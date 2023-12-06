Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России - 06.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231206/1051782965.html
Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России - 06.12.2023 Украина.ру
Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
Два офицера ВС РФ, не предотвратившие атаку ВСУ на территорию России, были приговорены 2-м Западным окружным военным судом в Москве к четырём годам колонии строгого режима за нарушение правил боевого дежурства. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
2023-12-06T10:20
2023-12-06T10:20
новости
россия
москва
суд
белгородская область
вс рф
ракетный удар
всу
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_d6bc89386a61eec1ae3822efb14d03e8.jpg.webp
В результате обстрела склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года, предположительно, ракетами "Точка-У", из Харьковской области, погибли семь человек, 43 пострадали. Также была уничтожена или серьёзно повреждена различная техника. По версии следствия, осужденные не смогли предотвратить этот обстрел из-за нарушения правил боевого дежурства.Суд рассматривал уголовное дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова в закрытом для СМИ режиме, всего с августа прошло шесть заседаний. Подсудимые были признаны судом виновными, но суд не стал применять к ним всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ, по которой они обвинялись.По словам источников издания, данное расследование стало первым уголовным делом о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. Офицерам грозило до десяти лет лишения свободы, но они получили по четыре года и могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО), поскольку отбыли более полутора лет из назначенного судом срока заключения, находясь под следствием. Суд также отказал обвинению в лишении их офицерских званий. Освободившись, военнослужащие могут вернуться в ряды ВС РФ.Адвокат одного из подсудимых сообщил, что осужденные не признают свою вину и намереваются обжаловать приговор в установленном порядке.
https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_382:0:5715:4000_1920x0_80_0_0_571737a7c9d6152c5ec49ab0e6c609ce.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, суд, белгородская область, вс рф, ракетный удар, всу, приговор
Новости, Россия, Москва, Суд, Белгородская область, ВС РФ, ракетный удар, ВСУ, приговор

Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России

10:20 06.12.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Два офицера ВС РФ, не предотвратившие атаку ВСУ на территорию России, были приговорены 2-м Западным окружным военным судом в Москве к четырём годам колонии строгого режима за нарушение правил боевого дежурства. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
В результате обстрела склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года, предположительно, ракетами "Точка-У", из Харьковской области, погибли семь человек, 43 пострадали. Также была уничтожена или серьёзно повреждена различная техника. По версии следствия, осужденные не смогли предотвратить этот обстрел из-за нарушения правил боевого дежурства.
Суд рассматривал уголовное дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова в закрытом для СМИ режиме, всего с августа прошло шесть заседаний. Подсудимые были признаны судом виновными, но суд не стал применять к ним всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ, по которой они обвинялись.
По словам источников издания, данное расследование стало первым уголовным делом о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. Офицерам грозило до десяти лет лишения свободы, но они получили по четыре года и могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО), поскольку отбыли более полутора лет из назначенного судом срока заключения, находясь под следствием. Суд также отказал обвинению в лишении их офицерских званий. Освободившись, военнослужащие могут вернуться в ряды ВС РФ.
Адвокат одного из подсудимых сообщил, что осужденные не признают свою вину и намереваются обжаловать приговор в установленном порядке.
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
09:00
Миллиардные потери для экономики, провалы ВСУ, призывы Байдена. Главное на Украине на утро 6 декабря
 
НовостиРоссияМоскваСудБелгородская областьВС РФракетный ударВСУприговор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:20Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России
10:04СМИ: военнослужащие ВСУ считают, что нужны руководству только для политики
09:53В ЕС выступили против передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов
09:42Российские вертолеты нанесли удар по опорным пунктам ВСУ - МО РФ
09:37Контрнаступление ВСУ является самым большим провалом США за десятилетия – немецкий журналист
09:21Александр Вучич, биография
09:19Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ
09:09Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко
09:00Миллиардные потери для экономики, провалы ВСУ, призывы Байдена. Главное на Украине на утро 6 декабря
08:50СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов – Марочко
08:32Сенат США 6 декабря проведёт голосование по запросу о помощи Украине и Израилю
08:09Провал в вопросе поддержки Украины окажется "абсолютным сумасшествием" – Байден
07:38Проверки на границе Польши и Украины привели к "странным вещам" – Do Rzeczy
07:17"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах
06:55"И незачем было": В США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге для Сената
06:38Институциализация русофобии. На форуме ООН обсудили нарушения прав человека на Украине
06:31Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус
06:29"Зеленский заплатит за ошибки". Украинские эксперты и политики о разрушении страны
06:19Кого еще принести в жертву. Негативная справедливость и требования демобилизации из ВСУ
06:12Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США – Bloomberg
Лента новостейМолния