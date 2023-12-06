https://ukraina.ru/20231206/1051782965.html
Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России - 06.12.2023 Украина.ру
Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
Два офицера ВС РФ, не предотвратившие атаку ВСУ на территорию России, были приговорены 2-м Западным окружным военным судом в Москве к четырём годам колонии строгого режима за нарушение правил боевого дежурства. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
2023-12-06T10:20
2023-12-06T10:20
2023-12-06T10:20
новости
россия
москва
суд
белгородская область
вс рф
ракетный удар
всу
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_d6bc89386a61eec1ae3822efb14d03e8.jpg.webp
В результате обстрела склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года, предположительно, ракетами "Точка-У", из Харьковской области, погибли семь человек, 43 пострадали. Также была уничтожена или серьёзно повреждена различная техника. По версии следствия, осужденные не смогли предотвратить этот обстрел из-за нарушения правил боевого дежурства.Суд рассматривал уголовное дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова в закрытом для СМИ режиме, всего с августа прошло шесть заседаний. Подсудимые были признаны судом виновными, но суд не стал применять к ним всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ, по которой они обвинялись.По словам источников издания, данное расследование стало первым уголовным делом о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. Офицерам грозило до десяти лет лишения свободы, но они получили по четыре года и могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО), поскольку отбыли более полутора лет из назначенного судом срока заключения, находясь под следствием. Суд также отказал обвинению в лишении их офицерских званий. Освободившись, военнослужащие могут вернуться в ряды ВС РФ.Адвокат одного из подсудимых сообщил, что осужденные не признают свою вину и намереваются обжаловать приговор в установленном порядке.
https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_382:0:5715:4000_1920x0_80_0_0_571737a7c9d6152c5ec49ab0e6c609ce.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, суд, белгородская область, вс рф, ракетный удар, всу, приговор
Новости, Россия, Москва, Суд, Белгородская область, ВС РФ, ракетный удар, ВСУ, приговор
Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
Два офицера ВС РФ, не предотвратившие атаку ВСУ на территорию России, были приговорены 2-м Западным окружным военным судом в Москве к четырём годам колонии строгого режима за нарушение правил боевого дежурства. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
В результате обстрела склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года, предположительно, ракетами "Точка-У", из Харьковской области, погибли семь человек, 43 пострадали. Также была уничтожена или серьёзно повреждена различная техника. По версии следствия, осужденные не смогли предотвратить этот обстрел из-за нарушения правил боевого дежурства.
Суд рассматривал уголовное дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова в закрытом для СМИ режиме, всего с августа прошло шесть заседаний. Подсудимые были признаны судом виновными, но суд не стал применять к ним всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ, по которой они обвинялись.
По словам источников издания, данное расследование стало первым уголовным делом о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. Офицерам грозило до десяти лет лишения свободы, но они получили по четыре года и могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО), поскольку отбыли более полутора лет из назначенного судом срока заключения, находясь под следствием. Суд также отказал обвинению в лишении их офицерских званий. Освободившись, военнослужащие могут вернуться в ряды ВС РФ.
Адвокат одного из подсудимых сообщил, что осужденные не признают свою вину и намереваются обжаловать приговор в установленном порядке.