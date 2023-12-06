США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе - 06.12.2023 Украина.ру
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США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе
США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе - 06.12.2023 Украина.ру
США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе
Вашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение 6 декабря высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси
2023-12-06T17:54
2023-12-06T18:19
новости
украина
россия
перемирие
запад
сми
богдан безпалько
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По словам ведущего, "США убили целое поколение украинских мужчин" и "все те, кто бегает вокруг со своими маленькими украинскими флажками, замешаны в этом".Обозреватель официального журнала Американского аналитического центра Responsible Statecraft Бранко Марсетич в статье, опубликованной днем ранее, утверждает, что США и Великобритания работали над тем, чтобы искусственно затянуть боевые действия на Украине для того, чтобы ослабить Россию.Действительно ли на Западе готовятся признать невозможность победы Украины на поле боя и заставить руководство в Киеве сесть за стол переговоров, как об этом в последнее время пишут западные СМИ? На этот вопрос в комментарии Украина.ру отвечает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.По словам эксперта, в настоящее время идет не совсем понятная информационная кампания, в рамках которой Украине предрекают катастрофу, на что многие эксперты смотрят достаточно скептически."Оценивать положение Украины нужно все-таки по объективным критериям — по экономике, устойчивости общества и государственных структур. Оценивать нужно состояние ее вооруженных сил и те объемы помощи, которые будут направляться туда", - полагает политолог.Безпалько считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются предпринять еще одно контрнаступление весной.А потом и американцы, и украинцы могут сказать, что никто от борьбы не отказывался и что это было всего лишь перемирие, а не заключение мирного договора, добавил он. Поэтому при анализе ситуации на Украине нужно исходить из тех данных, которые российская сторона получает от спецслужб и не обольщаться весьма лестными для России заявлениями в западной прессе, подытожил Богдан Безпалько.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
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Украина.ру
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, перемирие, запад, сми, богдан безпалько
Новости, Украина, Россия, перемирие, Запад, СМИ, Богдан Безпалько

США и Великобритания специально затягивали российско-украинский конфликт. Безпалько о новом контрнаступе

17:54 06.12.2023 (обновлено: 18:19 06.12.2023)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение 6 декабря высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси
По словам ведущего, "США убили целое поколение украинских мужчин" и "все те, кто бегает вокруг со своими маленькими украинскими флажками, замешаны в этом".
Обозреватель официального журнала Американского аналитического центра Responsible Statecraft Бранко Марсетич в статье, опубликованной днем ранее, утверждает, что США и Великобритания работали над тем, чтобы искусственно затянуть боевые действия на Украине для того, чтобы ослабить Россию.
"Мы не можем верить ничему, что говорят наши чиновники о тщетности переговоров. Становится все труднее отрицать, что война на Украине могла закончиться всего через несколько месяцев после российского вторжения — и что США и Великобритания работали над тем, чтобы этого не произошло", - отметил он.
Действительно ли на Западе готовятся признать невозможность победы Украины на поле боя и заставить руководство в Киеве сесть за стол переговоров, как об этом в последнее время пишут западные СМИ? На этот вопрос в комментарии Украина.ру отвечает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
По словам эксперта, в настоящее время идет не совсем понятная информационная кампания, в рамках которой Украине предрекают катастрофу, на что многие эксперты смотрят достаточно скептически.
"Оценивать положение Украины нужно все-таки по объективным критериям — по экономике, устойчивости общества и государственных структур. Оценивать нужно состояние ее вооруженных сил и те объемы помощи, которые будут направляться туда", - полагает политолог.
Безпалько считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются предпринять еще одно контрнаступление весной.
"На фоне этого американцы пытаются убаюкать нас разговорами о заморозке конфликта. Для них это один из хороших выходов. Почему? Потому что он позволит получить передышку, как для ВСУ, так и для самих американцев. Они смогут спокойно, не спеша, доставить вооружение, боеприпасы на Украину, добиться выделения средств из бюджета своих союзников и своего собственного, закупить на эти деньги все необходимое и доставить на Украину даже морским путем", - рассказал эксперт.
А потом и американцы, и украинцы могут сказать, что никто от борьбы не отказывался и что это было всего лишь перемирие, а не заключение мирного договора, добавил он. Поэтому при анализе ситуации на Украине нужно исходить из тех данных, которые российская сторона получает от спецслужб и не обольщаться весьма лестными для России заявлениями в западной прессе, подытожил Богдан Безпалько.
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