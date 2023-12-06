В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине - 06.12.2023 Украина.ру
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В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине
В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине - 06.12.2023 Украина.ру
В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине
Комитет по бюджетному контролю Европарламента придал условия для выделения этой суммы Венгрии
2023-12-06T16:50
2023-12-06T16:50
новости
европа
европарламент
венгрия
украина
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Комитет по бюджетному контролю Европарламента обсудил вопрос выделения дополнительных средств Венгрии. Речь идет о 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF)."Комитет выражает тревогу в связи с сообщениями о планах Комиссии выплатить приостановленные 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF) Венгрии в обмен на ее одобрение помощи Украине", – говорится на сайте парламента.Депутаты предложили перевести приостановленные средства Венгрии только в том случае, если "меры по исправлению положения, принятые венгерским правительством, окажутся эффективными на практике".Кроме этого члены Европарламента настаивают на том, чтобы Дания, Венгрия, Ирландия, Польша и Швеция немедленно присоединились к Европейской прокуратуре. Они настаивают на том, что прокурору ЕС должен быть предоставлен автономный бюджет, чтобы наилучшим образом защитить интересы Европейского Союза.
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новости, европа, европарламент, венгрия, украина
Новости, Европа, Европарламент, Венгрия, Украина

В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине

16:50 06.12.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Комитет по бюджетному контролю Европарламента придал условия для выделения этой суммы Венгрии
Комитет по бюджетному контролю Европарламента обсудил вопрос выделения дополнительных средств Венгрии. Речь идет о 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF).
"Комитет выражает тревогу в связи с сообщениями о планах Комиссии выплатить приостановленные 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF) Венгрии в обмен на ее одобрение помощи Украине", – говорится на сайте парламента.
Депутаты предложили перевести приостановленные средства Венгрии только в том случае, если "меры по исправлению положения, принятые венгерским правительством, окажутся эффективными на практике".
Кроме этого члены Европарламента настаивают на том, чтобы Дания, Венгрия, Ирландия, Польша и Швеция немедленно присоединились к Европейской прокуратуре. Они настаивают на том, что прокурору ЕС должен быть предоставлен автономный бюджет, чтобы наилучшим образом защитить интересы Европейского Союза.
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Заголовок открываемого материала
16:50В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине
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