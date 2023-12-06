https://ukraina.ru/20231206/1051797443.html
В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине
В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине - 06.12.2023 Украина.ру
В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине
Комитет по бюджетному контролю Европарламента придал условия для выделения этой суммы Венгрии
2023-12-06T16:50
2023-12-06T16:50
2023-12-06T16:50
новости
европа
европарламент
венгрия
украина
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Комитет по бюджетному контролю Европарламента обсудил вопрос выделения дополнительных средств Венгрии. Речь идет о 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF)."Комитет выражает тревогу в связи с сообщениями о планах Комиссии выплатить приостановленные 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF) Венгрии в обмен на ее одобрение помощи Украине", – говорится на сайте парламента.Депутаты предложили перевести приостановленные средства Венгрии только в том случае, если "меры по исправлению положения, принятые венгерским правительством, окажутся эффективными на практике".Кроме этого члены Европарламента настаивают на том, чтобы Дания, Венгрия, Ирландия, Польша и Швеция немедленно присоединились к Европейской прокуратуре. Они настаивают на том, что прокурору ЕС должен быть предоставлен автономный бюджет, чтобы наилучшим образом защитить интересы Европейского Союза.
https://ukraina.ru/20231205/1051768466.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, европарламент, венгрия, украина
В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине
Комитет по бюджетному контролю Европарламента придал условия для выделения этой суммы Венгрии
Комитет по бюджетному контролю Европарламента обсудил вопрос выделения дополнительных средств Венгрии. Речь идет о 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF).
"Комитет выражает тревогу в связи с сообщениями о планах Комиссии выплатить приостановленные 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF) Венгрии в обмен на ее одобрение помощи Украине", – говорится на сайте парламента.
Депутаты предложили перевести приостановленные средства Венгрии только в том случае, если "меры по исправлению положения, принятые венгерским правительством, окажутся эффективными на практике".
Кроме этого члены Европарламента настаивают на том, чтобы Дания, Венгрия, Ирландия, Польша и Швеция немедленно присоединились к Европейской прокуратуре. Они настаивают на том, что прокурору ЕС должен быть предоставлен автономный бюджет, чтобы наилучшим образом защитить интересы Европейского Союза.