины на поле боя и заставить руководство в Киеве сесть за стол переговоров, как об этом в последнее время пишут западные СМИ? На этот вопрос в комментарии Украина.ру отвечает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.По словам эксперта, в настоящее время идет не совсем понятная информационная кампания, в рамках которой Украине предрекают катастрофу, на что многие эксперты смотрят достаточно скептически."Оценивать положение Украины нужно все-таки по объективным критериям — по экономике, устойчивости общества и государственных структур. Оценивать нужно состояние ее вооруженных сил и те объемы помощи, которые будут направляться туда", - полагает политолог.Безпалько считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются предпринять еще одно контрнаступление весной.А потом и американцы, и украинцы могут сказать, что никто от борьбы не отказывался и что это было всего лишь перемирие, а не заключение мирного договора, добавил он. Поэтому при анализе ситуации на Украине нужно исходить из тех данных, которые российская сторона получает от спецслужб и не обольщаться весьма лестными для России заявлениями в западной прессе, подытожил Богдан Безпалько.

https://ukraina.ru/20231206/1051794207.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, украина, россия, перемирие, запад, сми, богдан безпалько