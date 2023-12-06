США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен - 06.12.2023 Украина.ру
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США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен
США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен - 06.12.2023 Украина.ру
США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об ответственности Вашингтона за возможное поражение Украины, если не будет принято решение о предоставлении Киеву помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg
2023-12-06T05:22
2023-12-06T05:22
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Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Высказываются опасения, что Конгресс может не сделать этого до конца года, когда полностью закончатся средства, выделенные ранее на поддержку киевского режима.По её словам, союзники США передают Киеву средства "более охотно. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги".Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с новой помощью Украине со стороны США.
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новости, сша, конгресс сша, минфин, украина, военная помощь, сво
Новости, США, Конгресс США, Минфин, Украина, военная помощь, СВО

США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен

05:22 06.12.2023
 
© YouTubeJanet Yellen speaks ahead of G7 finance ministers meeting Джанет Йеллен министр финансов США
Janet Yellen speaks ahead of G7 finance ministers meeting Джанет Йеллен министр финансов США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© YouTube
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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об ответственности Вашингтона за возможное поражение Украины, если не будет принято решение о предоставлении Киеву помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg
Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.
Высказываются опасения, что Конгресс может не сделать этого до конца года, когда полностью закончатся средства, выделенные ранее на поддержку киевского режима.
"Это ужасная ситуация, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить это финансирование Украине", - сказала Йеллен.
По её словам, союзники США передают Киеву средства "более охотно. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги".
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с новой помощью Украине со стороны США.
Вчера, 18:16
Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.
 
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