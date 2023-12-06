https://ukraina.ru/20231206/1051782965.html

Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России

Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России - 06.12.2023 Украина.ру

Суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России

Два офицера ВС РФ, не предотвратившие атаку ВСУ на территорию России, были приговорены 2-м Западным окружным военным судом в Москве к четырём годам колонии строгого режима за нарушение правил боевого дежурства. Об этом сообщает "Коммерсантъ"

2023-12-06T10:20

2023-12-06T10:20

2023-12-06T10:20

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В результате обстрела склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года, предположительно, ракетами "Точка-У", из Харьковской области, погибли семь человек, 43 пострадали. Также была уничтожена или серьёзно повреждена различная техника. По версии следствия, осужденные не смогли предотвратить этот обстрел из-за нарушения правил боевого дежурства.Суд рассматривал уголовное дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова в закрытом для СМИ режиме, всего с августа прошло шесть заседаний. Подсудимые были признаны судом виновными, но суд не стал применять к ним всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ, по которой они обвинялись.По словам источников издания, данное расследование стало первым уголовным делом о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. Офицерам грозило до десяти лет лишения свободы, но они получили по четыре года и могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО), поскольку отбыли более полутора лет из назначенного судом срока заключения, находясь под следствием. Суд также отказал обвинению в лишении их офицерских званий. Освободившись, военнослужащие могут вернуться в ряды ВС РФ.Адвокат одного из подсудимых сообщил, что осужденные не признают свою вину и намереваются обжаловать приговор в установленном порядке.

https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html

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новости, россия, москва, суд, белгородская область, вс рф, ракетный удар, всу, приговор