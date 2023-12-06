https://ukraina.ru/20231206/1051778353.html

США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен

США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен - 06.12.2023 Украина.ру

США будут виноваты в поражении Киева, если не выделят ему помощь – Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об ответственности Вашингтона за возможное поражение Украины, если не будет принято решение о предоставлении Киеву помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg

2023-12-06T05:22

2023-12-06T05:22

2023-12-06T05:22

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Республиканцам и демократам к настоящему моменту не удалось достигнуть компромисса в вопросе приоритетного финансирования для урегулирования ситуации на южной границе страны. Это ставит под вопрос одобрение нижней палатой Конгресса, контролируемой республиканцами, запрошенного администрацией президента США Джо Байдена пакета в 106 миллиардов долларов, который включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, а также средства на ряд других нужд внешней политики США.Высказываются опасения, что Конгресс может не сделать этого до конца года, когда полностью закончатся средства, выделенные ранее на поддержку киевского режима.По её словам, союзники США передают Киеву средства "более охотно. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги".Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с новой помощью Украине со стороны США.

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

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новости, сша, конгресс сша, минфин, украина, военная помощь, сво