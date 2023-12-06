https://ukraina.ru/20231206/1051779406.html

"И незачем было": В США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге для Сената

"И незачем было": В США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге для Сената - 06.12.2023 Украина.ру

"И незачем было": В США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге для Сената

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не было необходимости выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для Сената США по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву. Об этом заявил журналистам сенатор Митт Ромни

2023-12-06T06:55

2023-12-06T06:55

2023-12-06T06:55

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конгресс сша

сенат

республиканцы

украина

владимир зеленский

военная помощь

сво

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Выступление Зеленского перед сенаторами изначально предполагалось, но в самый последний момент он отказался от него по неизвестной причине."Я не знаю, в чём была проблема с президентом Зеленским. Но, думаю, хорошая идея, что он не там", - сказал Ромни.По его словам, коллеги сенатора не сомневаются в том, что Киеву нужны деньги, но в настоящий момент вопрос заключается вообще не в Украине и её желаниях. Прежде всего, отметил Ромни, необходимо, чтобы помощь Украине и Израилю была увязана с выделением средств на укрепление южной границы США.Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский "в последний момент" отменил выступление на "секретном брифинге" перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.Также стало известно, что брифинг по запросу администрации президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю покинули сенаторы-республиканцы, так и не получившие от демократов внятного ответа на свои предложения по проблемам южных границ.

https://ukraina.ru/20231206/1051751172.html

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новости, сша, конгресс сша, сенат, республиканцы, украина, владимир зеленский, военная помощь, сво