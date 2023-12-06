https://ukraina.ru/20231206/1051797443.html

В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине

В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине - 06.12.2023 Украина.ру

В ЕС задумали за €6,3 млрд "купить" одобрение Венгрией помощи Украине

Комитет по бюджетному контролю Европарламента придал условия для выделения этой суммы Венгрии

2023-12-06T16:50

2023-12-06T16:50

2023-12-06T16:50

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европа

европарламент

венгрия

украина

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Комитет по бюджетному контролю Европарламента обсудил вопрос выделения дополнительных средств Венгрии. Речь идет о 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF)."Комитет выражает тревогу в связи с сообщениями о планах Комиссии выплатить приостановленные 6,3 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости (RFF) Венгрии в обмен на ее одобрение помощи Украине", – говорится на сайте парламента.Депутаты предложили перевести приостановленные средства Венгрии только в том случае, если "меры по исправлению положения, принятые венгерским правительством, окажутся эффективными на практике".Кроме этого члены Европарламента настаивают на том, чтобы Дания, Венгрия, Ирландия, Польша и Швеция немедленно присоединились к Европейской прокуратуре. Они настаивают на том, что прокурору ЕС должен быть предоставлен автономный бюджет, чтобы наилучшим образом защитить интересы Европейского Союза.

https://ukraina.ru/20231205/1051768466.html

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новости, европа, европарламент, венгрия, украина